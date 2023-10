–¿Leyendo otra vez prensa española, JC?

—Me temo que sí. Es como una adicción para mí.

—Lo sé. Unos fuman, otros juegan al póker, otros no pueden dejar de ver guarradas en internet y tú… tú lees la prensa española. En fin… Pero cuéntame qué nuevas hay por la apreciada Hispania.

—Pues resulta que la señora Ione Belarra, a la sazón ministra de no sé muy bien qué, declaró que el gobierno israelí está llevando a cabo crímenes de guerra en la franja de Gaza. Y que denunciar este genocidio es una obligación democrática. El silencio, cómplice con el terror.

—Me suena esta tal Belarra. Creo que no le concedimos un gran intelecto en su día.

—Al poco tiempo, un chef español, un tal José Andrés, que se ha hecho célebre en el mundo entero entre otras cosas por su faceta solidaria, la rebatió en una red social de la siguiente manera: «Usted como ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamás contra civiles es un acto terrorista y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos y después pedirle contención y respeto por la vida de civiles en Gaza».

-Bien, razonable. Porque ya sabes que la razón no está al cien por cien de un lado. Y un ataque terrorista es absolutamente condenable, pero tampoco podemos cerrar los ojos a actos inhumanos de represalia.

—Inmediatamente, el señor Willy Toledo, célebre por sus opiniones centradas, su moderación y su buen gusto, arremetió contra el chef: «Aquí, un cocinero que lleva años haciendo caja con las desgracias ajenas, diciendo que una ministra votada por millones de personas no representa a España y exigiendo al sionista Sánchez Castejón que la cese de su cargo. No te digo lo que eres porque me cierran la cuenta».

—Vaya, qué elegancia y moderación. Me parece recordar que ese tal Toledo tampoco salió muy beneficiado en el reparto de neuronas.

-Poco después, otro individuo también conocido por su mesura, en este caso, el periodista Antón Losada, escribió en la red social X: «La empanada mental es de campeonato. Se nota que es chef».

—Bueno, parece que se han confabulado los zurdos acéfalos para criticar al cocinero. Como si de una anticruzada se tratase.

—Eso parece, Pa. Es que en España se está configurando un frentismo alejado de la razón, basado en la visceralidad, los unos contra los otros, sin concesiones, sin acuerdos y con una violencia que hacía mucho tiempo que no se veía.

—En España siempre han sido muy de bloques: Capital frente a periferia, conservadores frente a liberales, madridistas contra culés…

—Así es. Pero la novedad de los últimos tiempos es la polarización, el encastillamiento en sus propias opiniones, la imposibilidad de la razón de penetrar cualquiera de los dos bloques. Porque, independientemente de las opiniones que todo el mundo tiene derecho a verter, se debería pedir que aquellas personas con un mínimo de presencia pública hicieran gala de elegancia, educación y cordura. Y en estos ejemplos destaca el tono empleado y, sobre todo, esa sensación que no nos abandona jamás de superioridad moral de esos individuos que militan en la parte izquierda del tablero y que tratan a los demás desde esa altura moral, desde su «evidente conocimiento de los casos» y desde su absoluta falta de educación, que parece ser guardada para tratar a los que opinan como ellos. No hay más que ver con qué exquisitez defienden la amnistía, los cambios de opinión de su líder idolatrado, y las salidas de tono de sus amigos podemitas… Esos sí son personajes dignos de ser respetados, apoyados y si hace falta elevado a los altares de la razón. Los demás, al parecer, son simplemente chefs o médicos o jueces, o personajes anónimos, sin derecho a una opinión ni a un respeto por parte de estos poseedores de la verdad.

—Pues, perdóname JC, y que me perdonen esos señores, señoras y señoros. Yo me voy a seguir sentando en los bancos de los que dudan, forman una opinión a lo largo de los años, quizá errónea o acertada, pero absolutamente mía y bienintencionada, también susceptible de ser matizada con argumentos razonables. Eso sí, no como la de ellos, que es perfecta.