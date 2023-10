Voy a tratar un tema que es tabú en nuestra sociedad. Muy pocas noticias leeréis al respecto, los medios no quieren cubrir estas noticias, son un estigma. Creo que todas las muertes son graves, sin embargo, para evitar 50 fallecimientos al año, se crea un ministerio con elevadísimas cantidades de dinero público, y, en cambio, para impedir los suicidios, prácticamente nada. Si nos atenemos a los números, tendríamos que crear el ministerio de la vida. En el año 2021 se suicidaron en España más de 4.000 personas, de las cuales 3.000 eran hombres, y 1.000 mujeres. Curiosamente, las mujeres intentan más el suicidio que los hombres, pero los varones somos más letales. Desde hace años, hay una media en España, sorprendentemente muy constante desde el año 2.000, de 1,8 suicidios por cada 1000.000 habitantes, siendo la media mundial de 1,9. El crecimiento de la población en nuestro país conlleva necesariamente que también aumenten el número de suicidios.

Algunos alegarán que no es lo mismo que alguien te asesine, a que seas tú mismo quien quieras quitarte la vida, y probablemente tendrán razón, pero, veo el ratio demasiado desmedido y desproporcionado. No podemos frivolizar con el tema diciendo: es cosa tuya, de tu elección, de tu libertad individual. ¿De verdad pensáis que no hay que invertir dinero público en evitar 4.000 muertes al año? No he visto ningún programa electoral que busque minimizar este número. Y no es únicamente el fallecimiento de una persona, es cómo queda destrozada su familia, provocando una onda expansiva que altera la vida de mínimo cinco personas más. Pregunto: ¿son evitables esos suicidios? ¿No podría intentar el Gobierno averiguar las causas de porqué ese número es tan constante? Pero, claro, nuestros gobernantes dirán :¿quién me va a votar si destino dinero público en estos menesteres? Si no me da rédito político, paso completamente del tema, y meto el problema debajo de la alfombra.

Si alguien se quita la vida, es porque está en una situación de sufrimiento y desesperación brutal en su existencia. Supongo que, como no es un tema fácil de tratar, pues no se trata, y ya está. Pensemos en el tremendo sufrimiento que tiene que estar pasando cualquier persona que hoy está planteándose hacerlo. Todas las personas son importantes, y también lo son las que se van en silencio.

Según he leído, hay un psicólogo cada 25.000 pacientes en Seguridad Social, con lista de espera de tres a seis meses. Entonces, ya dependes de la capacidad económica que tengas tú, o tu familia, para costear el tratamiento. Y es dramático el suicidio de adolescentes por temas de bullying. El 5% de los suicidas tienen entre 10 y 24 años. Por no hablar de cuántos accidentes son realmente suicidios, o de la banalización de una enfermedad como la depresión. En las farmacias españolas, lo que más se vende son antidepresivos. Debe de haber infinidad de variables a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión tan drástica por parte de una persona, y entiendo que es complicadísimo tratarlas todas.

En 1970 se dictó la primera sentencia por el Tribunal Supremo, que reconocía el suicidio como accidente laboral. De hecho, de los once suicidios diarios que hay en España, muchos tienen relación directa con el marco laboral. Recordemos que entre los años 2008 y 2009 hubo 35 suicidios de trabajadores de France Telecom. Obviamente, nadie se suicida porque no le suban el sueldo, sino por el trato en la empresa. En los últimos quince años ha sido la causa no natural de muerte que mayor número de defunciones registró, y por dicha razón se creó el 9 de mayo de 2022 el teléfono 024 de atención a la conducta suicida, que recibe unas 335 llamadas al día, cuya media es de 11,30 minutos, atendido por la Cruz Roja. Me encanta cuando abro INFORMACIÓN y veo a media pagina publicidad de este número, pienso que es un dinero público muy bien gastado.

Amigo lector, si tienes síntomas de infarto, llamas a emergencias para que te digan cómo proceder. Si te sientes solo, deprimido, fastidiado por una terrible enfermedad, con problemas económicos, laborales, o sentimentales, busca ayuda. Que yo tenga una existencia maravillosa, no significa que no me preocupe el problema. Si la vida te derriba, no te victimices, levántate rápido, por muy imposible que te parezca. Hay un dicho húngaro que dice algo así como: "no está perdido, sólo se ha retrasado". Piensa que, aunque estés contra la pared con alguien apuntándose a la cabeza, siempre hay una opción. Lo complicado de la vida es....... descubrir lo sencilla que es.