Hace unos meses desde la Unió Llauradora registramos un Documento de Oposición a la propuesta de modificación del pliego de condiciones de las IGPs Turrón de Jijona y Turrón de Alicante por la que se pretendía suprimir cualquier referencia al origen de sus materias primas, como es el caso de la almendra o la miel.

Aunque parezca mentira, las IGP de productos transformados no tienen la obligación de poner en la etiqueta el origen de las materias primas, siempre y cuando esto lo contemplen en el pliego de condiciones. El actual pliego de la IGP del Turrón es bastante ambiguo en esta materia como siempre hemos dicho, pero con esos cambios quedaría definitivamente suprimida ya toda referencia al origen de la almendra y la miel utilizada en la fabricación de los turrones.

Desde LA UNIÓ somos conscientes de la normativa actual y no proponemos directamente que no se utilicen almendras o mieles procedentes otros países que sería lo lógico, pero sí que al menos se hiciera referencia, en las etiquetas, al origen de la materia prima utilizada, pues en caso contrario inducirían a una confusión entre los consumidores.

Pensamos que si se trata de una marca de calidad que liga el producto a su origen como es el caso del turrón (Jijona y Alicante), la materia prima tendría que ser, principalmente, de aquí. En el caso de que las importen y provengan por ejemplo las almendras de Estados Unidos debería informarse al consumidor haciendo referencia en la etiqueta al origen para que este elija comprar esos turrones aunque tengan almendras importadas o por el contrario elegir la de los artesanos turroneros que emplean almendra autóctona.

Para LA UNIÓ es relevante que se mantengan los vinculos que establecen una relación directa entre la materia prima utilizada (fundamentalmente almendras y miel), con el productor, la zona de producción y el turrón. La desaparición en el texto propuesto de estos vínculos naturales representa un paso más para justificar la utilización de almendras o mieles procedentes de otras partes del mundo, lo que supone una ruptura de los estrechos vínculos entre los rasgos del producto y su origen geográfico, eliminando, así, la genuinidad y originalidad del turrón que no hubiera sido posible sin esas características naturales del entorno.

No es la primera ocasión en la que batallamos contra los intentos de las IGPs del Turrón de eliminar las referencias al origen. Desde 2011 son ya varias y siempre motivadas por la indefinición o desaparición en el pliego de condiciones propuesto del origen geográfico de las materias primas básicas utilizadas en la elaboración de los turrones.

Ahora, nos llega la desestimación por parte de Conselleria de Agricultura del recurso de reposición interpuesto en tiempo y forma por nosotros ante la modificación de los pliegos de condiciones y documentos únicos de las IGP Jijona y Turrón de Alicante. Agricultura argumenta para rechazar el recurso que el lugar de procedencia de las almendras no tiene relevancia en la obtención del producto de las IGP Turrón de Jijona y Alicante ni mucho menos afecta a la calidad de este, mientras que para nosotros el origen de la materia prima sí puede afectar a la calidad y diferenciación del producto sobre todo en cuanto a la variedad de almendra usada.

A nuestro juicio la Generalitat no puede quedar como una simple tramitadora de la petición de modificación del pliego de condiciones del IGP y su función debe ser la de lograr que, en la fabricación del turrón, y más con una IGP que hace referencia a una zona geográfica valenciana, se dé preferencia al uso de las almendras producidas en la Comunitat Valenciana. La decisión de la Conselleria de Agricultura de facilitar sin más la aprobación de la modificación propuesta por el Consejo Regulador sin ninguna oposición y ningún intento de hacer reconsiderar la postura de este que se beneficia de un origen de aquí como argumento de venta, es ilógica y perjudica sin duda a las personas productoras de almendra de nuestro territorio.

Por ello hemos pedido al president de la Generalitat, Carlos Mazón, alicantino además, y al conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, que trabajen para que los fabricantes de turrón amparados en las IGP Jijona y Turrón de Alicante utilicen almendras producidas en la provincia de Alicante y en la Comunitat Valenciana.

También hemos solicitado que se excluya al Consejo Regulador de las IGP Jijona y Turrón de Alicante de la posibilidad de acceder a cualquier ayuda o subvención financiada con líneas presupuestarias (propias, ajenas o cofinanciadas) de la Conselleria de Agricultura, mientras no usen de forma fehaciente almendra producida en la Comunitat Valenciana. No se entendería que reciba ayudas o subvenciones públicas de Agricultura una entidad que no usa prioritariamente productos agrarios producidos en la Comunitat Valenciana.

Reclamamos así mismo que se favorezca e incentive económicamente a aquellos turroneros que certifican el origen de la almendra de la Comunitat Valenciana en la elaboración de los turrones, estén o no amparados por la IGP Jijona y Turrón de Alicante.

Mientras estamos inmersos en una batalla que consideramos justa, los productores de almendra de Alicante sufren con unos precios ruinosos y unos costes altos, soportando una competencia desleal de almendra importada de terceros países y ni desde instancias oficiales ni desde organismos que supuestamente velan por la calidad de nuestro producto se hace nada por evitarlo, sino todo lo contrario.

Los datos no engañan. La importación de almendra procedente de Estados Unidos gana cada vez más terreno de manera injustificada, perjudicando nuestras producciones de proximidad. Solo en el último semestre de este año hemos importado desde allí 47.000 toneladas de almendra en grano, sobre un total de 60.000, por valor de más de 173 millones de euros.

Los comercializadores de almendra siguen importando ingentes cantidades de almendra de países terceros y dejan de apostar por el producto de aquí, de proximidad y con una calidad evidente, obviando el peso específico de este sector en el entramado social y económico de amplias zonas de Alicante sin otra alternativa agronómica.

Espero que estas líneas sirvan para explicar un poco la situación acerca de la almendra. ¿Entienden ahora el interés de las grandes empresas turroneras amparadas por las IGP del turrón para evitar especificar el origen de la materia prima con la que elaboran nuestro preciado dulce? Simple y llanamente quieren aprovecharse de una marca de aquí para poner almendra de fuera.