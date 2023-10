El azar interminable

Estos días en España hay frecuentes retrasos en el AVE y otros trenes a causa de obras diversas. La palabra obras corteja desde siempre a la palabra interminables. Se nos hacen interminables las reformas en el cuarto de baño, la remodelación de la cocina, la obra de la autovía o los trabajos para peatonalizar el Centro.

-¿Qué Centro?

Da igual, el centro de cualquier ciudad siempre está en revisión, en readoquinado, en peatonalización o en mejoras de las tuberías.

La vida es un continuo evitar obras o contraerlas. Como quien contrae una enfermedad: estoy en obras. Tengo obras en la casa. Como quien proclama que tiene chinches o luciérnagas. Las obras nos cambian el ánimo. Y el inodoro. O el tiempo de trayecto. Hay retrasos en el AVE y uno, tener más tiempo, logra terminar la novela que está leyendo, que sin embargo pensaba culminar en el viaje de vuelta. Llegas tarde pero las librerías hacen más negocio: habrá que comprar otro libro. El paisaje es seductor pero nadie lo mira. Las anchas llanuras de Castilla, los olivares, los núcleos urbanos, las casitas diseminadas, los pueblines o poblachos no captan la atención del viajero común, al menos los de mi vagón, que van enfrascados en su móvil o llevan abiertos sus portátiles. Tal vez trabajan o ligan o chatean. O leen a Quevedo o redactan un informe. No será un informe sobre el paisaje, que se les escapa como se les escapa el cromatismo de un atardecer o la luna que va pidiendo paso. A mí también se me escapaba, pero ahora que he terminado de leer la novela y que el móvil tiene poca batería le echo un vistazo como quien mira en la alacena unos bollos de hace dos días. Los retrasos dan pie al palique, la charla, la complicidad y el ¿usted también llega tarde a una reunión? Un señor se queja de que tenía una cita médica y una chica muy joven pone cara de desesperada, tal vez no consciente de que es la que más tiempo tiene aún por delante. Se retrasan los abrazos en el andén y el que espera se exaspera y en lugar de tener fuerzas para dar a su amado o amada un abrazo de intensidad diez dará uno de intensidad siete. Se resentirá por tanto el momento épico y poético del reencuentro. Discusión.

Tal vez a un padre que en la estación espera a su hijo le subirá la tensión pensando en cómo le va a salir el párking en el que ha dejado el coche si el tren sigue sin llegar. Los azares de cada uno de los viajeros sufrirán un reordenamiento. El jovial estudiante que iba a cruzarse en una escalera mecánica, si el tren hubiera sido puntual, con una bella joven de la que quedaría prendado, ya no va a cruzarse con ella y el anciano que iba a ser atropellado al salir de la estación habrá esquivado a ese conductor botarate, que tal vez atropelle a otra persona en la periferia. Por obra del azar. Interminable.