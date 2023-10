Alicante en la sima

María de la O era muy desgraciaita teniéndolo tó, justamente como Alicante, la capital abúlica de una provincia en edad de florecer (si el jardinero mayor utilizara más abono, más agua y menos desaires). Volviendo a la de la O, lo de la capital tiene toda la pinta de ser castigo de dios, porque si no no se explica que no haya habido apenas una buena legislatura de la democracia para acá. Y ya ha llovido, aunque mucho menos de lo que necesitamos y nos merecemos.

Verán, de Lassaletta hasta ahora hemos tenido alcaldes y gobiernos municipales de todos los signos, desde social comunistas a derechas bastante derechizantes, pasando por templados de ambos signos. Los alcaldes que hemos sufrido no son ninguno para ponerles estatuas ecuestres, y no es que todos y todas, (bueno sólo una, no hay más que una alcaldesa), fueran mala gente, que no es el caso.

Pero sin ser unos tuercebotas, la mayoría de los alcaldes de Alicante lo han sido sin vocación (Luna) o han llegado al cargo de rebote, como Castedo, Miguel Valor o el mismo Barcala, especialmente este último, que se encontró con la vara de mando en las manos como caída del cielo, por esas disputas cainitas que suele brindar la izquierda para regocijo de rivales y neutrales. Ya es desgracia que te toque un puesto en una rifa sin estar preparado. Y luego hay dos que tenían ambición y vocación, pero acabaron como el rosario de la aurora: Alperi y Echávarri. Salvo el primer mandato de Lassaletta, que en mi opinión tenía un gran equipo y una visión de ciudad que luego se le nubló, el resto es llanto y crujir de dientes.

¿Ha tenido mala suerte la capital con sus munícipes o sencillamente a nadie le interesa la proyección de la ciudad? No es casualidad que desde el 79 hayan pasado por el despacho de alcaldía siete personajes y excepto Pepe Lassaletta nadie haya dejado su impronta. Es verdad que Sonia apuntaba maneras, era populista y popular, rasgos claves para ser alcaldesa a lo Rita Barberá. El rey de Alicante en su mejor momento y versión -Enrique Ortiz of course- se llevó por delante un proyecto de alcaldesa que quizá hubiera salido bien, yo por lo menos le tenía fe. O no, pero no lo sabremos nunca.

Hay quien opina que en historia importan menos los personajes que los movimientos populares. Puede ser, pero por muy fuerte que fuera la marea subterránea, no se hubiera producido la Revolución Francesa sin Robespierre, Danton o Desmoulins, todos por cierto guillotinados por los que fueron los suyos.

He escrito a menudo de la diferencia entre Benidorm y Alicante, basada en un modelo de ciudad que tiene una y no otra, pero también de unos alcaldes que, en el caso de Benidorm, han edificado sobre los cimientos de otros y mejorado el legado que recibieron. En Alicante ni hay idea de ciudad ni cristo que lo fundó, todo lo más un parchear de ahora aquí peatonalizamos, cortamos los árboles, cerramos el tráfico y organizamos un cacao del quince. Y encima más feo que Picio recién levantado de la cama.

Así Alicante sigue siendo una ciudad inhóspita, hecha a salto de mata, que se cargó sin piedad sus referentes históricos sin sustituirlos por nada que valiera la pena. La provincia no ve en la capital un modelo en el que mirarse, más allá de bajar a realizar cuatro trámites administrativos o dos compras que a menudo son sustituidas con ventaja por internet y te ahorras el viaje. En cuanto a la oferta cultural no es ni mucho menos para tirar cohetes, y bares y gastronomía hay ya en cualquier pueblo que se precie.

Pero no se preocupen que Barcala va a cambiar todo esto creando una superestructura, por encima de los adocenados funcionarios municipales, que cobrarán sueldos de aúpa por pensar. No sean mal pensados y se imaginen establos dorados para alimentar correligionarios y amiguetes. Para nada.

Es tendencia entre ciertos homínidos que los funcionarios no valen ni para taco de escopeta y que retrasan las decisiones políticas con legalismos y garantías tontas. Mejor tener a nuestra propia gente al mando que nos dejarán hacer de nuestra capa un sayo. Se consigue con eso una capa tras otra de empleados municipales fieles a un alcalde y relegados tras la llegada de otro, con lo que la superpoblación de empleados, especialmente de los jefes, no de los indios, clama al cielo.

Desde el primer ayuntamiento democrático en Alicante se empezaron a contratar asesores a porrillo. En vez de promover una carrera funcionarial meritocrática, cada corporación se saltó las oposiciones para poner a los suyos por encima y los concejales pagados usurparon las funciones de los profesionales. A veces me sorprende que, mal que bien, el ayuntamiento no haya colapsado. Sin duda es mérito de los funcionarios y no de los ediles, a pesar del poco respeto que les manifiestan.

Es un problema para toda la provincia que Alicante no ejerza la capitalidad y no sea una ciudad pujante, imaginativa y potente, más allá del humo que quieran vendernos estos y los que les antecedieron. Década tras década seguimos esperando un alcalde con ideas y no con majaderías. Esperamos, no digo que lo vayamos a ver.