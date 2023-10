De la infinidad de discursos y opiniones vertidos estos días sobre el terrorismo y la represión salvaje en Gaza e Israel, me quedo con la de Josep Borrell en el Parlamento Europeo. El veterano político catalán pidió a los representantes del pueblo europeo –si es que tal cosa existe- que no añadan “horror al horror” con sus opiniones en la opinión pública, con su uso inmoderado y acrítico de las redes sociales. Va de suyo que si el representante para asuntos exteriores de la UE hace esta declaración es después de haber advertido un clima de agitación que, hasta cierto punto, está relacionado con las dificultades de los Estados europeos y de la misma UE, a través de sus instituciones básicas, para decir algo que pueda satisfacer a una mayoría amplia, ser responsable desde la realidad geopolítica y, a la vez, no incrementar el desamparo de los sufrientes. Casi con toda seguridad es imposible alcanzar todo eso a la vez. Casi nadie será salvado por el cinismo de los que no ven en los actos de Hamás terrorismo contra inocentes, ni el de los que son incapaces de apreciar la estructura de violencia en que se ha convertido el Estado de Israel, ni la insensatez de los que piensan que con un poco de buena voluntad se apagará el fuego del infierno.

Es la Historia, estúpidos, podríamos decir, parafraseando a alguien que atribuyó todo a la economía. Pero la Historia no puede ser una sensación, el soplo de una emoción. No añadir horror al horror también consiste en prevenir las mentiras estudiando un poco algunas cosas, estableciendo cadenas entre causas y efectos. En todo caso el horizonte de muerte nos reclama una reflexión sobre la frontera entre la ética y la política. Porque la urgencia de muchos por situarse junto a un bando, adoptar sus símbolos, atacar a los otros, es, en muchísimos casos, la expresión de la necesidad primaria de no ser neutrales, de comprometernos, de afirmar una suerte de pequeña militancia de principios: de saber que hay alguien bueno o, al menos, que hay alguien peor. Es la respuesta, en fin, que muchos dan a su desasosiego y que permite que se sientan mejores. De acuerdo. No seré yo quien critique en demasía estos auxilios a la serenidad de la propia alma. (Aclaro: yo no lo he conseguido, no puedo horrorizarme por una parte de lo que pase sin sentir horror por otras cosas. No encuentro una respuesta a la cuestión de la legítima defensa en la actual situación).

Pero si no salimos de este laberinto moral que se alza esencialmente impotente, ¿qué nos queda?, ¿la nada? –y Borges nos recordó, por cierto, que el desierto es también una forma cruel de laberinto-. Nos queda la política. Pero muchos moralistas no estarán de acuerdo. La política es larga, pesarosa, a menudo confusa, sujeta casi siempre a una suerte de razón de Estado. Sí, lo es. Aunque es mucho peor la sinrazón de Estado, la que defienden todos los radicales –y en especial si están contaminados de racismo religioso-. Pero si no somos capaces de usar la imaginación política en situaciones como estas, ¿para qué nos sirve la democracia?, ¿diremos que es mejor cualquier forma de no-democracia?, ¿es mejor lo que pudiera traer un gobierno fundamentalista de Hamás?, ¿es mejor el declive de la democracia en Israel?

¿Pero qué es política ahora? Política es, también, no echar horror sobre horror: gobernar las propias redes, poner cortafuegos a todo mensaje que no sea constructivo y que alimente el odio contra una de las partes sin argumentos precisos; apreciar, incluso, que en cada parte hay matices, conflictos internos, juegos especializados de opresión –por ejemplo contra las mujeres-. Esta acción comunicativa, con vocación de presionar a los gobernantes, es una señal directa, aunque no podamos examinar sus efectos a cada minuto como con memes incendiarios. Por ejemplo: que se cuente conmigo para denunciar cada bomba, cada bala de Israel sobre la población despedazada y desarmada de Gaza, pero, también, que se cuente conmigo para exigir la liberación de los rehenes israelíes. Porque acabar con el horror no puede pasar ahora por una contabilidad de la muerte. Porque preguntarnos quién empezó no nos retrotrae a 15 días, ni tampoco a 15 años. Una vez cené con un diplomático que había participado en los equipos de pacificación en la guerra de los Balcanes y me contó que mientras en Europa los manifestantes y los Parlamentos pedían cada día el fin absoluto del conflicto –y estaba bien, y era razonable- ellos se levantaban cada jornada con el objetivo pequeño, pero irrenunciable, de reducir el número de víctimas respecto del día anterior. Comprender esto, comprender lo que decía esta semana el dirigente de una ONG –que para ellos los niños a salvar no tienen bandera-, también es hacer política.

El margen de intervención personal es muy amplio y no pasa por criminalizar a otros –aunque ahora cueste no gritarle a Israel si es que nada ha aprendido- como prioridad. Preferiría manifestaciones en toda la UE pidiendo una política de equilibrio, de solidaridad múltiple, de recuperación de la doble estatalidad, de exigencia de ayuda a las ONG sobre el terreno (Cuando fui Conseller de Cooperación arbitramos ayudas a la Oficina de Naciones Unidas para refugiados en Palestina –UNRWA-, en especial en un momento dado para contribuir a seguir pagando sueldos de maestros y médicos tras un ataque de Trump a este fondo internacional: ¿sabemos si la Generalitat está haciendo algo al respecto?, ¿han preguntado o tomado la iniciativa los parlamentarios de la oposición?) Hay que exigir que el fondo de ayuda de la UE crezca mucho, hay que buscar posiciones propias de la UE respecto de las de algunos Estados; hay que decirle a EE.UU. que los intereses europeos no coinciden exactamente con los suyos y que, a la vista de su trayectoria en Oriente Medio, más valdría que no salieran de casa y que se centren en ayudar a Ucrania.

Finalmente: las políticas de horror sobre el horror benefician sobremanera a la extrema derecha. Tensan aún más a sociedades que se van re-educando en el lenguaje de la rabia polarizada. A algunos, pocos, les resucitará el antisemitismo ancestral; y a la mayoría les servirá de argumento para atacar a árabes o musulmanes. Desgraciadamente debemos prepararnos para recibir golpes terroristas. Y sería sumar horror al horror usar de la bondad abstracta para no saber que también podemos reconocernos como víctimas, como inocentes. Hará falta más acción policial preventiva. Pero, con la misma intensidad, no segregar a comunidades, actuar con tacto y con pocos estandartes quizá sea ahora el mejor camino. Me gustaría ver estos días a alcaldes o parlamentarios o ministros en sinagogas o mezquitas o en lugares laicos de reunión. El abrazo, en estas condiciones, es político.

Y quien no se sienta capaz de moderar sus efusiones de adhesión inquebrantable o rabia, que, por favor, apague el móvil.