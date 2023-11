─Menudo lío hay montado en Hispania con el asunto de la investidura de PS.

─¿PS?

─Sí, me resisto a pronunciar el nombre de este señor, que tiene un expediente de trolas solo comparables al de Judas. Pero eso ya lo arreglaremos en su día, cuando suba por aquí…

─Lo cierto, Pa, es que la investidura del sujeto se ha convertido en un mercadeo obsceno de favores, regalías y cambios legislativos con el único objetivo de perpetuar a ese individuo en el poder.

─Cierto, y es muy sorprendente que en un país moderno se pueda juagar con las leyes de manera tan artera. Si fuera Venezuela en manos maduras o Corea del Norte nada me extrañaría, pero tenía otro concepto de la España moderna.

─Así me parece a mí. Pero lo que más me sorprende es lo que se está generando alrededor de todo ese sarao.

─Explícate, JC.

─Como sabes, mi memoria es enciclopédica, y recuerdo hasta los pies de página de los diarios de 1889. Por eso detecto como nadie los embustes, aunque ahora los quieran vestir de cambios de opinión.

─Embustes en España hay para aburrir.

─Así es, pero también hay delirios, estupideces, sandeces y provocaciones para repartir.

─Ponme ejemplos como si tuviera menos de un milenio.

─Pues verás: Un catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, defendía que quien dio un golpe de Estado en Cataluña fue el Tribunal Constitucional.

─Impresionante. Candidato a la imbecilidad de la era post dinosaurios.

─Este catedrático sostenía, al igual que los independentistas, que el Parlamento y la Justicia Europea iban a respaldar los supuestos derechos quebrantados, que no habría sentencia del Tribunal Supremo y que todos ellos quedarían en libertad. Pero hubo sentencia, fueron condenados y solo quedaron en libertad cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó su indulto. Y los tribunales europeos han acabado dándole la razón a España.

─Elemental.

─Pero tras las elecciones del 23 de julio han vuelto los Pérez Royo y afines.

─No es posible.

─Así es, y el disparate ahora nos devuelve la amnistía como solución para resolver “el conflicto catalán”. Otro magistrado afirma que “la amnistía cabe perfectamente en la Constitución, aplicarla o no es una cuestión de voluntad política”.

─Pero eso no es así. Cualquiera con neurona y media bien orientada lo comprende, incluso el Consejo del Poder Judicial español se ha pronunciado en ese sentido.

─Por supuesto que no es así, y lo han venido sosteniendo desde hace tiempo decenas de expertos constitucionalistas.

─Aquí hay un debate de fondo perverso: la idea de que es España la que está en deuda con los independentistas catalanes, la que incumplió las leyes en la revuelta sediciosa del 2017, y la que tiene, por tanto, que pedir disculpas por lo sucedido.

─Delirios, estupideces y provocaciones. Sin más.

─Añádase a este cocido el ingrediente de necesidad de poder, la habilidad –innegable─ de PS y su dominio absoluto de lo que antes fue el Partido Socialista Obrero Español y obtendremos a decenas de mentecatos vomitando teorías absurdas de reconciliación, justicia y magnanimidad que –¡casualidad!─ solo benefician a ellos y los suyos, en un país absolutamente polarizado entre los míos y mis enemigos.

─Pero en la España democrática no puede haber amnistía por la sencilla razón de que ahí no existen presos políticos. En todo caso, lo que sí podrían exigir quienes defienden a los que cometieron delitos en Cataluña en defensa de la independencia es un indulto general. Eso sí se menciona en la Constitución, y lo prohíbe expresamente, en el apartado noveno del artículo 62. El Gobierno puede indultar, como ha hecho, a independentistas catalanes que han sido condenados, pero lo que no puede hacer, bajo ningún concepto, es proponer en el Congreso de los Diputados un indulto general, como le están sugiriendo los catedráticos que defienden barbaridades inconstitucionales.

─Y ahora los independentistas están intentando incluir en los miles de amnistiables a personajes como Laura Borras, protagonista de un sucio episodio de corrupción común y corriente, e incluso a la familia Pujol… lo que sería ya el colmo de todos los colmos.

─Esto casi lo comprendo, los indepes están jugando sus bazas, las que jamás llegaron a soñar. Lo realmente increíble es la receptividad de PS y los suyos, después de habérseles caído la boca de negar lo que ahora justifican con argumentos de aurora boreal.

─Una de dos: O Pedro Sánchez es el mayor hipnotizador de la historia de la Humanidad o está rodeado de los mayores mediocres carentes de dignidad, capaces de afirma a la vez una cosa y la contraria.

─El poder, JC, el poder… que transforma a probos ciudadanos en patéticas figurillas contradictorias y suplicantes.

─Qué pena, Pa. ¡Qué pena de mi querida Hispania!