El profesor Nuccio Ordine ha sido galardonado este año con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, pero no ha podido asistir a la celebración. Desde que nos dejó he pensado mucho ese momento y la ilusión por escucharlo una vez más, sin embargo no ha sido así. Quedará el silencio que antecede a las palabras.

Mis estudiantes y yo le hemos leído, hemos reflexionado y crecido junto a sus textos. Nadie podrá hablar por él: el silencio elocuente es suficiente entre tantos ruidos diarios. Hoy con tantos acontecimientos violentos es necesaria, más que nunca, la reflexión pausada que emana de las humanidades. A los clásicos hay que escucharlos incluso cuando guardan silencio, acercarnos a ellos buscando nuestra dimensión humana. La educación es la respuesta entre tantas tensiones y entre tanta aceleración. El silencio tras la explosión de un proyectil en parábola perfecta sobre edificios y seres humanos es la constatación de la inutilidad de lo útil.

Unos días después de la muerte de Nuccio Ordine, le escribí esta carta que comparto con ustedes.









Trentino Alto Adige, Italia, 18 de junio de 2023