Una serie española sin demasiadas pretensiones, más allá de diálogos graciosos y algún personaje peculiar, “El Pueblo”, tiene entre sus protagonistas al Ovejas, un rústico pastor que aplica cada dos por tres el latiguillo “Ni confirmo ni desmiento”. Ganas me dan a mí de hacer lo mismo, no de irme a pastorear por las dehesas, sino de jugar a la indefinición infinita.

Contar demasiado sobre tus filias o fobias es dar demasiadas pistas, y la información es un bien escaso que hay que proteger con la vida. Por otro lado hay lugares en el mundo y luego está Alicante, una provincia en la que la coherencia cotiza a la baja. Muy a la baja incluso, porque no tiene mercado. Ustedes me perdonarán la sinceridad y a lo mejor entre sus conocidos no existen tipos semejantes, pero mi amigo Juan Ramón dice a menudo que aquí te abrazan estrechamente para poder apuñalarte más fácilmente

La figura que más se valora es la equidistancia: no soy de aquí ni soy de allá. Es norma habitual que se pretenda a la vez quedar bien con dios y con el diablo, no enfrentarse a nadie de manera directa no vaya a ser que. Porque también en esta tierra predominan los miedos a las meteduras de pata, a escoger mal el caballo ganador y quedarse a varios cuerpos de distancia del que gana la carrera.

Alguien podría decir que más que equidistancia es hipocresía y quizá acertara, porque no se puede quedar bien con todos al mismo tiempo. El bien queda suele ser modelo a seguir: ni un mal gesto ni una buena acción. Te lametean cuando creen que estás arriba y eres peligroso y te persiguen con una estaca cuando les parece que tu poder se ha extinguido. Es muy aleccionador ver cuántos amigos quedan cuando la tortilla da la vuelta, igual que pasar la arena por la batea lavando oro. Es raro que queden pepitas y lo normal es que toda la escoria se escurra hacia el suelo.

Tengo amigos, alguno desgraciadamente fallecido, que atravesaron el desierto más solos que un tuareg sin camello. Gentes que fueron todo, tuvieron el mundo en sus manos y la capacidad de dar y quitar prebendas y al día siguiente de dejar de ser, sus “amigos” se cruzaban de acera para no coincidir. ¿Cómo se reacciona cuando deja de sonar el teléfono a todas horas? Pues no es fácil de responder la pregunta que les planteaba, porque alguno me contestó que incluso sintió alivio. Más bien, creo que pasaron por las clásicas fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Aunque alguno se quedó en la ira y de ahí no pasó.

Pero si son despreciables los acomodaticios y vendidos al mejor postor, no es menos cierto que la sociedad premia la indefinición y castiga la honestidad de los que defienden causas perdidas, cuando van en contra del criterio mayoritario que en ese momento esté de moda. Y ya en las relaciones con el poder ni les cuento. Los que abominaban de algunos personajes y les calificaban de cantamañanas, súbitamente, cuando los “morning-singer de three to the quarter” (cantamañanas de tres al cuarto, me encanta el inglés macarrónico, jejé) tienen mando en plaza, son sus más leales siervos. Recuerden que los judíos conversos eran los cristianos más intolerantes y denunciaban ante la Inquisición a cualquier vecino por prácticas judaizantes. Miedo o deseo de hacer méritos, todo se junta, incluido el masoquismo ante los que ganan y el sadismo con los que pierden.

De cualquier manera voy a comprobar empíricamente si funciona la frase. Ni confirmo ni desmiento que me gusta Fulanito como gobernante o desprecio a Zutanito. Ni confirmo ni desmiento que X me parece un memo integral e Y un lamentable meapilas. Ni confirmo ni desmiento que Pepito tiene un morro que se lo pisa y Juanita es una trepa sin escrúpulos.

De momento trataré de ser el novio en la boda y el muerto en el entierro, que eso siempre suma. Abrazaré hasta a las farolas si se dejan, escribiré una lista de halagos para dejar caer aquí y allá, del tipo de “qué bien lo estáis haciendo”, que vale para cualquier situación y es intercambiable. O “tienes todo mi apoyo” que igual repara un roto que un descosido.

Aunque si lo pienso bien, a estas alturas de mi vida me importa un pimiento no ser el más popular, no pretendo aumentar mi lista de amigos y no pierdo el sueño porque se sumen nuevos enemigos a la lista. Eso de ser equidistante lo tenía que haber pensado antes, me temo, ahora es tarde, señora, que cantaba la Jurado con letra y música de Manuel Alejandro.

Mi trauma mal curado es que siento una inquina feroz por esos corchos que siempre salen a flote, sonriendo más falsamente que Judas cuando alguien afirmaba por lo bajinis: alguien ha traicionado a alguien… (imprescindible poner voz de Gila).

Cualquier dirigente reúne en su entorno una corte de aduladores y un grupo de inútiles sin oficio ni beneficio más allá de alabar corbata. Pero debe ser muy cansado que te laman constantemente, aunque luzcas determinados orificios como un jaspe. Y prepárate cuando caigas, que en política y en la vida todo es susceptible de empeorar. Gracias a los dioses que las glorias son efímeras.