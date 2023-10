Resulta que soy madrileño. Allí nací y mis padres y mis cuatro abuelos también nacieron en el Foro. Es verdad que vivo tantos años en Alicante que ahora mismo soy más alicantino que la playa del Postiguet, pero eso no es óbice ni cortapisa para aspirar a la doble nacionalidad. Al menos hasta hace un tiempo.

Ahora me han entrado las dudas. La verdad es que el ambiente capitalino empieza a ser bastante irrespirable, desde un punto de vista político. Madrid siempre se había caracterizado por ser lugar de acogida donde nadie era forastero, pero tertulianos, algunos medios de comunicación y todos los partidos, sin excepciones, incluso los separatistas, han conseguido que se ensimisme, como si España no existiera fuera de los límites de la M-30.

Decía Azaña que el nacionalismo es como el dominó en Valladolid, un entretenimiento provinciano. Hasta el año 16 o así el nacionalismo era cosa de las periferias, pero desde que se transformó en separatismo, otros recogieron la bandera, en una competición por ver quién dice más estupideces. El nacionalismo madrileño de los ayusos y los cayetanos y el desprecio por todos los que no piensan, hablan, actúan o visten como ellos está convirtiendo Madrid en un concepto antipático.

En realidad España se está volviendo un país incómodo en el que el todos contra todos viene a estar a la orden del día. Ser español, aparte de aburrido, no tiene demasiados alicientes, fuera, claro está, de temas que damos por sentados como la seguridad social o la sanidad universal. Toquemos madera y no demos nada por supuesto que la ideología neoliberal está al mando y las privatizaciones atacan de nuevo. Cuando menos te lo esperas los ultraliberales te rebajan los impuestos, te pones tan contento y resulta que lo que te están quitando es el estado de bienestar. Cuidadín, cuidadín, que hay mucho trilero suelto y te cambian la bolita de vaso sin que te des cuenta.

Por eso a lo mejor tampoco estaría mal que quien pidiese la independencia fuera Madrid. Todos los buenos nacionalistas son simultáneamente imperialistas, porque solos son poquita cosa. Igual que Cataluña considera parte de sus Països Catalans a la Comunidad Valenciana y las Baleares y los vascos al país vasco francés, los nacionalistas madrileños, en noches de vino y rosas, se piden anexionar todo el resto. Ayusilandia sería un país de Libertad, semejante a Gilead en “El cuento de la Criada” (modo ironía on), que comprendería las dos Castillas, Extremadura, Aragón, Murcia y nosotros, que somos requeridos por las dos partes. Una utopía para tirar cohetes y gritar de entusiasmo.

Siempre he pensado que las naciones nos limitan y que, como mucho, uno puede sentirse cómodo perteneciendo a un conglomerado de Estados. El rollo es que no hay campeonatos de fútbol de la Galaxia, en la que Europa podría participar y darnos orgullo de pertenencia, rivalizando quizá con Ganímedes. Y es que sus futbolistas de seis piernas son difíciles de driblar.

Lo de sentirse honrado por formar parte de una organización suele ir en contra del feroz individualismo del ser humano, tan encantado de competir y ganar hasta a las chapas. Al fin y al cabo no somos otra cosa que primates ascendidos a una división superior. Juntarnos en cuadrillas, cantar a todos los puntos cardinales que nuestro vino es mejor que el de los vecinos y nuestra historia más heroica, es el germen de los nacionalismos. Hay nuevos cocineros que tienden a promocionar los productos de proximidad y, sin duda, una alcachofa que llega al comensal a dos kilómetros de donde se cultiva sufre menos procesos. De ahí a la talibanía de que no haya vida fuera de las fronteras artificiales que nos marcamos, hay un mundo.

A los españoles en general nos vendría bien ahora mismo que Madrid fuera una isla independiente y que sus filias, fobias y pataletas se las quedaran para ellos. De paso no estaría mal que el centralismo y la capitalidad no fueran un plus. Es muy fácil bajar impuestos en Madrid cuando todas las grandes empresas, los ministerios y las sedes corporativas cotizan allí. Suprimiendo impuestos quedan muy bien con los suyos, que al final son los que mandan, y roban a otras autonomías “sus potentados”. De ahí al paraíso fiscal hay una raya bien fina.

El liberalismo económico llevado al extremo significa socializar las pérdidas y privatizar las ganancias y la gente de posibles tiene muy claro que cuanto menos les quiten más tienen. Y usted, y yo y la señora Eduvigis.

Independizar Madrid supondría una relajación extraordinaria de la periferia y bajar varios puntos la crispación política, muchas veces artificial, de esos estrategas e ideólogos de la confrontación que extienden sus manías, contra los idiomas por ejemplo, a todo bicho viviente.

El madrileñismo, disfrazado de nacionalismo excluyente, tiene todas las papeletas para convertirse en un problema para los que vivimos fuera, cercano al pleito catalán o vasco. Ya, por de pronto, los tertulianos sentencian lo que debemos pensar, hablar, sentir y votar desde sus atalayas de la Castellana (yo sigo llamándola Avenida del Generalísimo para fastidiar).

Y a mí que me digan lo que debo hacer me pone a doscientos. Soy muy mal mandado, lo reconozco.