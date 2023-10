Mi querida amiga argentina Silvia Otero me envía la foto de un folio en el que figuran dos preguntas consecutivas y sus respectivas respuestas. La destinataria de las preguntas y autora de las respuestas es una niña cuya edad desconozco por completo. Tanto las preguntas como las respuestas están escritas a mano por ella:

La primera pregunta dice:

¿En qué te gustaría trabajar?

La respuesta es muy clara y muy concisa:

De maestra.

La segunda pregunta trata de explorar los motivos por los que ha hecho la elección:

¿Por qué?

La respuesta refleja en pocas palabras cuál es la principal causa de su deseo:

- Porque me gusta regañar a los niños.

Esta explicación nos muestra claramente qué concepción tiene esta niña sobre lo que significa ser maestra. Y la tiene porque, casi con toda seguridad, es la experiencia que ella ha vivido. Entiende que el cometido más peculiar e importante de una maestra es regañar a los niños y a las niñas.

La anécdota me lleva a plantear algunas reflexiones sobre los motivos que llevan a las personas a elegir la tarea docente. Los motivos que configuran la elección muestran la concepción que el interesado tiene sobre la tarea que quiere realizar. La niña de la anécdota considera lo que para ella es esencial en el trabajo de una maestra: regañar a los niños. En consonancia con esa concepción, ella formula el principal motivo de su aspiración.

Se hace muchas veces referencia al concepto de vocación, cuya semántica tiene connotaciones religiosas. Según esta acepción, el término vocare significa llamar y el que llama a las personas para una determinada tarea es Dios. Por supuesto, no se dice de qué forma se produce esa llamada. ¿Qué sentido tiene esta explicación para los agnósticos? ¿A ellos nadie les llama? Concibo la vocación como el conjunto de circunstancias (personales y sociales) que hace atractiva una tarea. Nos sentimos invitados por la vida o por la historia a hacer algo.

La pensadora malagueña María Zambrano, en su artículo “La vocación de maestro”, para aclarar el significado del término, nos dice que la voz que llama, si es oída y seguida, requiere entrega y dedicación lo que supone, por una parte, ofrecerse hacia el exterior, salir afuera y, por otra, cierto ensimismamiento, hacia adentro. La vocación es mediadora entre los distintos planos de la persona, y entre la persona y la sociedad. Según lo cual, la vocación tiene una fuerte naturaleza social.

Maestro o magister, cuyo origen etimológico está en el vocablo magis que significa "lo más", es más que el aprendiz o el artesano, incluso más que el licenciado o el doctor. Ministro o minister, que procede de minus, es “lo menos”. El maestro (la maestra) es un mediador; el maestro como tal transmite algo (verdad, belleza, ciencia…), pero además facilita el crecimiento del otro y su integración.

Algunos han soñado desde pequeños con un determinado oficio, otros han ido variando hasta la elección y hay quien ha dejado que otros decidan por ellos. Qué interesante asunto el de conocer cómo se fragua una elección tan importante. Un amigo, profesor de una Universidad catalana decía de niño cuando le preguntaban por lo que quería ser de mayor:

- Por la mañana obispo y por la tarde torero,

Voy a clasificar los motivos en cuatro grandes bloques, aunque las fronteras entre uno y otro no siempre sean claras. El primero es el de los motivos que califico de pedagógicamente ricos. Hay quien desea acceder a la profesión docente para participar en un proyecto colegiado consistente en enseñar a pensar y enseñar a convivir. La tarea es ayudar a que las personas desarrollen plenamente todas sus capacidades intelectuales, emocionales, artísticas, psicológicas, éticas… y, a través de esas personas bien formadas, construir una sociedad mejor.

Denomino el segundo bloque como el de los motivos pedagógicamente pobres. Son legítimos, pero tienen poco calado, poca profundidad, poca calidad. Las personas que tienen estos motivos desean trabajar en la enseñanza a cambio de un sueldo. El deseo está despojado de pasión, de trascendencia, de compromiso social. Hay quien quiere dedicarse a la enseñanza porque algo hay que hacer en la vida, porque de algo hay que vivir… Le da igual ser docente que trabajar en un despacho de abogados o en una farmacia. Recuerdo que hace años les pregunté a mis alumnos de primero de pedagogía por qué estaban matriculados en la carrera. Uno de ellos respondió:

- Porque era la ventanilla que tenía la fila más corta.

Hay un tercer grupo de motivos a los que calificaré de enajenantes. Los tienen aquellas personas que han sido empujadas por otras hacia la profesión docente. Otros han elegido la profesión por ellas. Puede ser el hijo de un matrimonio de maestros que desea que su vástago siga los pasos de los progenitores. Puede ser el novio o la novia o un amigo quien tome la decisión por el interesado. En este bloque incluyo a aquellos que cursan la carrera docente porque no pudieron hacer la que realmente deseaban. La nota de corte les obligó a renunciar a sus deseos. Hay muchos alumnos y alumnas que acaban cursando el Grado de Infantil y de Primaria porque han salido rebotados de otras opciones con nota de corte más elevada. A ellos les digo que ya que no pudieron hacer lo que amaban siempre podrán amar lo que hacen.

A propósito de esa modalidad de motivos cuento la historia de la botadura de un barco. Las autoridades, la banda municipal y el público contemplan cómo se estrella la botella de champán sobre el casco del barco. Un niño, corriendo delante de otro que le perseguía, tropieza y cae al agua. La profundidad es muy grand. Nadie se atreve a lanzarse. Los padres del niño lloran desconsolados y piden ayuda porque ellos no saben nadar, De pronto, un hombre vestido se lanza al agua. En medido de un silencio dominado por la angustia un hombre se lanza vestido al agua, con gran esfuerzo consigue sacarlo sano y salvo. La gente grita:

El héroe, el salvador, arriesgó su vida para salvar al niño.

Y el hombre, completamente empapado, se dirige a quien tiene al lado y le susurra al oído:

- Me gustaría saber quién ha sido el desgraciado que me ha empujado y me ha tirado agua.

A quienes han llegado por ese camino a la profesión docente les aconsejo que ya que están en el agua, que sigan ahí y que salven a los niños.

En el cuarto grupo incluyo los motivos espurios: tener buenas vacaciones, no trabajar mucho y poder dar explicaciones interesadas sobre el fracaso. Esta es una de las profesiones en las que es fácil atribuir al prójimo el propio fracaso: los alumnos no han aprendido porque son torpes, vagos, están mal preparados, no están motivados, tienen problemas, sus familias no les ayudan… A este bloque pertenecen aquellas personas con taras psicológicas que se refugian en una profesión en la que puede ejercerse el poder. Pienso en los cínicos y en los sádicos. ¿Qué le pasa a un sádico que maneja a su antojo los mecanismos de la evaluación? Pues que tiene un terreno abonado para hacer sufrir, para amenazar, para exigir, para tomar represalias, para humillar, para castigar…

La calidad de los motivos influye de manera determinante en la trayectoria profesional. De todos modos, se puede comenzar por motivos pobres y enriquecerlos con una práctica comprometida o a la inversa: se puede iniciar la tarea por motivos ricos y empobrecerlos con un ejercicio profesional nefasto.

Sostengo que para ejercer esta profesión habría que seleccionar a las personas más valiosas de una sociedad, no digo solo las más inteligentes. Porque es una profesión que se basa en la comunicación generosa y amorosa que ayuda a crecer a los alumnos y las alumnas. El docente va a trabajar con niños y jóvenes, no con materiales físicos o químicos inanimados. En cualquier profesión, el mejor profesional es el que mejor manipula los materiales con los que trabaja, en esta es el que más y mejor los libera.

Estas reflexiones tienen tres destinatarios preferentes: los políticos que toman decisiones sobre los procesos de selección del profesorado, los profesionales que forman a los futuros maestros y maestras y los interesados que eligen la docencia cuando deciden lo que quieren hacer y ser en la vida. Pero también están dirigidas a cualquier ciudadano o ciudadana que esté comprometido con la construcción de una sociedad más hermosa, más justa y más habitable. Porque en la educación está la clave de la mejora de la sociedad.