En septiembre de 2020, en el marco de la solemnidad del Senado, el presidente Pedro Sánchez lamentaba «profundamente» la muerte de un etarra condenado a 20 años de prisión que se había suicidado en la cárcel. «Lo lamento», reiteró conmovido Sánchez por si su previo «lamentar profundamente» no había sido demasiado convincente. Tres años más tarde, esta semana, el mismo presidente Pedro Sánchez, en el marco de la solemnidad de las redes sociales, declaraba su «consternación» por la noticia del «fallecimiento» (no dice asesinato) de una española asesinada por terroristas de Hamás. Salvando el foro de las lamentaciones -el Senado y Twitter- y el milimétrico cálculo de las palabras, que nunca son inocentes ni impunes, como advirtió Saramago, Sánchez es coherente en sus lamentos consternados, se trate del suicidio de un terrorista en la cárcel o del «fallecimiento» de una española en Israel. Elemental, querido Sánchez. En uno y otro caso los votos de los herederos políticos del suicida eran entonces tan necesarios para ser presidente como lo son hoy de los mismos herederos políticos que no condenan el ataque terrorista de Hamás ni han pedido perdón a las víctimas del terrorismo de ETA (lo de Txapote, y no, con Ternera no, lo dejo para el próximo Festival de Cine de San Sebastián). Como imprescindibles son los votos de Podemos, Sumar, IU o BNG, que también se niegan a condenar a Hamás. La equilibrada coherencia de la incoherencia. ¡Es la política, estúpidos!

No han faltado voces que han visto en Sánchez -prisionero de sus socios de Gobierno y otros bizarros votos pendientes- cierta tibieza en sus declaraciones, máxime dándose la circunstancia de que es presidente de turno de la UE y viendo a España fuera del comunicado conjunto de apoyo a Israel y condena a Hamás y a sus actos de terrorismo, que han hecho EEUU, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. ¿Será que el Gobierno de España no es de fiar, trufado como está de comunistas prorrusos y bolivarianos que se niegan a condenar a Hamás, a Putin o al dictador nicaragüense Daniel Ortega? (Otro dictador, Maduro, en su bufonesco papel de líder bolivariano y redentor indigenista, ha dicho que «Jesús fue un niño palestino asesinado por el Imperio español»). Y con esa gente anda nuestra extrema izquierda, socia «vital» de nuestra izquierda sanchista. Entre quienes critican la tibieza de Sánchez y las posiciones de Yolanda Díaz, Belarra, el jefe del Partido Comunista Santiago Romero, Errejón, Sumar, Podemos e Izquierda Unida negándose a condenar a Hamás, está el PP, lo que no ha sentado nada bien al «multipatético» Patxi López, señal de que algo no está saliendo bien en el Gobierno. A cuenta de Hamás la ministra portavoz Isabel Rodríguez exigía a Feijóo que estuviera al lado del Gobierno en un tema tan sensible. La coherencia exige que el propio Gobierno se ponga de su propio lado en tema tan sensible, lo que es imposible dadas las finas «sensibilidades» de otros miembros y miembras del Gobierno en tema tan sensible. Por eso siguen unidos por la coherente incoherencia de los intereses «vitales».

Cuando se cometieron los atentados del 11-S en EE.UU. vimos las imágenes de multitudes que se echaban a la calle en países islámicos para celebrarlo. Mientras Alemania, Francia y Reino Unido han prohibido manifestaciones en apoyo de Palestina tras el llamamiento a los musulmanes a salir a las calles contra Israel hecha por el exlíder de Hamás Jaled Meshal, en la Puerta del Sol de Madrid grupos de extrema izquierda, con la portavoz de Podemos Isa Serna, rodeados de banderas palestinas y republicanas, se manifestaban contra Israel. Como Tesh Sidi, diputada de Sumar y activista saharaui (no sé qué pinta en un Gobierno que entrega a los saharauis a Marruecos), que publicó Hoy y siempre con Palestina tras el ataque terrorista de Hamás, que ha asesinado, torturado, mutilado, quemado vivos y violado a más de 1200 israelíes (posiblemente, los terroristas decapitaron a 40 bebés). Ante una salvajada tan brutal la extrema izquierda y la izquierda caviar hablan de «contextualización» (como con ETA o los golpistas del separatismo xenófobo catalán) para sacudirse las espeluznantes imágenes -con bebés asesinados, sí- que les devuelve el espejo de una conciencia rota de dignidad ética y moral. La alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, ha pedido a su partido poner fin a la alianza con Mélenchon, el líder de extrema izquierda que tampoco condena a Hamás: «La ofensiva armada de las fuerzas palestinas llevada a cabo por Hamás se produce en un contexto…». El contexto, las palabras inocentes, Saramago. «Seguir a Mélenchon es un callejón sin salida. Era verdad ayer, es verdad hoy». «Sus posiciones contra Israel y su negativa a condenar a la organización terrorista Hamás son insostenibles. El Partido Socialista no puede seguir perdiéndose. No puede haber esperanza ni victoria en el deshonor», ha dicho Hidalgo, lo mismo que Sánchez. ¿También la alcaldesa de París es una resentida como Guerra, González o Nicolás Redondo?

Vuelve así el secular antisemitismo de la izquierda, algo de lo que no se han podido ni querido desprender Hamás. Y surge también la suicida fascinación de esa misma izquierda, del feminismo fundamentalista, del comunismo alternativo, con el universo islamista, ese que no tiene entre sus filas un solo país democrático y que guarda un profundo respeto por los derechos de las mujeres y los homosexuales. Debería -y puede que algún día ocurra- haber una suerte de justicia poética y que Europa, España, estuvieran en manos islamistas para saber la suerte que correrían las feministas ultraortodoxas, los esnobistas de izquierda que tanto frivolizan con el velo y la cuestión multicultural. Sólo deben preguntar a las mujeres iraníes que siguen luchando y muriendo por su libertad, por desprenderse del velo que las oprime. A los comunistas y la izquierda de Irán que al principio apoyaron la revolución islámica ya no les pueden preguntar, fueron todos ejecutados. A más ver.