Cuando Jorge María Bergoglio fue designado papa, manifestó su voluntad de ser conocido como “Francisco” en honor al santo Francisco de Asís, al admirar sus valores de austeridad, paz, servicio a los pobres y amor hacia los seres vivos y la naturaleza. Es así como su nada fácil papado se está caracterizando por una permanente preocupación por estos valores a costa, incluso, de recibir críticas y ataques, en ocasiones furibundos, por sectores ultramontanos que no han parado de conspirar contra él y contra su magisterio.

Hay que reconocer que si no acaba envenenado no será por falta de ganas de personas que, incluso, utilizan públicamente las redes sociales para expresar estos deseos, en algunos casos desde sectores cercanos al Vaticano. Malos tiempos cuando se emplean tantas energías para insultar, denigrar e infamar al santo padre de Roma por preocuparse por los más vulnerables y llamar la atención sobre los problemas de quienes más sufren.

Pero a pesar de las incomprensiones, dentro y fuera de la Iglesia, no ha dejado de desplegar una fecunda labor sobre muchos de los grandes dilemas que afectan a la humanidad: desde los inmigrantes hasta los más pobres, de la guerra en Ucrania al asedio de Israel hacia los palestinos, sin olvidar su compromiso para cuestionar y eliminar abusos, privilegios y atropellos fuertemente incrustados dentro de la Iglesia, lo que le ha cosechado un importante rechazo por parte de importantes sectores de la curia.

Nada de esto le ha impedido mantener su activa labor pastoral, dejando constancia de una profunda preocupación sobre temas capitales que están determinando el presente y el futuro de la humanidad. Las cuatro grandes encíclicas publicadas hasta la fecha son un buen testimonio de estas preocupaciones y de su compromiso personal por implicar a la fe y a los creyentes en algunos de los grandes problemas contemporáneos.

Si en Lumen fidei (2013) analizaba ampliamente la fe en un período de transición entre pontificados, su segunda encíclica, Laudato si (2015), es su gran aportación dedicada al medio ambiente y al desarrollo sostenible, haciendo una llamada al cuidado de la casa común con una preocupación y sensibilidad por la naturaleza que la convierte en la primera encíclica ecológica en la historia de la Iglesia. En su tercera carta solemne, Fratelli tutti (2020), hace un canto a la fraternidad y la amistad como piezas imprescindibles para avanzar hacia un mundo más justo. Tras describir los grandes males de nuestro tiempo, como el desempleo, el racismo, la pobreza, la desigualdad de derechos y sus aberraciones, como la esclavitud, la trata de mujeres y el tráfico de órganos, hace una llamada de atención sobre el avance de guerras y conflictos, dedicando un capítulo importante a los inmigrantes. Sin duda, es una llamada a afrontar la discriminación, el odio y el racismo imperantes como retos comunes para la humanidad y compromisos para todos los católicos.

Hace pocos días, el 4 de octubre, el papa Francisco ha publicado su cuarta encíclica, Laudate Deum, una auténtica exhortación apostólica sobre el impacto de la crisis climática que define como “un problema social global que está íntimamente relacionado con la dignidad de la vida humana”. Con seis capítulos y setenta y tres párrafos, Francisco hace una llamada de atención hacia la crisis climática y la situación de emergencia por la que avanza el planeta, una preocupación por la que viene mostrando una especial sensibilidad, como demostró ocho años antes en su encíclica Laudato si.

No resulta casual que Francisco recoja algunas de las reflexiones de teólogos de la liberación, como del obispo Pedro Casaldáliga, señalando sin titubeos que esta crisis climática es responsabilidad de los grandes poderes económicos, preocupados por obtener el mayor beneficio posible en el menor espacio de tiempo y con el menor coste, sin importar las consecuencias sobre el planeta. De hecho, el papa afirma sin titubeos que el cambio climático tiene causas humanas (antrópicas) generadas por el paradigma tecnocrático, ante la inacción política y los intereses económicos. Se notan sus equilibrios para no mencionar expresamente al capitalismo y no acumular más rechazos a su magisterio.

Sin embargo, habla expresamente de los negacionistas del cambio climático, quienes difunden opiniones despectivas y poco racionales que se encuentran incluso dentro de la Iglesia católica, reconociendo así la labor destructiva de grupos minoritarios, frente al trabajo valioso de una “abrumadora mayoría” de científicos especializados que han establecido la correlación entre los fenómenos climáticos adversos y el crecimiento acelerado en la emisión de gases de efecto invernadero. Bien harían algunos líderes de la derecha y la extrema derecha, que se declaran católicos y no dejan de difundir tonterías negacionistas, en escuchar y leer al santo padre.

Además de revisar a fondo las causas del fracaso de las cumbres y acuerdos mundiales sobre el clima, rompiendo una lanza a favor de los grupos que se preocupan por el cambio climático, el papa esboza propuestas de acción inmediata para los católicos, como repensar el sentido y límites del poder humano, eliminar la información falsa, así como reforzar y reconfigurar las debilitadas instituciones políticas mundiales.

“Alaben a Dios” finaliza su encíclica Francisco, “porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo”. Pongan nombres, se me ocurren muchos.