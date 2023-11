Una vez que Sánchez, tras su cambio de opinión -antaño llamado mentira- número 666, se ha dignado comunicarle al populacho su libérrima decisión sobre la amnistía que ya tenía tomada desde el momento en que conoció los resultados de las pasadas elecciones (donde él y lo que queda del PSOE perdieron frente al PP, la victoria de los perdedores), solo faltaba la foto en la que el señor Pedro, por medio de un «médium» llamado Santos Cerdán, se inmortalizara junto a Puigdemont, héroe mitológico que tuvo la dignidad de huir de la justicia oculto en el maletero de un coche. En este mundo, como en aquel otro que nos toque conocer cuando visitemos el inframundo homérico, el Hades, la imagen es el mensaje (no el medio, McLuhan), y en este caso, nuestro nuevo Odiseo prófugo (¿o prefieres Ulises, Sánchez?), el del maletero, hace que don Pedro, en presencia de las cámaras, se genuflexe ante él en la persona de un propio, el citado Cerdán, para que sepamos quién manda, qué es lo que ordena y por qué se le obedece. De ahí que resulte un arriesgado ejercicio de maquiavélico cinismo ligar la amnistía al interés general cuando sabemos que solo obedece a los intereses de quien la otorga y de quien se beneficia de ella. Dejémonos de eufemismos: ¡Es el poder, estúpidos! Una amnistía a la carta porque en la baraja del poder faltaban siete naipes, justos los que están en la mano del que reparte el juego, el héroe que huyó en un maletero.

Cuando Felipe González, preso entonces de unas radicalizadas bases marxistas y «antiyankis» -neologismo éste tan caro a la izquierda española y al PSOE-, se dio cuenta de que para ser y parecer europeo, de que para pagar todo lo que le debía a la socialdemocracia alemana (Willy Brandt mediante y Fundación Ebert pagante, y frenar al Partido Comunista siguiendo la estrategia diseñada por Kissinger) debía cambiar el sintagma «OTAN, de entrada no», por el de «OTAN sí, o me voy», recurrió a lo que cualquier político, no decente, sino convincente, habría hecho: plebiscitarse por medio de un referéndum. Así fue; pese a las veleidades abstencionistas de Fraga, Felipe ganó el referéndum y acrecentó su carisma personal. Venció y convenció. Los asuntos que afectan al Estado, a la totalidad de la Nación, y que por sus consecuencias pueden acarrear una gravísima colisión en la sociedad española, no deben resolverse en las tinieblas de espurias negociaciones, y mucho menos en la mezquina aritmética parlamentaria que echa mano a cualquier partido o grupúsculo que en sus señas de identidad, en su programa, explicita su irrevocable voluntad de separarse de España, su odio a la Nación. Ergo, si don Pedro no tiene dudas de la voluntad mayoritaria de los españoles en favor de la amnistía, como González con la OTAN, debería convocar a referéndum. Vencer y convencer. ¿Hay algo más democrático en este planteamiento?

Sentado que la mayoría de juristas de prestigio, incluso afines al socialismo -menos la «ceja jurídica abajofirmante»-, y la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, entre otros muchos, han declarado que la amnistía no cabe en nuestra Constitución (a lo más, hay quien dice que no sería constitucional si la misma solo pretendiera lograr los votos de una investidura), o que el Círculo de Economía de Cataluña dice no a una amnistía para hacer reafirmaciones de unilateralidad en la declaración de independencia, como Puigdemont; y constatado que en las propias filas socialistas también existe un profundo malestar por la amnistía -excepto quienes deben obediencia ciega al pastor o porque se irían al paro si Sánchez no gobernara-, solo desde la patológica enfermedad del poder puede entenderse que don Pedro despache una medida de ese calado repartiendo entre sediciosos, legatarios políticos del terrorismo y odiadores de España un botín tan indecente, político como económico, a cambio de sus votos. Y no es anecdótico, bien al contrario, subrayar que el programa del PSOE no incluyera la amnistía en las pasadas elecciones («No cabe en la Constitución», Pedro Sánchez; «la amnistía, la línea roja del PSOE que desapareció tras las elecciones», El País). Por tanto, no nos engañen, la amnistía no busca la concordia entre españoles, ni la convivencia pacífica, ni la solución de los separatismos que, tras esta victoria, no pararán hasta alcanzar la independencia.

Al mismo tiempo que la princesa Leonor juraba la Constitución comprometiéndose con la democracia y los valores constitucionales en señal de respeto, concordia y convivencia, los partidos que van a dar su voto a Sánchez para que gobierne a cambio de la amnistía y otras prebendas, haciendo gala de que efectivamente la amnistía es por la convivencia, no solo se negaron a asistir al acto, sino que lo vilipendiaron. También lo hicieron tres ministros del Gobierno. Esa es la respuesta, el bofetón que el separatismo le devuelve a España por el regalo que le hace el presidente en funciones de ese Gobierno de España. ¿Todavía hay ingenuos que creen que con la amnistía y los favores pararán a los separatistas, a los herederos políticos de ETA, a la extrema izquierda revanchista? Me recuerda la escena de la película Cabaret en la que un grupo de las SA nazis entonan brazo en alto El mañana nos pertenece. «¿Todavía creéis que los pararéis?», pregunta el joven inglés a su aristócrata amigo alemán. En efecto, poco tiempo después las democracias occidentales, Gran Bretaña y Francia, le regalaban a Hitler una «amnistía» por la anexión de Austria y los Sudetes (luego toda Checoslovaquia), porque con ello garantizaban la paz. ¿Después? Después vino Polonia, Francia, Bélgica, Noruega… y la Segunda Guerra Mundial. «¿Todavía creéis que los vais a parar?».

Mientras la princesa Leonor juraba obediencia y respeto a la Constitución que de forma mayoritaria votaron los españoles; mientras juraba fidelidad y servicio a España, otros se fotografiaban al lado de la abjura. A más ver.