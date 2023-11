Organizado por el grupo de familiares, amigos y amigas de Rubén y la colaboración de Margalló-Ecologistes en Acció Elx y el Casal d’Elx-ACPV, se prepara en el Casal, Carrer Sant Jordi, 2, el acto-homenaje dedicado a Rubén Sempere. El 10 de noviembre de 2023 a las 19,00 h.

Habrá una exposición fotográfica con fotos hechas por Rubén y fotos de distintos autores en donde aparece Rubén. Una proyección multimedia de imágenes de Rubén y recopilatorio de actos y manifestaciones por el medio ambiente, pacifismo y la justicia social. Actuación musical de Sarah Mirete y Pablo Gonzáles, miembros del grupo «Zarzagán». Turno de locuciones, palabras, de amigos y amigas.

Rubén Sempere (1945-2023) falleció en Elche el 27 de junio de 2023 a los 78 años de edad. Rubén fue socio fundador de Margalló-Ecologistes en Acció Elx, así como del Club de Amigos de la Unesco, Comité de Solidaridad con América Latina, Entre Pobles…y demás implicaciones en el medio ambiente, político y cultural de la ciudad. Defensor de la lengua valenciana y apasionado del senderismo. Muy unido a su amigo Andreu Castillejos y de rebote colaborador de Esbart Zero. Si Rubén nos ayudaba en el montaje de las exposiciones estábamos salvados, los cuadros iban a quedar más derechos que nunca; ya fuera con un simple clip o con una pinza de la ropa se corregía la mínima desviación del cuadro hacia la derecha o hacia la izquierda. Rubén era una auténtica caja de herramientas.

En septiembre de 2006, Ruben, Castillejos, Paco Mirón y yo emprendimos un precioso viaje, en la autocaravana de Paco, por Marruecos. Esta vez un viaje que no tenía nada que ver con la profesión. Visitando gentes conocidas de Paco. Siendo muy bien recibidos. Estuvimos en Tattiouine, al pie del Atlas, en los palmerales de Tafilalet y en las dunas de Merzouga.

El pueblecito de Tattiouine, a unos nueve kilómetros de Midel, era un auténtico belén de Navidad que nos enamoró a todos. Constaba de unas 20 familias diseminadas por todas las casas de adobe del lugar, sin agua corriente ni luz eléctrica. Y rodeadas de aves de corral y rebaños de todas clases. Andreu y Rubén estaban en su elemento y hacían planes para después de la jubilación: Rubén montaría un taller de reparación de ruedas de bicicleta. Por lo pronto, en llegar a Elche iba a dedicarse a recoger bicicletas viejas, arreglarlas y mandarlas para Tattiouine. En jubilarnos todos volveríamos otra vez para vivir allí un tiempo y enseñarlos a poner parches en los neumáticos de las bicis. Todos estábamos de acuerdo. Andreu y yo pintaríamos una colección de paisajes que, con lo bonito que era aquello, nos quitarían de las manos. Soñamos y soñamos.

La imagen que se ha utilizado para el folleto del homenaje a Rubén pertenece a aquel viaje. Está sacada de una foto de grupo donde estamos posando con una familia extensa de 16 personas. Ese día nos habían invitado a comer un cabrito asado. Sentados todos los hombres alrededor de la descomunal fuente de carne troceada nos pusimos a comer. En un momento dado me percato de que Rubén, situado a mi derecha, no cogía carne ni hablaba. Le pregunto cómo iba la cosa y tapándose la boca con la mano me contesta que mal: no sabía qué trozo de carne había cogido, pero aquello no pasaba; todo era darle vueltas y vueltas y ni se deshacía ni podía tragarlo. Esperaba que todos estuvieran distraídos para sacárselo de la boca y guardarlo en el bolsillo. Se lo cuento a Paco Mirón que estaba a mi izquierda y me dice: «El pedazo que Rubén lleva en la boca es el pene del cabrito».

El grafiti callejero con la imagen de Rubén tipo plantilla, que le hemos dedicado en el folleto divulgativo del acto, se inspira en la estética de los héroes populares que tantas veces hemos visto por las paredes de las calles, en un contexto de grafiti tradicional. Nuestro activista más querido figura ya en nuestro imaginario como el estarcido de un Che o un Sandino, grafiti de recuerdo y homenaje. Nuestro agradecimiento al amigo Sergio Van Hul por su excelente trabajo de conversión de imagen en condiciones tan difíciles. Se han hecho dos cuadros: uno para la sede Margalló-Ecologistes en Acció Elx y otro para el Casal d’Elx-ACPV, sitios que frecuentaba Rubén. Continuará…