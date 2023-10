«Nada en la vida es seguro excepto la muerte, los impuestos y la segunda ley de la termodinámica».

Seth Lloyd (1960), ingeniero y profesor estadounidense.

Bien, ya tenemos claro (más o menos) cuánto nos vamos a ahorrar con la bajada de impuestos promovida por el bipartito ilicitano, y que tan machacona e insistentemente han venido reclamado los populares al PSOE y sus socios gubernamentales desde 2015, después de que la etapa de los populares en la Alcaldía supusiera un auténtico sablazo a los bolsillos de los ilicitanos con incrementos generalizados de tasas, tributos y precios públicos (hasta un 10% subió el IBI Mercedes Alonso; eso sí, por imperativo de la crisis y del ministro Montoro). Ahora PP y Vox rebajan la contribución urbana [redoble doble]… un ¡1%!, oiga, que me lo quitan de las manos. Y por si fuera poco, otro perrito piloto: un 1,5% baja el impuesto de vehículos (lo mismo que el IAE, que solo pagan empresas que facturen más de un millón de euros, y el de construcciones y obras). Echando cuentas con los dedos de una mano y parte de la otra, el contribuyente medio se ahorrará el próximo año en estos dos grandes tributos unos cuatro euros, céntimo arriba, céntimo abajo. (Tengo un conocido que paga 6.000 euros de IBI y 60 le parecen muy poca rebaja; o sea, que los ricos también lloran).

A la anterior concejala de las finanzas municipales, la socialista Patricia Maciá, le ha faltado tiempo para hacer algunas reglas de tres y varias divisiones simples, y llegar a la conclusión de que la bajada impositiva del bipartito de derechas es una tomadura de pelo a la ciudadanía en general y a los contribuyentes en particular, que apenas dará para un café y una tostada, pero sin mantequilla ni mermelada. El alcalde, Pablo Ruz, argumenta que seguirán las bajadas en próximas ediciones, pero que esto es lo que hay por ahora, por culpa del despilfarro del antecesor gobierno de izquierdas con sus bonos para patinetes eléctricos, sus carriles bici mal diseñados y sus proyectos Edusi sin acabar. Lo que sucede en realidad, según fuentes bien informadas (la de la Glorieta, sin ir más lejos), es que aquel compromiso electoral popular de reducción generalizada y generosa de la «insoportable» presión fiscal que sufren los ilicitanos se desinfló cuando el responsable de la estrategia financiera municipal, Francisco Soler, empezó a sacar cuentas con la calculadora científica.

Tal era la situación que el superconcejal Soler tuvo que llamar a su consejero en la sombra, el exedil Manolo Latour (que, al contrario que otros varios excompañeros, ha preferido no engrosar la pléyade de asesores más amplia de la historia local). Le llamó, pues, y le explicó sus cuitas con la elaboración del presupuesto de 2024: «Mira, Manolo, saco la raíz cuadrada del capítulo 1, aplico una ecuación de segundo grado a los capítulos 2 y 3, le resto la derivada funcional de los remanentes de tesorería según el método de Newton-Raphson para fórmulas polinómicas, multiplico el coeficiente de caja resultante por 3,1416 y tras aplicarle el redondeo sale 22,2 periodo. ¿Eso qué significa?». «Pues simplemente que no has tenido en cuenta en el haber el índice reductor de los asientos de flujos de efectivo pasivo en las aportaciones del Gobierno central ni la regla de la doble partida, y claro, así se te descuadra todo el debe», le respondió Latour. Y así siguen (creo).

Pero si la exigua reducción impositiva ha dejado a la ciudadanía un tanto fría (pese a las temperaturas que padecemos), con toda la expectativa que se había creado, la situación todavía se ha enrarecido aún más. Resulta que la edil Maciá ha seguido haciendo cuentas y pesquisas, calculadora en mano, y ha descubierto que PP y Vox han aprobado, a la chita callando, aumentos de los gordos en varias tasas municipales sin publicidad ni transparencia. Como el arrastre de la grúa municipal, que sube nada menos que un 55%. Y los informes de atestados de la Policía Local hasta un 200%. «Ya, pero es que esto lo pagarán los malos conductores, no los buenos ciudadanos», argumentan desde el ejecutivo, que confía en suplir con estos mazazos el agujero de más de un millón de euros que causarán en los ingresos municipales las rebajas fiscales. Por si acaso, yo le pondría también una vela a san Agatángelo.

La obsesión de la derecha (española en particular) con la letanía de la rebaja de impuestos, superada ya hasta por los más acérrimos prebostes del capitalismo neoconliberal, y que en la mayoría de los casos se queda en un gesto con apenas efecto en el bolsillo del contribuyente medio (los altos suelen sacar más tajada), pero con perniciosas secuelas para las arcas públicas, es solo comparable al otro mantra de la izquierda, el de congelarlos. Ha sido habitual en anteriores mandatos con alcaldes socialistas los grandes anuncios de que no se subían los impuestos… solo se actualizan según el IPC (un 2%, 3%, 4% más). Eso no era subirlos, era una congelación actualizada. Como la rebaja de ahora pero con otros epítetos. Ya se sabe que una cosa es predicar y otra dar trigo (vale para todas las confesiones, laicas inclusive).

Y ya que hablamos de cereales, no puedo resistirme a regresar al lugar común de los últimos meses: la polémica por los carriles bici. Me lo pone en bandeja el zasca en toda regla propinado por el jefe de la Policía Local, César Zaragoza, a gobierno y oposición (más a los primeros que a los segundos, por responsabilidad ejecutiva) en su inusual discurso del día del patrón. Censuró abierta y amargamente el mando superior el uso torticero y partidista que se ha hecho del informe de tráfico realizado por especialistas del cuerpo sobre el asunto, con el que el ejecutivo local justificó la eliminación de los viales ciclistas de Juan Carlos I y José María Buch. Ya saben, ese informe de las disonancias cognitivas y del estrés perceptivo. Al alcalde se le heló su habitual sonrisa (y eso a pesar de los 30 grados imperantes en el paseo de la Estación) e hizo como que no había oído nada porque pasaba un avión. Pero ahí quedó el rapapolvo (con el debido respeto jerárquico a los superiores y tal, pero rapapolvo al fin y al cabo). Ya puede apresurarse Ruz en comprarles pistolas táser a todos los municipales (incluidos los de segunda actividad) si no quiere que el enfado vaya a más. Yo añadiría también gorras y chubasqueros nuevos, por si acaso.

A todo esto, y para que no quepa duda de que el bipartito de derecha también mira por lo del cambio climático y la movilidad sostenible dentro de un orden, el responsable del área, Claudio Guilabert, anuncia nuevos carriles bici, hasta cuatro kilómetros más. Una extensión mayor que los que han suprimido. Pero, ay, tienen que eliminar algunos aparcamientos, que precisamente es lo que criticaban al anterior bipartito de izquierdas. Asegura el edil que recuperarán las plazas habilitando zonas de estacionamiento en las proximidades, aunque en solares que ya se utilizan para tal fin, que es lo que también echaban en cara antes a PSOE y Compromís. Eso sí, anuncian que los nuevos carriles están consensuados con todas las partes implicadas y algunas más, con el preceptivo informe policial (hecho antes del rapapolvo del jefe), y a prueba de disonancias cognitivas y estrés perceptivo. Nos quedamos más tranquilos.

Por si acaso, y no fiándose de las buenas palabras del equipo de Ruz, la anterior responsable de los carriles, la compromisaria Esther Díez, ha pedido a la mismísima UE que ordene reponer los viales suprimidos, por el bien del pacto verde europeo y de los fondos ídem. Estuvo en un tris de viajar a Granada estos días durante la cumbre de presidentes para explicarle personalmente tan trascendental asunto en persona a Ursula von der Leyen, a ver si lo podía incluir en el plenario fuera del orden del día. Finalmente no fue porque tenía la cadena de la bici sin engrasar. Lástima.

La moraleja de todo esto es que, ya sea en cuestiones de rebajas fiscales o de movilidad sostenible reconducida, primero hay que mirar a ambos lados y al frente, y después cruzar. Docendo discimus.