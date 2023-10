Hay artículos –este es uno de ellos– que deberían tener títulos más contundentes, comprometidos y explícitos para que el lector y la lectora sepan a qué van a enfrentarse, cuál es la senda de incomodidad y zozobra que van a recorrer. La reflexión que sigue al enunciado del artículo va de mujeres y de olvido, de ellas y de su soledad, sí; pero también va de ese feminismo institucional que se ha instalado en el poder político y personal (ese poder que decide la línea canónica de lo ortodoxo y el destierro, que te da luz en el escenario o te hace invisible) olvidándose de las otras mujeres; y va de cierto feminismo sectario que niega a millones de mujeres cuyos postulados y comportamientos no les vienen bien a las «guardianas entre el centeno feminista» porque las desnuda frente a esa incómoda paradoja que no les interesa resolver. De ahí que la epístola que sigue a estas líneas podría titularse «mujeres a las que les estorban otras mujeres». En favor del título original, sin embargo, milita el hecho de que también es aplicable a ellos, los «progres».

Con carácter previo, dada su actualidad y como anexo a la memoria histórica, conviene precisar algunas cosas. La mayor matanza de palestinos llevada a cabo en la historia reciente, cifrada por los propios palestinos en decenas de miles de muertos, se produjo a manos del ejército jordano en septiembre de 1970 contra los centenares de miles de palestinos que vivían en Jordania; la progresía occidental ni se inmutó. Pocos países árabes quieren en su territorito a sus «hermanos» palestinos, a los que algunas dictaduras como Irán y Siria (y sus satélites terroristas, Hamás, Hezbolá o Yihad Islámica) utilizan como carne de cañón para sus intereses en la región bajo la sombra de Rusia y China. En Israel viven cerca de dos millones de palestinos, y Chile, a miles de kilómetros, alberga una comunidad de 500.000 palestinos, superior a la mayoría de países árabes. Cada vez más medios de comunicación (The New York Times entre ellos) y periodistas de la progresía unidireccional reconocen que la destrucción de un hospital en Gaza no fue obra de Israel, sino de un cohete lanzado por Yihad Islámica (Antonio Papell en twitter: «Pido disculpas por haber dado crédito a la paternidad israelí de la masacre»). Dicho esto, quedan los olvidos.

La amnesia selectiva, enfermedad infantil del «progresismo» en el comunismo (manteniendo el sintagma leninista como hizo Gramsci en su Moderno Príncipe de Maquiavelo), debería predicarse de quienes abducidos por el sectarismo ideológico, por la espuria y exclusiva razón de sus intereses políticos y personales, dejan olvidados, sin autorreproche, los mismos ideales por los que dicen luchar en cuanto éstos se interponen en su carrera política, en su relación con el poder, o por narcisismo existencial (una patología en auge que pronto se estudiará en los cursos de psicología del poder). Si el comunismo entró en coma irreversible a raíz de la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la Unión Soviética, la mutación de esa izquierda huérfana de referentes se dispuso a parasitar los nuevos postulados dialécticos identitarios. Las «identidades» sustituyeron sin pudor y explicación «científica» a la lucha de clases. Pero como el proletariado –motor necesario de esa lucha– era una fuerza unívoca tangible, la pregunta deviene sola: ¿A cuántas «identidades» se debe acoger ahora la izquierda «in progress» para sostenerse en el alambicado equilibrio ideológico en que quedó sumida? Pues a todas las que salgan, aunque fueran enemigas históricas del comunismo.

Hoy, ese comunismo deconstruído –pero con las esencias intactas, como la tortilla de patatas de la novísima cocina–, va vestido de «progresismo» y se arroga liderar la defensa de la naturaleza y la lucha contra el «cambio climático», aunque China sea el país que más contamina del mundo y la Unión Soviética (Rusia) el que menos respeto ha tenido y tiene con la contaminación y el medio ambiente (desastre del Mar de Aral, Chernóbil); «registra» como suyo el copyright de la «diversidad sexual» pese a que los regímenes de Rusia y China sean homófobos («Amarrados y electrocutados», así es la tortura a la comunidad LGBTI en China denunciada por Human Rights Watch; «Putin desata una persecución de la comunidad LGTBI rusa que trunca a toda una generación», publicaba en junio El País); «aviva» el «indigenismo» en Iberoamérica permutando sus señas de identidad por un neocomunismo indigenista tan caro a Venezuela, México, Brasil, Colombia, Nicaragua… (no cito Cuba porque la estirpe de los Castro tienen sumida la isla en el paraíso comunista: una inmensa cárcel de represión y hambre); y, por último, sin ser exhaustivo, la «alineación», directa, indirecta o por omisión, con los postulados más siniestros de dictaduras islamistas como Afganistán, Irán o la Siria de Asad, validos de Rusia y China.

Y así, entre progresía y progresismo, agonizan olvidadas las mujeres en Irán o Afganistán, en muchos otros países sometidos por una dictadura religiosa que nuestro progresismo feminista prefiere no ver, lo silencia o lo despacha, cobarde, como una «cuestión cultural». Esta semana hemos sabido que la joven iraní de 16 años, Armita Geravand, se encuentra en estado de muerte cerebral tras ser agredida en el metro por la policía iraní por no llevar velo. Ha pasado poco más de un año de la muerte de otra joven iraní, Mahsa Amini, a manos de la policía de la moral por el velo. De Afganistán y la suerte que allí están corriendo las mujeres que reivindican su derecho a ser libres e iguales no hablo porque la oscuridad de sus cárceles se ha hecho tan espesa que ya no la notamos. Progresistas y progres, feminismo silencioso que se niega a convocar manifestaciones en España, en Europa, para denunciar ese mundo de horror y muerte. Son millones de mujeres olvidadas por mujeres que sí son libres; Armitas y Mahsas que siguen luchando, muriendo por liberarse de las imposiciones machistas y religiosas que las hacen objetos invisibles. Y nuestro «distraído» feminismo, nuestra «progresía», lo llama señas culturales. Pero es que hablamos del régimen iraní, del socio amigo que ha pagado para «cabalgar contradicciones». A más ver.