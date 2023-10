¡Tierra! así gritó emocionado un marinero en el carajo, desde donde se observaba si venían los piratas, emocionado y aliviado tras meses casi perdidos en el Océano. ¡Tierra! gritó Rodrigo de Triana y con ese grito quedó para siempre en la Historia. Era el 12 de octubre, según el viejo calendario y pensaban que llegaban a la India, a las especias tan valoradas caras, más caras, desde que los musulmanes habían ocupado Constantinopla. Cristóbal Colón viajó a las nuevas tierras descubiertas cuatro veces y murió pensando que se trataba de la India y además a nadie se le ocurrió ponerle a este gigantesco continente su nombre. Un cartógrafo mereció el honor: otro italiano, Américo Vespucio. En el tercer viaje Colón terminó preso y encadenado: como Gobernador Colonial fue acusado de vender como esclavos a los habitantes, los tainos, de la isla, aumentó exageradamente los impuestos,... La verdad es que fue mejor como navegante que como gobernador, aunque en el sentido de la orientación tampoco destacara particularmente.

La reina castellana quería que los que consideraba sus súbditos no fueran esclavos ni que se explotara a los que tenían que trabajar para los colonos de manera agotadora, pero sus deseos no se llevaron a la práctica. El objetivo de los conquistadores y posteriormente de los colonos, tenía un solo deseo: enriquecerse lo antes posible y volver a sus países de origen. El oro y la plata eran irresistibles para estos hombres que en su mayoría no sabían leer ni escribir. Pizarro no sabía, ni sus compañeros, asesinaron al último Inca, previamente fue bautizado para que fuera al cielo y se hicieron dueños de una fabulosa fortuna.

Este continente hacía unos catorce mil años que estaba habitado, posiblemente los humanos llegaron por el Estrecho de Bering. Cuando llegaron los castellanos había dos importantes imperios, el Azteca y el Inca, con un desarrollo muy significativo; se estima que globalmente vivían unas 50 a 60 millones de personas, se hablaba unos 2000 idiomas, se cultivaba el maíz que revolucionó la alimentación mundial, el tomate, las patatas...

Hasta casi el final del siglo XIX se practicó la esclavitud. Millones de africanos fueron secuestrados y enviados a América en condiciones infames. Fortunas actuales tienen su origen en este tráfico con humanos, la mayoría de las grandes potencias europeas participaron y costó mucho que renunciaran a este provechoso negocio.