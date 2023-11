Ardo en deseos de leer el proyecto de ley de amnistía anunciado ya como algo inevitable, como remedio a un laberinto secular que se quiere o se dice querer sanar en tres meses mediante la institución del olvido. Un olvido con un fin inmediato que se ha proclamado ya expresamente por el presidente en funciones: evitar que gobiernen “otros”. La Exposición de Motivos de la ley, tan elevada a un rango jurídico que no posee, tal como una suerte de “bálsamo de Fierabrás”, poco podrá añadir a lo sabido y ya no negado.

En este marco de realidades, de engaños, de juegos a varias bandas, todos interesados, debería partirse siempre del hecho de que la sedición ya no es delito, que ha sido amnistiada indirectamente. Así, habremos de concluir que la amnistía se va a limitar o fundamentalmente va a hacerlo al delito de malversación. Ese delito es el que preocupa a los dirigentes secesionistas, a los que, seamos sinceros, les resulta poco relevante, aunque un buen ornato a su actuar, todo lo que se atribuya a los secundarios del guion. Y un delito muy vinculado a la corrupción por el que Europa quiere legislar con mayor dureza.

Pues bien, vistas las pretensiones publicadas acerca de los beneficiados por este delito y por otros de similar naturaleza, como el tráfico de influencias o la prevaricación, mucho me temo que la misma ley de amnistía, elaborada en plazo record y, con seguridad, barrunto que técnicamente deficiente, creará problemas muy serios en relación con su misma extensión, problemas que los jueces habrán de resolver. Los “malos jueces”, los “fascistas con toga”, podrían, ante una ley que no será clara, completa y escrupulosa con el ordenamiento jurídico, impedir su aplicación en la forma deseada por sus autores o peticionarios: los que conceden el voto que todo lo explica. No basta con querer. La ley ha de ser siempre clara y en estos casos, perfectamente delimitada. Lo político no suele ser buen compañero de lo jurídico si no se traslada a la norma con sujeción a los principios básicos que impone el principio de legalidad. Y eso parece imposible a la vista de las peticiones que formulan desde el independentismo que juega, además, en su seno a ver quién se impone sobre el adversario local.

Si la ley se contrae a los delitos de intencionalidad política, vinculados al llamado “procés”, se habría de limitar, entiendo, a las malversaciones u otros delitos cuyo fin inmediato, que no mediato o indirecto, fuera ese proceso, no a otras que no se pudieran explicar en ese marco y en clave política, de concordia como se dice. El terrorismo no lo es, ni otros que no se pueden justificar en una pretensión, como la independencia, que no es compatible con el olvido si se quiere legitimar la medida en un Estado de derecho. Nunca la violencia es legítima.

Nunca, pues, podría extenderse a políticos por el hecho de serlo o por ser independentistas. Nunca a Pujol o Laura Borrás, imputados o condenada por corrupción pura y simple. Una amnistía con nombres propios, siendo los delitos ajenos a la finalidad que se dice va a contener la Exposición de Motivos, es imposible.

Porque si la amnistía se ciñe a su vinculación política, lo primero que habrán de valorar los tribunales, caso a caso, es esa relación de causalidad, descartando aquellos casos ajenos a esa ya de por sí abierta condición. Determinar qué relación deben tener los delitos y sus autores con el hecho del “procés”, que no puede ser abierta o indeterminada. Muchos de los seguramente felices ahora podrán ver frustradas sus esperanzas.

Si, por el contrario, para cumplir con el pago exigido mediante contraprestación verificada en su caso, se vincula la amnistía a unos años determinados y cargos ocupados, sin esa referencia específica que dote al olvido de una justificación de apariencia noble y obviando el fenómeno de la corrupción, que quedaría perdonado sin mayores requisitos, entraremos en una crisis que puede llevar a que Europa hago algo más que advertir y, por supuesto, el olvido no sería compatible con la igualdad, como derecho, pues su razón de ser se vincularía directamente con la impunidad personal y, sin duda alguna, con un precio, una contraprestación.

Amnistiar por ser catalán, político e independentista, cual sucedería con Pujol o Laura Borrás, sería similar a que mañana, si vence el PP, hiciera lo propio por ser de derechas y no nacionalista. Exactamente igual.

Dudo mucho que el Tribunal Constitucional, aunque avalara la constitucionalidad de la amnistía, la admitiera para casos tan ajenos al fin que justifica en general esta medida de amnesia colectiva. La impunidad de ciertos políticos no puede justificar una norma tan excepcional. Difícilmente podría el TC dar ese paso sin avalar una amnistía o extender la medida a todos los imputados por los mismos hechos, todos sin excepción.

Del mismo modo, es dudoso, si se aplica el derecho correctamente, amnistiar las responsabilidades civiles, incluidas las que se dilucidan ante el Tribunal de Cuentas. Como dije en otra ocasión, no se puede amnistiar aquello de lo que el Estado, el Poder Legislativo para ser más exactos, no es dueño. La pena, el derecho de penar corresponde al Estado, no a los particulares, ni siquiera a las víctimas. La responsabilidad civil es titularidad de los perjudicados, ciudadanos o el Estado, que somos todos. Esta responsabilidad no deriva del delito, sino de un hecho dañoso que puede en la mayoría de países ser enjuiciado fuera del proceso penal y aquí, acumuladamente como opción procesal. Aunque haya amnistía o absolución, permanece la responsabilidad civil. Esto es de primero de carrera. Una amnistía que extendiera sus efectos a esta parcela no podría en caso alguno ser constitucional tampoco.

La declararán y aquí el futuro puede ser incluso más complicado. El TC, que sabe derecho, se vería en un problema serio que tuviera que abdicar del mismo derecho.

Poner a los tribunales en situaciones tan extremas no es admisible. Y el Poder Judicial cumplirá con sus competencias, las que la Constitución le asigna. Luchar contra él e intentar dominarlo es absurdo en un país en el que los tribunales son independientes y solo sometidos al imperio de la ley.