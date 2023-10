Entramos ya en la recta final del 2023, un año que ha pasado volando, o no tanto, gracias o por culpa de los sucesivos procesos electorales, primero autonómicos y luego nacionales. Los procesos electorales son el momento en el que la ciudadanía escoge a los que deben gobernar, en principio, durante los próximos 4 años. La formación de gobierno permite, que nuestros responsables políticos cumplan con su programa electoral o de gobierno, o no, y que los ciudadanos vean que lo que fueron promesas se convierten en hechos o que, por el contrario, se quedaron en eso, solo promesas.

La historia del Corredor Mediterráneo, de su definición e inclusión como eje ferroviario estratégico a nivel europeo y de su planteamiento y construcción en España, es larga y como todo en la vida, ha ido en paralelo a diversos procesos electorales, a muchas promesas y a pocos hechos.

El Corredor Mediterráneo, una infraestructura clave para el conjunto de España que contribuirá a la cohesión y vertebración territorial de España, al aumento de la competitividad de nuestra economía, a la generación de empleo y riqueza y, que supondrá un empujón determinante para actividades como la logística, las exportaciones y el turismo, lleva siendo una promesa incumplida desde hace más de 20 años, por los sucesivos gobiernos de España y por todo tipo de fuerzas políticas.

La falta de unidad empresarial y de iniciativa por parte de la sociedad civil, contribuía a que nuestros responsables públicos no sintieran la presión por no actuar para que el proyecto de infraestructuras más relevante y determinante en la historia reciente de nuestro país, fuera una realidad. Por ello, como ya hiciéramos con la conexión en alta velocidad entre la Comunidad Valenciana y Madrid, desde el mundo empresarial y desde la sociedad civil, nos movilizamos para hacer entender a nuestros responsables políticos que no ejecutar la infraestructura es autolimitar nuestro crecimiento y prosperidad.

Así en 2016 nació el movimiento #QuieroCorredor con la misión de sensibilizar al conjunto de la sociedad española sobre la importancia de la infraestructura tanto en términos sociales como económicos y para informar de formar periódica, dos veces al año, sobre el estado real de las obras, y de esta forma hacer público si se cumplen plazos y promesas.

Y en el capítulo de El Corredor Mediterráneo-las promesas incumplidas, el nudo de La Encina, un tramo de apenas 40 kilómetros que permitiría unir en alta velocidad a la Comunidad Valenciana, y que además es clave para todo el tráfico ferroviario que quiera conectar el sur con la frontera francesa, se lleva la palma. Es un ejemplo de promesa incumplida, de falta de voluntad política y, seguramente fruto de la inacción de la sociedad civil, hasta que pusimos en marcha el movimiento #QuieroCorredor.

Recientemente se finalizó un tramo que debería permitir que, por fin, se inicien las obras para cambiar el ancho de vía al europeo y, con ello deshacer el famoso nudo de La Encina. Como empresario que llevo muchos años reivindicando la ejecución de infraestructuras clave para nuestra Comunidad. Estoy curado de espanto y sé que, sin falta de voluntad política, por muchos anuncios que se hagan, las infraestructuras no avanzan.

Por ello, apelo a la actual responsable del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para que demuestre con hechos y determinación, su apuesta por el Corredor Mediterráneo en general y por deshacer el nudo de la Encina en particular, ya no solo por cumplir con la palabra dada, sino porque los ciudadanos veremos con agrado que nuestros responsables políticos sean serios y responsables. De lo contrario, seguiremos repitiendo:

El Corredor Mediterráneo, promesas incumplidas y el nudo de La Encina.