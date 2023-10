“Israel no necesita una investigación para decidir: Netanyahu debe irse”, pero no se irá. “El enemigo percibe el verano de 2023 como un periodo histórico débil para Israel”, es la advertencia que la inteligencia israelí comunicó al primer ministro. La inteligencia egipcia advirtió sobre “algo grande” que se estaba gestando en Gaza.” Netanyahu niega haber recibido la advertencia de Egipto, pero no puede negar haber recibido la advertencia de sus propios jefes de inteligencia. Netanyahu tampoco puede negar que pasó años apuntalando a Hamás para disminuir cualquier presión sobre Israel para que se comprometiera con los palestinos” de la OLP. El primer ministro israelí tampoco puede negar que muchas unidades del Ejército israelí se trasladaron a Cisjordania para hacer frente a las consecuencias de las provocaciones de los colonos en territorio palestino, o sea para apoyar a los colonos en la ocupación de tierras, denunciadas repetidamente en la ONU. La opinión esta recogida por Max Boot miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano y columnista del Washington Post (18-X-2023). Es el responsable, pero Netanyahu no dimitirá. La ex primera ministra israelí Golda Meyer renunció después de la guerra del Yom Kippur en 1973; el primer ministro Ehud Barack después de la segunda intifada en el 2000, tuvieron que dejar sus cargos, y muchos otros tras las correspondientes comisiones que investigaron otros fracasos militares, El exministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), Moshe Ya’alon que estuvo en el gobierno de Netanyahu escribió que el primer ministro debe dimitir ahora, “cada día que permanece causa daño al Estado”.

Ha sido advertido por activa y por pasiva, por tirios y troyanos, y sobre todo por sus más firmes aliados, los primeros ministros de Estados Unidos, Gran Bretaña, o Francia de que no invada Gaza. “Sería un desastre”, Israel “caminará hacia una trampa”, las operaciones militares en terrenos urbanos son difíciles y mortales, y en cualquier caso será imposible desarraigar completamente a Hamás como movimiento social. Distintos estrategas han subrayado estas advertencias, pero para el primer ministro israelí su objetivo es hacer desaparecer, o destrozar a Hamás. Los ejércitos convencionales mas poderosos del mundo nunca han podido con “un grupo de luchadores por la liberación, que lucha por proteger su tierra y a sus ciudadanos” como ha definido el primer ministro turco Erdogan, en el Parlamento, a Hamás. De la misma forma que el imperio británico no pudo con la guerrilla israelí de Ben Gurión que luchó por la fundación del Estado de Israel, ni Estados Unidos contra la guerrilla cubana, ni contra el Vietcong, o ni la URSS ni EE.UU contra los talibanes, ni tampoco Turquía con los kurdos. La única forma que los Estados democráticos tienen para combatir las organizaciones de este tipo es canalizar democráticamente sus reivindicaciones y despertar la esperanza de que se puede conseguir por vía pacífica. Benjamín Netanyahu es autor de” Lucha contra el terrorismo: Cómo las democracias pueden derrotar al terrorismo nacional e internacional”. Las democracias pueden derrotar al terrorismo ciertamente, tenemos ejemplos próximos en España, pero Netanyahu ha luchado por derrotar la democracia en su propio país cambiando los tribunales, modificando la legalidad existente y dividiendo a sus ciudadanos. Las democracias y la propia ONU ya recomendaron el establecimiento de dos estados vecinos y pacíficos. Cortar el suministro de electricidad, agua, combustible, alimentos y medicinas; bombardear por tierra, mar y aire a la población civil produce daños y dolor inconmensurables pero solo la existencia de una alternativa de Estado palestino pacífico hará que los ciudadanos dejen de apoyar a los violentos. La invasión de Gaza puede provocar la extensión del conflicto por todo Oriente Medio. La única alternativa sería un gobierno de transición gestionado por la ONU- como se hizo en Kosovo- que dé paso a una administración palestina creíble y con el respaldo político y económico de los países árabes y de los países occidentales. "Es importante reconocer que los ataques de Hamás no vinieron de la nada, el pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante", ha dicho el secretario general de la ONU Antonio Guterres. La reacción judía ha sido negar visados al personal de la ONU, y “enseñar una lección” a la ONU y, por extensión, al mundo- recuerdan a la Sociedad de Naciones en los años 30 del siglo pasado-. Israel no tiene un proyecto para Gaza después de Hamás. Es imprescindible que se vaya Netanyahu.