El temperamento gerracivilista se va imponiendo cada vez más porque lo nutren unos cuantos con proclamas que hacen huella en ciertos sectores de la población. El rey es ahora Felpudo VI, un cobarde y traidor por obra y gracia de la lengua o las letras de determinados individuos. Solo cumple su protocolario y neutral papel en medio del esperpento que algunos fabrican diariamente. Es ese sentido trágico de la vida española, vieja actitud que sigue coleando. Los espejos cóncavos que deforman la estética sistemáticamente, como señaló Vallé-Inclán en 1920. «España es una deformación grotesca de la civilización europea», dijo el escritor. Y así seguimos.

Comprenderemos esto mejor si echamos un breve vistazo hacia atrás y nos ubicamos en el periodo de «la decadencia española» y de la regeneración, a partir de finales del siglo XIX, que pretendía sacar al país de su atraso económico y cultural con reformas y la erradicación del caciquismo. La pequeña burguesía catalana y vasca abrazó la aventura de los nacionalismos, y el proletariado reivindicaba urgentes medidas.

El cuartelazo del ejército llegó en 1923 de la mano del general Miguel Primo de Rivera, con el aplauso de los conservadores. Esa dictadura tomó el relevo a una caricatura de democracia. Hubo estallidos y el régimen fracasó. La posterior Segunda República de las esperanzas, en clave de libertad, no se consolidó. El triunfo electoral de las derechas en noviembre de 1933 contribuyó a inmovilizar los escasos avances. Campeaban el autoritarismo y la insurrección.

En febrero del 36 los votos cambiaron el paisaje y se intentó recuperar el pulso perdido. Los altercados por parte de unos y otros pusieron en bandeja una conjura militar. Guerra civil, la oscura o gris España, la época del desarrollismo y el camino a la democracia. A pesar de todo, corrupción, crisis y mucho ruido, continuamos adelante, mirando al horizonte de la pluralidad y con el espíritu de la transición democrática.

Eso sí, el gerracivilismo, decíamos, continúa y se acrecienta peligrosamente con la excusa del próximo acto de investidura de Sánchez, el candidato designado ahora por Felipe VI. Las voces más neurasténicas anhelan nuevas elecciones, hasta que los electores apunten bien, o la inmediata abdicación del rey en el caso de que se apruebe la amnistía. Los presuntos monárquicos y febriles profesionales de la mentira acusan de mentiroso al líder socialista y caldean el panorama a diario.

No tienen otro método en su intento constante de desgastar al de enfrente y de conseguir votos de cara a evitar los cambios políticos, sociales y laborales que hacen falta. Mejorar en este sentido no les interesa ni un ápice. Sirven a quien sirven y punto. O sea, nada de reducción del tiempo de trabajo, de protección del salario mínimo mediante ley o de encarecimiento del despido.

Además, las cuestiones territoriales no lo son todo en relación con los acuerdos sobre la posible investidura de Sánchez. Consolidar progresos y ampliarlos, pese a Feijóo y Abascal, debe ser el principal objetivo en una nueva legislatura que asegure una mayoría parlamentaria estable. Los votos ya hablaron y todos los diputados valen lo mismo con la Constitución actual encima de la mesa.

El sentir mayoritario de Cataluña se demostró con el apoyo electoral reciente al PSC liderado por Salvador Illa, no por la nueva y reaccionaria manifestación anti-Sánchez, cargada de tópicos y exabruptos, y contra la amnistía. Las amnistías, de una u otra clase, han existido siempre. Mientras tanto, Ayuso hunde la sanidad pública, rechaza las becas de comedor a madres solteras, maltrata la educación pública y no invierte el 67 % de los fondos europeos que ha recibido la Comunidad de Madrid. Podríamos continuar con otras comunidades del mismo signo. De momento vean el trasvase de siete millones de euros en cuatro años transferidos desde Vox a la fundación privada de Abascal. El Tribunal de Cuentas cuestiona al partido por sus finanzas. Estas son las derechas salvadoras de España, de sus particulares intereses y los de los suyos exactamente.

España no va mal, pero puede ir mejor. Habrán visto la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea que ha tenido lugar en Granada, siendo nuestro país quien ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE. El afán compartido es el de colaborar en la construcción de la Europa del futuro. Sin embargo, el PP y Vox no respetan nada ni a nadie que no sea de su misma cuerda. Van a la desesperada, con plena calentura agitadora que no abandonarán como única herramienta en el (falso) nombre de España.

El argumento de Feijóo tras su reunión con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y a la hora de pedir nuevos comicios es también una deformación grotesca. Que «todos los españoles decidan conociendo qué es lo que vamos a votar». Es fácilmente comprensible una cosa. No se incluyen en ningún programa algunas eventualidades que puedan surgir después de una votación o sobre la marcha de un gobierno. Con convicciones políticas y dentro del marco constitucional se gestiona un resultado en función de por dónde van los votos y las circunstancias diarias. No de otra forma.