Sant Vicent és un municipi de vora 60 mil habitants amb molt de dinamisme, un fet que cal posar en valor gràcies a l'esforç col·lectiu de molts veïns i veïnes que, des de diversos àmbits, treballen per a millorar el nostre poble i dotar-lo d'activitat diària en matèria cultural, festera, educativa, esportiva i econòmica, entre d'altres.

A més a més, una localitat com la nostra, que representa l'onzena del territori valencià quant a nombre d'habitants, també té gran quantitat de novetats en l'Ajuntament, ja siga per actes programats, per nous serveis prestats per empreses o per informació ciutadana actualitzada que ha d'arribar a cada llar de Sant Vicent. No debades, el dia a dia d'un Consistori no s'atura i, fins i tot, ens atreviríem a dir que és frenètic.

Precisament, per tots aquests motius que hem detallat és necessari que la interacció dels ajuntaments amb els seus veïns i veïnes siga fluïda i bidireccional i, sens dubte, les millors ferramentes digitals que fan possible aquestes premisses són la pàgina web municipal i la seu electrònica.

En aquest sentit, des de Compromís, hem mostrat la nostra preocupació en els darrers plenaris municipals per tres raons: perquè l'empresa que gestiona la pàgina web de Sant Vicent del Raspeig no està ni se l'espera; perquè el portal no conté la informació adient i perquè la llengua pròpia de Sant Vicent ha sigut esborrada sense més. Poca broma tenint en compte que existeix i ens empara la Llei d'ús i ensenyament del valencià des de l'any 1983.

Per tot això, des de Compromís demanem a l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Vicent (format pel PP i per VOX) que solucione aquestes deficiències pel que fa a la informació ciutadana i pose a disposició, d'una vegada per totes, una pàgina web moderna, responsable, accessible i en les dues llengües oficials, clar que sí.