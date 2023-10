Fue exactamente hace dos años. La clasificación de la LEB Oro se había puesto muy cuesta arriba para el HLA Alicante. El equipo de Gonzalo García de Vitoria acumulaba cuatro derrotas y aún no había conseguido sumar desde el inicio de temporada. Ese día tocaba jugar fuera de casa, en Mallorca, contra otro equipo muy necesitado de la victoria, empatado a puntos con Alicante. Y en ese encuentro, en un lugar tan especial para el eterno capitán lucentino, emergió la magia de Pedro Llompart para guiarnos hacia el primer triunfo de aquel año. Su huella aún perdura en la afición lucentina, que necesita de ese liderazgo, esa entrega y esa fe para afrontar el partido del miércoles en casa contra Cantabria.

Sumar de nuevo es vital para no caer al fondo de la tabla y descolgarnos de las posiciones más cercanas al «play-off». Los hombres de Pérez Caínzos tienen sin duda una cita crucial en el Pedro Ferrándiz. Y yo me acuerdo de ese 9 que tantas alegrías nos dio, y que ahora sigue su camino a dos mil kilómetros de aquí, en Nápoles. Pedro Llompart tenía claro que habría baloncesto después del baloncesto, pero no aceptaría cualquier cosa.

Había dejado pasar varias propuestas, pero la oportunidad le llegó de un país que le había dado grandísimos momentos deportivos, y de un club joven que buscaba abrirse camino en la primera liga italiana. El CEO de Napoli Basket, que había coincidido con él unos meses en Reggio Emilia cuando Pedro era jugador, tenía varios aspirantes al puesto de director deportivo, pero en su cabeza resonaba un nombre como una corazonada.

Buscaba un hombre con la experiencia suficiente y la profesionalidad contrastada como para asegurar la permanencia del equipo en primera e ir convirtiendo al Napoli Basket en un equipo de referencia a corto plazo. Así que descolgó el teléfono y llamó a Llompart para darle su primera oportunidad como director deportivo. Quedaron en hablarlo por videollamada.

Y aquel encuentro virtual, en el que le ofreció un proyecto a tres años y total libertad para encargarse de la dirección deportiva desde la cantera al primer equipo, terminó con un contrato y una nueva aventura para el clan Llompart Bernal, porque allá donde Pedro va le siguen su mujer Yolanda y sus hijos, Pedro y Álex. Desde entonces, Llompart trabaja sin descanso para afianzar al club en su nueva categoría.

Ha tenido que armar un equipo prácticamente desde cero, pero él sabe que quien nunca se rinde, al final triunfa. Cinco jornadas y el Napoli ya está en puestos de «play-off». No me digan que no se nota la magia del capitán.

Así que, este miércoles, acuérdense de él cuando vean jugar al Lucentum. De cómo luchaba cada balón, de cómo ponía cabeza en la dirección en pista, de cómo era capaz de levantar a todo un pabellón con un triple sobre la bocina. Porque Llompart nos ha mostrado que la senda de la victoria se recorre a base de esfuerzo, de fe y de superación, y solo ese camino nos hará sobrevivir en esta jungla que es la LEB Oro.