Aunque las tasas de crecimiento de los precios ya no alcanzan valores tan altos como los que se registraban el año pasado en estas mismas fechas, la persistencia de elevados niveles de inflación subyacente (para cuyo cálculo se excluyen los productos energéticos y los alimentos no elaborados) continúa alimentando el debate sobre los factores que nutren el proceso inflacionista y las mejores formas de combatirlo. Vamos a comentar varios trabajos muy recientes que arrojan alguna luz sobre estas cuestiones.

Mai Chi Dao, Allan Dizioli, Chris Jackson, Pierre-Olivier Gourinchas y Daniel Leigh (Unconventional Fiscal Policy in Times of High Inflation) han revisado el crecimiento de los precios desde 2021 hasta la actualidad, tanto en la Eurozona como en Estados Unidos, y han puesto de manifiesto las singularidades del proceso a ambos lados del Atlántico, subrayando que en la zona del euro ha tenido más impacto el aumento del precio de la energía por su mayor exposición a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania (y, singularmente, por una mayor dependencia del gas y el petróleo rusos). A pesar de esta diferencia, la reacción de los bancos centrales ha sido similar: el endurecimiento de la política monetaria a través de la subida de los tipos de interés, con algún desfase temporal motivado por el hecho de que las tensiones inflacionistas comenzaron antes en Estados Unidos.

Sin embargo, en los países de la Eurozona (y, en general, en todos los de la Unión Europea) se adoptaron algunas medidas excepcionales, a través de los ingresos y gastos públicos, dirigidas a compensar el impacto del alza de los precios energéticos sobre hogares y empresas, como subvenciones, rebajas impositivas o límites de tarifas. Y el balance de las mismas es optimista: al ayudar a contener las subidas de precios, contribuyeron a moderar las expectativas de inflación, lo que, a su vez, frenó el incremento de los precios, pues los diversos agentes económicos no fueron tan exigentes respecto a la necesidad de recuperar sus pérdidas de poder adquisitivo. El hecho de que las citadas medidas fueran temporales se revela determinante, pues no favorecieron el aumento de la demanda hasta el punto de neutralizar el impacto de la política monetaria.

Silvia Albrizio y John Bluedorn (Managing Expectations: Inflation and Monetary Policy) han hecho hincapié en la capacidad de la política monetaria para rebajar las expectativas de inflación a largo plazo. A su juicio, el tono restrictivo de las medidas adoptadas por las autoridades monetarias (parcialmente compensado en muchos países europeos por medidas fiscales destinadas a suavizar el impacto de la inflación sobre los agentes económicos) ha servido para enviar el mensaje de que, si bien el crecimiento de los precios se ha desviado notablemente de las metas establecidas en el corto y medio plazo, ello no ocurrirá en el largo plazo, lo que habría permitido rebajar las exigencias para compensar el impacto de la inflación sobre las rentas. El hecho de que las previsiones de inflación puedan tener más influencia sobre las decisiones de los agentes económicos que los niveles de inflación registrados en el pasado avalaría la estrategia consistente en endurecer progresivamente la política monetaria, hasta alinear las expectativas con los objetivos, provocando así un ajuste más suave de la economía a los nuevos niveles de precios.

No obstante, la manera en que los aumentos de costes se transmiten a los precios, y las consecuencias distributivas de este proceso no deben perderse de vista. Niels-Jakob Hansen, Frederik Toscani y Jing Zhou (Euro Area Inflation after the Pandemic and Energy Shock: Import Prices, Profits and Wages) señalan que los crecientes beneficios empresariales han representado casi la mitad del aumento de la inflación en Europa durante los últimos dos años, dado que las compañías han elevado los precios más allá de lo necesario para reflejar en los mismos el crecimiento de sus costes (especialmente, el de los inputs energéticos importados). El hecho de que las empresas hayan sido capaces de proteger sus rentas ante los shocks de precios, mientras que los trabajadores no parecen haberlo conseguido, vendría a demandar la necesidad de mantener ancladas las expectativas de inflación a largo plazo, tanto para animar a las empresas a moderar las subidas de precios como para persuadir a los trabajadores de que acepten una recuperación más gradual de su poder adquisitivo. Las cuestiones fundamentales son la velocidad a la que subirán los salarios y si las empresas absorberán los mayores costes del trabajo sin recurrir a nuevas subidas de precios.

Obviamente, escenarios de incertidumbre, como el agravamiento del conflicto entre Israel y Palestina, pueden dificultar la consecución del objetivo de estabilidad de precios, tanto por su negativo impacto sobre las expectativas de los agentes económicos, como por la posibilidad de que alimenten nuevos aumentos de costes, especialmente de los productos energéticos. En este contexto, se puede defender el valor de la instrumentación de una política monetaria bien diseñada (gradual, previsible y atenta a los cambios de la coyuntura), por su capacidad para influir sobre las expectativas, reclamando al mismo tiempo una correcta combinación de las diferentes políticas, que tenga en cuenta su impacto sobre el crecimiento, el empleo y la distribución de rentas. Las consecuencias económicas del covid-19 y de la invasión rusa de Ucrania han dejado una huella profunda en las cuentas públicas, tanto en los niveles de déficit presupuestario estructural como en los correspondientes a la deuda pública, cuyo coste de financiación se está incrementando. El regreso de los países de la Unión Europea al camino de la estabilidad presupuestaria, a través del establecimiento de unas nuevas reglas fiscales, aunque inevitable, requerirá también grandes dosis de prudencia, pues no se trata sólo de las metas que se establezcan, sino de los plazos que se fijen y de las medidas que se adopten para alcanzarlos, en un marco europeo que ha de ser muy colaborativo. Pero esta es una cuestión de la que hablaremos en otra ocasión.