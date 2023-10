Hace unos años la Universidad de Alicante, por medio de su Rectora Amparo Navarro, acordó distinguirnos a un grupo de antiguos alumnos de nuestra Universidad por el desarrollo de nuestra actividad profesional desde que salimos en distintos momentos de nuestra vida de allí. Y ante la oportunidad que tuve de dar unas palabras en agradecimiento, puse de manifiesto la absoluta necesidad de que la consecución de los objetivos, tanto individuales como colectivos, de todas las personas en la sociedad solo se alcanzan con varias cosas: dedicación, disciplina, actitud, entrega, honestidad profesional, querer y buscar un objetivo, y, sobre todo, poner dentro de este coctel el número de horas para poder conseguirlo. Lo otro ya viene añadido de serie, pero lo más importante es la actitud, porque si tienes aptitud pero no actitud no hay nada que hacer.

Porque no hay magia en la consecución de los objetivos. La suerte no existe. No existen los regalos. Lo que existe es la fuerza de voluntad y la entrega diaria en intentar ser mejor cada día, de progresar, de seguir aprendiendo cada uno en nuestra actividad, de tener disciplina y seriedad en lo que se hace y en dar pasos hacia adelante y, como se dice, no dar un paso atrás ni para tomar impulso.

Por el contrario, la reducción en la entrega personal, en ir solo al mínimo esfuerzo, en el tiempo que se dedica al trabajo, en la disciplina, y en las horas necesarias para conseguir los objetivos de ser mejores individualmente y en mejorar la Administración, o empresa, donde cada uno trabajamos no permitirá alcanzarlo por ser contradictorio pretender dar mejor

es resultados con reducir el tiempo que se invierte para conseguir estos.

Porque al final no se trata de ser resultadista, o no. Se trata de conseguir productividad y de calidad, a lo que solo se llega con horas de dedicación y con mejor optimización en el número de esas horas, para lo que debemos rodearnos de la mejor tecnología posible para ser más rápidos en conseguir los fines, en implementar la inteligencia artificial sin merma del extraordinario capital humano que tenemos, y que en ningún caso puede ser sustituido por la máquina, y en tener esa disciplina y seriedad en desarrollar el trabajo que tenemos encomendado para que esos resultados lleguen más pronto que tarde.

El problema es que si no invertimos el número de horas necesarias para conseguir en sus tiempos los objetivos que cada uno tiene en su trabajo resultará difícil, por no decir imposible, que en nuestros trabajos podamos ser competitivos. Y ello, porque los milagros no existen, y porque el buen rendimiento está relacionado no solo en la mejora de los medios materiales y humanos y en las prestaciones, sino en el tiempo que le dedicamos a nuestra actividad profesional, siendo evidente que si le dedicamos más el resultado será mayor y si le dedicamos menos del mínimo exigible los resultados serán negativos, incluso pudiendo repercutir hasta en el puesto de trabajo si el empresario no puede soportar pérdidas si los resultados y la productividad se resienten.

Esta es una máxima que afecta a todos los sectores, y que ocurre tanto en la Administración Pública como en la empresa privada, y en donde sí más se trabaja y rinde en ambas más productividad se consigue y de mayor calidad. Porque ambos, cantidad y calidad, son los objetivos a alcanzar cuando nos proponemos mejorar rendimientos en cualquiera de las dos áreas citadas.

Por ejemplo, hay autores que señalan que Productividad = Disciplina + Planificación + Calidad. Tres áreas de objetivos a introducir en cómo hacemos las cosas, o cómo debemos hacerlas para ser eficaces y eficientes. Y además de todo esto si le añadimos que te gusta lo que haces haremos práctica la frase de Aristóteles que decía que “El placer en la tarea pone perfección en el trabajo”, porque no es igual hacer lo que te gusta que si no estás contento en la tarea encargada.

Hay también una frase muy interesante de Peter Drucker que dice que “El tiempo es el recurso más escaso y, a menos que se gestione, no se podrá gestionar nada más". Y es que no se trata de horas, sino, también, de horas bien invertidas y bien hechas. Pero las sociedades que son las mejores, y donde rinden mejor las empresas y Administraciones Públicas son aquellas que tienen a la gente que es capaz de ser rentables para el lugar donde trabajan y que le dediquen las horas suficientes y que estén bien invertidas para obtener buenos resultados. Tan fácil y tan difícil. Pero aquí está la clave del éxito. Todo está inventado.