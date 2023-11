La voluntad de creer

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

** ½

Texto y dirección: Pablo Messiez. Producción: Teatro Español y Teatro Kamikace

El titulo sugiere el hecho de creer si existen razones y buena voluntad, así como la actitud de creer equivocadamente bajo los estímulos propios o ajenos. El arte de mentirse a uno mismo, incluso inconscientemente, o de dejarse engañar. La fe mueve montañas, aunque las hay que no se mueven tan fácilmente.

Viene esto a propósito de la obra «La voluntad de creer», del argentino Pablo Messiez y con dramaturgia inspirada en la película danesa de 1955, «Ordet». Una de cine de autor, de gran influencia y basada en una pieza teatral, el drama “La palabra», de Kaj Munk. Siempre es mucho más cómodo esa clase de puntos de partida que solo apoyarse en los pormenores de la realidad para hacer una creación.

No es lo mismo creer con buen criterio que tener fe ciega. El teatro puede ser verosímil e inverosímil. Pero nunca es mentira si el posible absurdo es lógico, no gratuito y no cae en la originalidad forzada. De una manera u otra se respira el concepto existencialista en el tragicómico texto de Messiez, que traza estas cuestiones mediante una extraña familia en la que uno de los hijos afirma que es Jesucristo.

Interpretan Marina Fantini, María Jáimez, Rebeca Hernando, José Juan Rodríguez, Íñigo Rodríguez-Claro y Mamen Camacho con la limpieza, la seguridad, las variaciones y el cierto histrionismo de Hernando que exigen la textualidad y la dirección de Messiez. El estar en el mundo, la soledad, el compromiso, la libertad, la finitud o la idea obsesiva de la muerte como única certeza. ¿Un destino fatal e inapelable o principio de otra vida?

La angustia, la desesperación, el vacío y la banal comunicación integran las efectistas formas más allá de las leyes teatrales clásicas que nutren la ilusión y la identificación. El ambiente blanco representa la reflexión y la pureza. Antes de empezar, los actores sueltan frases mecánicamente, dirigiéndose al público o en relación con él. A veces sacan los pies del tiesto y revelan lo que va a suceder quizás.

Un montaje visto en el Principal de Alicante. En la ya concluida XXXI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.