Los ministros europeos del ramo científico debaten sobre si enviar naves propias tripuladas al espacio. Con su acerada carga de profundidad Tom Wolfe escribió Lo que hay que tener alrededor del embrión de la carrera espacial norteamericana. Se chupó unos cuantos años recopilando datos y alunizó en las librerías con las maneras que la Administración Eisenhower empleó para transformar a un saco de pilotos de pruebas en lo que los propios instigadores denominaron «carne enlatada». Ni que decir tiene que un número escalofriante de elegidos perdió el conocimiento y el control del aparato o terminaron congelados o estallaron en el intento. Luego, lógicamente, los condecoraron.

Diana Morant, anfitriona de la reunión enclavada en la agenda de la presidencia española del Consejo de la UE, rechazó responder a cuestiones de cualquier otra temática pese a que, tal como tenemos el patio, fíjense si hay gente suelta para mandar al cosmos y más lejos si me apuran. Además no estaríamos hablando de aquella barbaridad inicial sino de un avance científico con todo el conocimiento que se ha acumulado desde los años cincuenta. Así lo refleja Frances Northcutt, ingeniera de las misiones Apolo de la NASA: «Necesitamos que los seres humanos tengan un lugar en el espacio». ¿Lo ven? Si es de cajón. Dentro del momento de la intrahistoria por el que atravesamos en el que ya uno pierde la perspectiva de si nos encontramos en el proceso de fijar una legislatura o de promover la guerra santa, lo único que sobran son candidatos para ponerlos en órbita. Es cierto que allá arriba en el quinto pino existe un gran riesgo por la exposición a la radiación, pero no hay más que asomarse en estos días a la ventana mediática para observar que se cuenta con gente muy preparada a la hora de propagar ideas incandescentes a tutiplén. No hay, por tanto, que sufrir por ellos.

«Somos criaturas -remacha Northcutt- frágiles y el universo es un territorio hostil». Pues, anda que este. Por favor, antes de clausurar la cumbre, llenen los cohetes.