Quienes, como Serrat, nacimos en el Mediterráneo, sabemos que lo importante de la ola no es la cresta, sino la resaca. No es la espuma que se forma por arriba, tan vistosa, sino la corriente que opera por debajo y que, tras lanzarte a la orilla, te puede arrastrar aguas adentro y agotarte antes de que consigas salir a flote. A eso es a lo que hay que estar atento.

Desde que el Consell presidido por Carlos Mazón echó a andar, el PSPV-PSOE y Compromís han estado pendientes de la espuma. Es lógico. La oposición tiene que salir al paso de todas y cada una de las decisiones que se toman, así como de las declaraciones que las adornan. Es su obligación y su trabajo. Pero no sé si paralelamente están sabiendo medir la fuerza de las corrientes que se mueven por debajo de ese burbujeo. También es normal. La izquierda, en el caso de los socialistas, está aún confundida tras una derrota que, como reconoce hoy Ximo Puig en la entrevista que publican los periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, no entraba en sus cálculos. Y, además, no podrá reorganizarse hasta que se sustancie la investidura de Pedro Sánchez en Madrid o, cosa menos probable pero no descartable, se vuelva a convocar elecciones. Por parte de Compromís, la situación aún es peor, porque la coalición, tal como la conocimos, ha dejado de existir.

Pase lo que pase, la nueva legislatura va a estar marcada de principio a fin por el debate territorial, todo el mundo es consciente de ello. Pero no sólo por las cesiones a catalanes y vascos que Sánchez tiene que hacer para formar de nuevo gobierno. Sino por el endiablado mapa político que dejaron las elecciones del 28M. Muchos han sostenido que el PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para convertir a la Cámara Alta en un instrumento de bloqueo del nuevo Ejecutivo, si este se confirma. Pero en realidad, el Senado puede enredar y demorar, no bloquear. La verdadera parálisis de la acción gubernamental si es Sánchez quien preside, la auténtica batalla, va a venir de las 11 comunidades autónomas que gobierna el PP, entre ellas cuatro tan importantes como Madrid, Andalucía, Galicia y la Comunitat Valenciana, un póquer al que ningún gobierno antes se había tenido que enfrentar.

Mazón no ha reabierto la batalla de la lengua. La reabrió Compromís y él se aprovecha para llevar el ascua a su sardina, mientras el PSOE da por bueno tontamente que Zaplana zanjó esa batalla cuando fue la Llei d’Us socialista la que la encauzó

Ese es el ariete que Feijóo utilizará contra Sánchez. Y por supuesto que Mazón participará de él, por cierto siendo el único de ese cuarteto que no gobierna en solitario sino en coalición con la ultraderecha. Pero no lo hará sólo porque, en el marco de una estrategia nacional, sea eso lo que el PP de Feijóo quiere. Lo hará fundamentalmente porque a él es lo que más le conviene y porque siempre, desde mucho antes de pensar que podía presidir la Comunitat Valenciana, ha creído que el principal objetivo político de un Consell tiene que ser situar a esta autonomía en el mapa. No por su desarrollo económico o sus fastos -al modo en que lo entendieron antecesores suyos como Zaplana o Camps-, sino por su peso político, que nunca, por unas razones u otras, ha tenido. La Comunitat que alberga la tercera y la cuarta provincias de España por población, la tercera y la quinta por PIB; la única, junto con Andalucía, que cuenta con dos ciudades entre las diez más pobladas de España, la cuarta que más diputados envía al Congreso, siempre ha pintado menos que Navarra, por poner un ejemplo, en el debate español.

Lo que vamos a vivir es una «ayusización» del discurso político. Pero la izquierda cometería un grave error si interpretara que ese es un simple movimiento de imitación por parte de Mazón. Ayuso ha construido una «identidad» madrileña, ha hecho de la «no identidad» un sentimiento de pertenencia, y lleva camino de edificar un «nacionalismo» sui generis pero que, salvo por la falta de legitimidad histórica, intenta jugar con las mismas bazas, hacia dentro y hacia fuera, que las que utilizan vascos y catalanes. Mazón, tal vez por provenir de Alicante, un territorio donde más de la mitad de la población de derecho es foránea, lo que significa que está a la búsqueda de una identidad a la que sumarse, ha entendido que si él la construye tendrá la mitad de las próximas elecciones ganadas.

La izquierda se encamina torpemente a una nueva trampa. Un cambio puramente nominativo que Mazón baraja proponer. De Academia Valenciana de la Lengua a Academia de la Lengua Valenciana. Nunca el orden de los factores alteró tanto el producto

Así que el eje territorial de la nueva legislatura no va a venir sólo determinado por el enfrentamiento Valencia vs Madrid. Si se observa la corriente, y no sólo la espuma, en lo que Mazón está es en vertebrar, a su manera, antes que nada la Comunitat Valenciana. Hacer de los castellonenses, valencianos y alicantinos cómplices, ya que no parece fácil que sean amigos. Dos ejemplos de estos primeros compases de gobierno: el puerto de València y la lengua.

En cuanto al primero, lo que se ve (la espuma) es el frente común contra el Gobierno de Sánchez que Mazón está armando con empresarios del Cap i Casal. Pero paralelamente lo que está trabajando (la corriente) es que la reivindicación de que no se frene la expansión del «cuarto puerto de Europa» no sea sólo una bandera de Valencia, sino una demanda de las tres provincias por igual, a las que no para de citar como un todo. Pronto veremos a entidades alicantinas sumándose a esa batalla, sobre la base de que «lo que es bueno para Valencia, lo es para Alicante». Eso se dirá por presiones de Mazón, no por convencimiento. Pero si consigue que en Valencia, respecto a temas de Alicante, se pronuncie la misma frase, aunque también sea por inducción y no por empatía, Mazón obtendrá una cuota de poder con la que sus predecesores no pudieron contar.

Respecto a la lengua, muchos se preguntan qué tiene que ganar Mazón resucitando un conflicto lingüístico que, aparentemente, había quedado zanjado por Zaplana cuando creó, con el apoyo del PSOE, la Academia Valenciana de la Lengua. Bueno, la respuesta es que tiene mucho que ganar y muy poco que perder.

Para empezar, es difícil de entender la falacia que el PSOE, ilusamente convencido de que con ello pone en aprietos a Mazón, ha asumido tan rápidamente, hasta convertirse (cosas veredes) en su principal propagandista: que el fin de la batalla de la lengua fue obra de Zaplana cuando creó la Academia Valenciana de la Lengua. Dicho así, el president Mazón estaría yendo en contra de su propio partido, de su propia historia e incluso de quien le dio su primer cargo político y, por ello, de sus orígenes. Sostener eso, y especular con ello, puede ser un entretenimiento divertido para algunos periodistas y no pocos políticos de la izquierda. Pero esa es una visión tan estrecha que supone que entre 1995 y 2023 no ha pasado el tiempo. Una visión además miope, puesto que limita su horizonte a la ciudad de València. Y que a Mazón, lejos de quitarle un voto, le viene bien para realzarse.

Y es que, en realidad, lo que se traiciona con ese argumento es la propia historia del PSOE y de esta Comunitat. Porque lo que empezó, no sin graves problemas, a normalizar la situación esta autonomía oficialmente bilingüe pero históricamente partida en dos por el tratado de Almizra, la línea Biar-Busot y todo lo que vino luego fue la Llei de Us i Ensenyament del Valencià redactada por el primer gobierno de Joan Lerma con Ciprià Císcar como conseller. Aprobada en la Diputación de Alicante, adonde se trasladaron las Cortes como gesto impuesto a los suyos por su primer presidente, Antonio García Miralles, que sabía el valor y el simbolismo que aquello tenía. Y que recibió luz verde de la mayoría parlamentaria con los dirigentes de la antigua Alianza Popular manifestándose en contra a las puertas del Palacio Provincial, aunque en la votación optaron por abstenerse.

Los principios de esa ley los arrasó Marzà en cuanto llegó a la Conselleria de Educación. Así que, salvo por quienes tienen una visión exclusivamente valenciana del asunto, no puede decirse que el conflicto de la lengua lo haya abierto ahora Mazón. Lo reabrió Marzà, un conseller que en más de seis años no pisó, literalmente, la Vega Baja, ni ninguna otra comarca alicantina castellano-parlante. A la Vega Baja no fue. Pero en Alicante pueden contarse con los dedos de una mano sus presencias. Muchas de las disposiciones que dictó, sobre todo al principio, se compadecían mal con una política de izquierdas, como las que en la práctica obligaban a niños inmigrantes que ni siquiera hablaban castellano a escolarizarse en valenciano si querían aprender inglés. Y la mayoría fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia.

Pero más allá de los inmensos errores cometidos por Compromís, que ahora le pasan factura aunque la Prensa valenciana, decepcionada con Baldoví, quiera hacer ahora de Marzà un estadista, decía que el Puerto de València, como la Lengua, se inscriben en una corriente de fondo política impulsada por Mazón que trata de construir una nueva concepción de «lo valenciano», no desde la historia común, sino desde la confluencia de intereses. Y que no empieza, contra lo que parezca, lanzando diatribas contra La Moncloa, sino edificando una alianza entre las tres provincias de la Comunitat, basada en el pragmatismo. Escribió hace años aquí un exdirector de INFORMACIÓN, José Ramón Giner, que el verdadero himno de esta Comunitat no era el que compusieron Serrano y Thous, sino el «A guanyar diners», de Joan Monleon. Y la práctica diaria indica que Giner, cuya frase, sin cita de autor, ha sido luego repetida hasta la saciedad, no andaba desencaminado. Así que políticamente, ahí tiene mucho que ganar Mazón entre las contradicciones de una izquierda que no ha sido capaz de encontrar un relato verdaderamente integrador y las astracanadas de una ultraderecha que del himno oficial sólo se sabe la alusión a ofrendar nuevas glorias a España.

Lo del puerto de Valencia ya se ha convertido en el primer hit del nuevo gobierno, una reclamación que aúna a la derecha, divide a la izquierda y no alarma a la mayoría de los ciudadanos. En cuanto al valenciano, el PSOE, lejos de reivindicar su Llei d’Us, de la que el 18 de noviembre se conmemorará el cuarenta aniversario de su aprobación, lo que está es en la defensa del legado de Zaplana y su Academia. Es para hacérselo mirar. Y como están en la espuma, y no en la corriente, van directos a la trampa. ¿Saben cuál va a ser la próxima jugada de Mazón? Un simple cambio nominativo, en el que no se introduce ni un solo término nuevo. Únicamente «bailan». De Academia Valenciana de la Lengua, a Academia de la Lengua Valenciana. Nunca el orden de los factores alteró tanto el producto, ni tuvo tanta carga política. A ver cómo se sale de esa, si al final el Consell acaba promoviendo el cambio. Ora pro nobis.