No tiene suerte Elx con los presupuestos de la Generalitat. Nunca cumplen con lo que se merece esta población, al contrario que pasa con otras y, alguna de ellas, bien cercanas. El nivel de inversiones que se necesitan en un municipio, de más de 235.000 habitantes, siempre queda por debajo de lo que se nos presupuesta y, especialmente, de lo que finalmente se realiza.

Lamentablemente, el nuevo Consell del PP-Vox parece que va mantener esta negativa tradición con respecto a Elx. A pesar de que se supone que conoce nuestras necesidades, muchas de ellas (que habían sido profusamente prometidas en campaña electoral) no aparecen en los presupuestos para 2024. Es cierto que mucho de lo que aparece no se ejecuta, pero que se ejecute algo que ni siquiera aparece sería más que milagroso, y ya se sabe que los milagros, últimamente, no abundan.

Curiosamente, el conocer esta situación ha servido para contrastar el mantenimiento de otra tradición muy «elchera»: La infinita comprensión que los que son alcaldes de Elx demuestran ante lo que le presentan los suyos desde València. Ni la más mínima queja se oía cuando estaba el PSOE, ni se oye ahora que está el PP. Seguramente más de uno dirá: y así nos va. Lo que desde la oposición era olvido, discriminación, ninguneo, etc., ahora, en el gobierno, son pelillos a la mar.

Por eso el alcalde Pablo Ruz ha dicho que los presupuestos le suponen «satisfacción y esperanza». Lo primero debe ser la declaración masoquista que debe estar obligado a hacer como buen militante de partido. Lo segundo entraría en otro campo, y ya se sabe que es lo último que se pierde. No hay reivindicación ni queja alguna. Lo habitual en estos casos.

Es un cambio radical de discurso. Afortunadamente, para cambiarlo no ha tenido que caerse de ningún caballo, como dicen que le pasó a su tocayo San Pablo, sólo ha necesitado que el PP ganara las elecciones. El problema, y lo habrá visto en su antecesor, es que esta actitud tan comprensiva suele acabar perjudicando a Elx. Y esto pasa ya en su primer año, el que marca territorio de alguna manera y, cuidado, el tiempo pasa bastante más rápido de lo que parece.

Y, el colmo, es que esa actitud tan comprensiva se haga, directamente, a costa de los intereses de la ciudad. Reiterar que, con dos promesas que el Consell ha metido en los presupuestos (tranvía y Ronda Sur), queda saldada la deuda de la Generalitat con Elx por los terrenos de la UMH, cifrada en 43 millones de euros, es un flaco favor a una ciudad de la que es alcalde y que debe ser algo mucho más importante que militante del PP.

Como ya es sabido, esas dos actuaciones deben hacerse sin que Elx tenga que pagar por ellas. Le corresponde hacerlo a la Generalitat, de fondos estatales, en un caso, y europeos (como se ha hecho en otras ciudades) en el otro. Ninguna ciudad ha tenido que renunciar a nada suyo para que le hagan esas inversiones. Y nada así se dijo antes de las elecciones de cómo habría que hacerlo cuando tanto se prometía. Es verdad que para Carlos Mazón es un «detallazo» que Ruz le perdone la deuda de la Generalitat con Elx de 43 millones, pero eso no es lo mejor para la ciudad.

Del regalo de Ruz a Mazón ya habrá tomado nota éste, pero de las dos actuaciones previstas hay que decir que, para 2024, de la Ronda Sur sólo hay presupuestados 50.000 euros y 100.000 para el tranvía. Menos es difícil poner, y ya se verá los años que se tarda en ejecutarlas, de lo que hay que tener mucha fe y esperanza. Tal vez por eso así los definió el alcalde, aunque ahí la satisfacción casa poco.

También se podría recordar el maltrato al palmeral, al Misteri, al Edificant o el olvido a las Clarisas, depuradora Algorós, el segundo CEAM, etc. por no citar más ejemplos. El alcalde debe intentar conseguir mejorar estos presupuestos para Elx.

Más reivindicación, y menos conformismo, tal vez sea lo más necesario.