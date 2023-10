Estos autodenominados gobiernos de progreso o progresistas -y apócope «progres»-, obligan a una profunda y metafísica reflexión en busca de qué significa realmente ese adjetivo tan utilizado desde que se apropiaran de él los progres y los gobiernos «progresistas», valga la tautológica aliteración. Imagínense que sus hijos e hijas, antes de ir a la mili o preguntarles de dónde vienen los niños y las niñas (el lenguaje carcelariamente inclusivo me somete de forma masoquista desde que Ibarretxe acuñara «los vascos y las vascas»), les sueltan en la mesa, a mitad de una cena con hamburguesas de hierba cortesía de Bill Gates, esta delicadísima interrogación: mamá, papá, ¿qué es un progre? Un matrimonio en el que la madre sea registradora de la propiedad y el padre «sus labores», por ejemplo, no está preparado otológicamente para superar la prueba, no se engañen. Pero como la nueva pedagogía de la unidad familiar prohíbe expresamente mentir a los hijos y a las hijas -Ibarretxe mediante-, «sus labores» y la registradora no tienen otra opción que recurrir a un balsámico placebo que la Policía del Pensamiento Único todavía no ha detectado como políticamente incorrecto: la leyenda. En este caso, Robin Hood.

Un progre -o una progre, perdóneme, Lendakari- es como Robin Hood, noble inglés que tras volver de las cruzadas y verse desposeído de su títulos, tierras y prebendas, se echó al monte para robar a los ricos y dar el dinero a los pobres. Al final, como suele ocurrir en las fábulas medioambientales, el señorito recupera la totalidad de su dignidad patrimonial, se casa con Lady Marian, y los pobres siguen siendo pobres, pero ahora formando una categoría superior que los convertirá, con la dialéctica del tiempo, en proletarios (pobres, sí, pero con conciencia de clase), como demostraron científicamente Marx y Engels en su Manifiesto comunista. Y es ahí cuando empiezan los problemas para «sus labores» y la registradora: cómo trasladar a Robin Hood a España para que los algoritmos de inteligencia artificial que vigilan a sus hijos no le apliquen al nuevo progre el antídoto de la «cancelación woke/queer» Porque, ¿cómo puedes colarle a «HAL 9000» -ese algoritmo heurístico de Stanley Kubrick- que el futuro presidente progre de un futuro gobierno progre pueda quitarles el dinero a los pobres para dárselo a los ricos? El oxímoron narrativo es tan bufo, la odisea espacial tan perturbadora, que hasta Robin Hood parece el lobo feroz que se comió a «Dolly», el poni de la ursulina Úrsula von der Leyen que desconocía la ley de Bienestar Animal.

El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos; o su sinécdoque: Robin Hood roba a los pobres y da el dinero a los ricos. Como todavía no han visto la película porque no se ha estrenado, puedo proporcionarles un «tráiler» que les servirá para las sesiones de cine fórum en que van a convertirse las negociaciones de un futuro presidente progre y otros progres para la formación de un gobierno de progreso cacofónico en el que los progres les quitan el dinero a los pobres. Porque no estamos hablamos solo de la amnistía a sediciosos, golpistas y malversadores huidos de la justicia española (una Justicia, por cierto, de un Estado democrático como el de sus pares europeos) y sobre la que la mayoritaria Asociación de Fiscales se ha pronunciado enviando una carta a la Comisión Europea en la que entre otras cosas dice: «Se trata de una autoamnistía, que beneficia no solo a los amnistiados, sino también a quien accede a su tramitación y aprobación, que se convierte así en presidente del Gobierno», no; ni que tras ese supositorio te vayan preparando glicéricamente el cuerpo para la siguiente dosis del punzante enema en forma de «generosa consulta no vinculante», tampoco; hablamos de que el nuevo y progre Robin Hood se verá obligado a cambiar de bando como lacayo de los ricos y azote de los pobres. Vean.

Puigdemont, Junts, juntos y juntas, el separatismo catalán, exigen para la Cataluña rica 450.000 millones de euros de deuda histórica por la infrafinanciación sufrida en los últimos 33 años (50.900 m/€ en infraestructuras, 30.000 m/€ en pensiones y 375.000 m/€ en partidas sociales); recaudar los impuestos; controlar las pensiones; concierto económico y fiscal como el País Vasco y Navarra (otros ricos); 30.000 m/€ de los fondos europeos Next Generation; condonación de los 71.300 m/€ de su deuda del Fondo de Liquidez Autonómico; la Agenda de la Seguridad Social Catalana; el traspaso de todos los trenes de Cercanías y la gestión del aeropuerto El Prat. Y eso hasta donde sabemos; la letra pequeña nos la leerá el proctólogo con la siguiente irrigación. Toda esa colosal cantidad de dinero, como ustedes habrán colegido al sentir su cuerpo lacerado tras las sesiones anal-gésicas, tiene que salir de algún lado. ¿De dónde, Robin? Pues quitándoselo a los pobres: Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Asturias… y sí, también, la Comunidad Valenciana. A eso le llaman luego Gobierno de «progreso» formado por «progresistas», y hay muchos progres que se lo creen. Antes muerta que sencilla.

Por si el tratamiento político-rectal no fuera de por sí humillante, toca además asistir al bufo y casposo performance que la socia de Sánchez, Sumar, escenifica haciéndonos creer que las negociaciones para el Gobierno de progreso con Robin Hood están complicadas. Ya ven, Robin crea un chiringuito a Lady Marian para domesticar al lobo podemita y ella dice que no acaba de entenderse «progresivamente» con el noble. Como el progresista ERC, cuyos «Escamots» de camisas verdes y correajes de cuero desfilaban al estilo fascista por Barcelona en 1933 (uno de sus líderes, Josep Dencàs, consejero de Gobernación de Companys, se definió «nacional socialista», y tras el fracaso de la proclamación unilateral del Estado Catalán en 1934 huyó por las alcantarillas (¿les suena?). Como el progresista PNV de izquierdas; como la progresista dignidad moral del socio Bildu. Todos estos progres piden ahora a Robin Hood que cambie de bando, que les quite el dinero a los pobres y se lo dé a ellos, los ricos. Solidaridad. Progreso. Progresista. Progres. No sé si ahora toca recordar los versos de Paul Verlaine en su Gaspar Hauser Canta: «¿He nacido demasiado pronto o demasiado tarde; qué hago yo en este mundo?» A más ver.