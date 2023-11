Hipocresía que clama al cielo

Vi el otro día en un portal independiente de internet dos videoclips con declaraciones del portavoz del Pentágono, John Kirby, que reflejan claramente la doble moral del Gobierno de Washington.

En uno de ellos, el contralmirante retirado Kirby hablaba del implacable bombardeo al que Israel está sometiendo a Gaza para vengarse de la humillación nacional sufrida con el ataque masivo de Hamás.

«Hay que ser honestos», les explicaba el portavoz a los periodistas a modo de justificación del proceder israelí, «ha habido muchas víctimas y va a haber más. Pero la guerra es así: es brutal, es fea, es caótica. Ya lo he dicho antes».

Pues no, Kirby había dicho antes algo muy distinto a fin de condenar la invasión ilegal rusa de la vecina Ucrania, que el Kremlin justificó en su día con el argumento de que sólo estaba defendiendo a la población rusófona del Donbás frente a los ataques de las fuerzas de Kiev.

«Es muy duro mirar las imágenes de lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Cómo puede alguien con un sentido ético justificarlo», comentó entonces Kirby mientras se le saltaban las lágrimas en plena rueda de prensa.

Kirby no es, sin embargo, el único que padece esa que llamaremos «disonancia cognitiva»: lo mismo cabe decir de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien, mientras condenó con dureza la destrucción por Rusia de las infraestructuras ucranianas, defendió los ataques de Israel a Gaza, que tampoco respetaron las infraestructuras de la franja, como «derecho a la autodefensa».

El respeto al derecho internacional sólo parece, pues, valer en el caso de que la agresora sea Rusia, a la que se sanciona con la máxima dureza, mientras que el Estado israelí lleva prácticamente tres cuartos de siglo violando ese mismo derecho y además, impunemente.

Sucede que mientras que se deshumaniza a los palestinos, a los que miembros del Gobierno israelí llaman sin pestañear «bestias humanas», Israel aparece hoy a ojos de europeos y estadounidenses, es decir del Occidente colectivo, como «uno de los nuestros».

Y cuando un medio de comunicación como el qatarí Al Jazeera no acepta la potente propaganda israelí y empatiza con los palestinos, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se permite pedir al Gobierno de Doha que presione a esa emisora para que «rebaje el tono» pro árabe de sus informaciones. No es, sin embargo, nada nuevo: en mayo de 2021, Israel bombardeó el edificio que albergaba tanto la corresponsalía de Al Jazeera en Gaza como las de otros medios informativos como la agencia estadounidense Associated Press.

El pretexto fue que en él operaban militantes de Hamás, de lo que no pudo aportar ninguna prueba. Es el mismo que aduce ahora Tel Aviv para bombardear hospitales llenos de enfermos a los que los médicos no pueden atender por culpa del bloqueo y de refugiados huidos del norte de la franja.