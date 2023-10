Tenemos un día nacional para no olvidar a los muertos, pero sólo si son los nuestros los lloramos y recordamos. Después, están los otros, de los que escriben los titulares de la prensa internacional y nacional, los de las noticias de las televisiones, y de los que hablan "los expertos" en las tertulias radiofónicas, y redes sociales, pero es curioso que de algunos/as sólo nos enteramos por la tragedia de los otros.

Sin el condenable (por supuesto) atentado en Israel del pasado sábado, no sabríamos las víctimas que diariamente hay en Palestina. El día a día de las vidas de sus mujeres y hombres, arrancadas, como los olivos de sus tierras invadidas, los jóvenes encarcelados, y los que sin vida continúan en las morgues de las cárceles Israelitas, además de los niños y niñas asesinados, que son parte del daño colateral de manera habitual.

La comunidad Internacional se ha posicionado, lo ha hecho con la "coherencia moral" ante cualquier acto terrorista, a favor de Israel ¿Pero acaso no lo es, también, la invasión que vive el pueblo Palestino? Hay que verlo para creerlo, he estado en los cementerios de Jenin, y en el campo de refugiados de Aida, y he mirado a los ojos sin lágrimas, de tanto derramarlas, de las madres de los cientos de hijos "mártires".

Las creencias religiosas de las familias, son su consuelo, pero ningún Dios debería permitirlo en ningún lado.

Y mientras el cielo responde La Comunidad Internacional tendría que empezar por el principio, y hacer que se cumplan los sueños de -Yasit Arafat- Presidente de la autoridad Palestina, y líder de la Organización para la Liberación de Palestina, y del primer ministro de Israel - Isaac Rabin -que el 24 de noviembre de 1994 fueron galardonados en Oviedo con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en su decimocuarta edición, como reconocimiento a su decisivo esfuerzo para crear las condiciones de paz en Oriente Medio, entregado por D. Felipe de Borbón. Tuve el privilegio de estar invitada, y de darles la mano a ambos, en los salones del hotel Reconquista. ¡Aquellos buenos tiempos!

El deseo de ambos nunca se cumplió, y sus vidas se acabaron pronto.

La trastienda del poder tiene subterráneos ocultos a favor del interés de los lobby del control mundial. Debe de no ser fácil oponerse al estado que controla la seguridad de medio mundo (por lo menos), los mismos que son los amos de los grandes medios de comunicación, y del conocimiento tecnológico, científico y humanístico. Nadie les niega su resurrección, pero hacerlo a costa de las vidas de los invadidos no parece muy justo, ni está escrito en La Torá, ni en el Corán, y tampoco en La Biblia.

Claro que es posible que mi ignorancia me haga sobrevalorar LA JUSTICIA, y ocurra lo mismo que en España con la madres que protegen a sus criaturas de los padres maltratadores, agresores, violadores, cuantas más leyes dicen estar de su parte, y más denuncias hacen ellas, peores son las consecuencias para sus hijos e hijas, y para sí mismas. Y algunas de las asociaciones que viven de su dolor, con banderas y días "D" a la hora de la verdad, las dejan solas, acorraladas y muertas en vida, o enterradas, son como Palestina las juzgadas y sancionadas, y es que los muertos no importan, y las asesinadas tampoco.