Hay veces que el autor siente como un pellizco en el alma, en el corazón o en la cabeza, donde sea, que le dice que de cualquier cosa que escriba el resultado será trivial. Me he desayunado con fotos de Israel y Gaza; con opiniones desangradas y con paralelismos con Ucrania; con voces desencajadas de patriotas que no saben imaginar su patria sin el concurso del terrorismo etarra para arrojarlo contra las instituciones legítimas del Estado y quien las representa. Tampoco es menor desgracia que el bálsamo lo intenten poner exquisitos comentaristas de las galas y uniformes de la real familia. Todo es como tiempo detenido: un presente indescriptible, salpimentado por incertezas tecnológicas y descreimiento climático, por voces repugnantes de jefes del turismo felices de ampliar el tiempo disponible para sus economías, gracias a este calor tropical tan bueno para la reproducción ideológica de las clases medias.

¿No sería mejor callar, someterse al imperio de una normalidad apabullante hecha de metralla y simpleza? Pero tengo el hábito de la palabra. Mejor o peor dicha, no importa en semanas como esta. Lo sustancial es que, quizá, ya no quede espacio para el progreso, pero la palabra aún puede apuntalar las fuerzas que niegan el regreso. Lo que yo diga aquí importa muy poco. Pero el silencio importa mucho más. Favorece a los malos, a los que, incapaces de argumentar, repiten tópicos de orden y desordenan el mundo clamando en defensa de algunos odios. Sintiéndose buenos. Yo sólo sé escribir desde la duda. La duda, indulgente y precaria, que se lanza a la cara de los que viven de la sospecha, de los que dan todo por hecho y creen que mejor echarse a un lado para que los poderes de verdad avancen sin resistencia ni sobresaltos. Y, también, los que sospechan ambicionando encerrarse en una barricada, proclamando un antifascismo de charanga y pandereta. Los que son críticos sacando sus argumentos del hígado, en lugar, que sé yo, del cerebro. Los que gritan. Todos los que gritan, igualados, en fin, en esta tregua de la razón y esta fiesta de la nostalgia.

Dicho lo cual, en descargo de espíritu y conciencia, se entenderá mejor lo dichoso que estoy ante algunas señales de los tiempos, que dicen que estas elucubraciones no son meras distracciones, vacuos juegos de palabras. Véase, sino, la voluntad manifestada por unos inusitados Templarios reclamando al Papa el resurgir institucional de la Orden de los Caballeros del Templo, incluyendo restitución de bienes, prelatura personal y canonización de todos aquellos pobres guerreros-frailes ajusticiados en el siglo XIV por la cobardía papal y la avaricia de un rey de Francia. A mí me parece bien. Quizá el momento elegido no sea el idóneo, que nada más faltaba que irrumpiera una caballería vibrante de hierros y cruces por mitad de Jerusalén. Que digo yo que tras esperar unos siglos, tampoco pasa nada por aguardar unas semanas más para iniciar otra Cruzada. Pero se ve que el mal de Historia ya no aguanta y que estos peregrinos caballeros y sargentos arden en deseo de imaginar Saladinos inesperados entre los cementerios de Gaza.

Lo importante, repito, es el regreso. No debe sorprendernos que piden que se les permita que sus ritos se sustancien según la muy antigua liturgia de Melquisedek y recuperar, entre otras posesiones, la iglesia de la Vera Cruz de Segovia, aquella que tiene doce lados, tan mona, que está a la salida de la ciudad, según se va del Alcázar hacia Zamarramala. La cosa puede parecernos rechifla. Pero hay algunos ciudadanos que se lo toman en serio. Y no me refiero a las múltiples comparsas de Templaris que por esta tierra levantina abundan, que podrían, al menos, contribuir con marcha y banda. Por otra parte, en el desfile del 12 de octubre desfilaron más de 200 caballos, entre los que portaban policías engalanados y los que arrastraba cañones, que no sé lo que diría Gila a estas alturas. Pacoli se llamaba el chivo legionario. Y me parece que los dos perros policiales iban encima de un vehículo de motor. De los burros que rebuznaron entre el público no se tiene estadística. No me sorprendería que fueran templarios mimetizados.

Pero la cosa no puede acabar aquí. ¿Cómo cerrar esta parva reflexión sobre el medievalismo sin glosar la extraordinaria sensibilidad y cultura del líder de Nuevas (¡) Generaciones del PP ilicitano, que propone elevar monumento a Isabel de Trastámara, alias La Católica? El mentado líder es asesor de la concejalía de Fiestas, dato que podría ser significativo. Juzgo adecuado que se instale la escultura, y cuanto más realista sea, mejor. Hay pinturas que nos dan una idea del aspecto que tuvo. No sé si el líder juvenil las ha examinado. Me parece bien porque sus argumentos son convincentes: uniría, dice, a españoles y americanos. De hecho estoy convencido de que en las Américas están deseando que se erijan cientos de estatuas a aquellas gentes que les descubrieron. Me permito completar la cosa proponiendo que con el agua del Vinalopó hasta las rodillas sea también honrado Colón. Pizarro iría muy bien en el barrio de Carrús. También es oportuno el olvido de Fernando II de Aragón, cónyuge casi siempre fiel de la aludida reina. Primero porque siendo rey, precisamente de estas tierras de la Corona de Aragón, nada tiene que hacer ante el ímpetu castellano y, segundo, porque estoy convencido de que el líder carismático de los jóvenes de derechas, está feliz de mostrar así su feminismo y no como los zarrapastrosos de Vox, que no salen por menos de homenaje a la Inquisición. Así son las cosas. Ya se intentó canonizar a Isabel –y no hace tanto- así que lo mejor es que Nuevas Generaciones se atavíen de Templarios y apresten fuerzas para ver si domestican a este Papa, que lo veo un poco disperso con las esencias. Lo raro de la propuesta es que habla de «las Españas». Me preocupa. No sería extraño que un comando de las Nuevas Generaciones de Madrid decidiera secuestrarlo para hacerle ver lo equivocado que está, lo fuera de lugar que es ese uso del plural hablando de la reina Católica, nada menos: ¡Isabel! Tanto monta, monta tanto Ayuso como Feijóo. Más o menos.

De estas veremos muchas. Bajo la estulticia aparente late la melancolía, el deseo de retornar a unas épocas que algunos tienden a concebir como se han pintado en mitos, como corren por novelas o películas. Son los mismos que se niegan a cumplir la Ley de la Memoria Histórica: nada hay de cartón piedra heroico en la Guerra Civil y en la represión posterior. No hubo templarios, si acaso curas trabucaires para agravar la tensión en los pelotones de fusilamiento. Había sangre. Como ahora en Ucrania o Israel o Gaza. Y una larga historia de expulsión de judíos, de cabalgatas y paseos al amanecer, de masacres, de muros y lamentaciones. Tomarlas como modelo, siquiera sea porque se ignora la realidad, es combustible para la tensión, mecha para la crispación, aliento para la violencia y la exclusión. Háganme el favor: lean novelas de amor, miren películas de asesinos en serie. Y no se las crean.