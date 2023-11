He estado en las suficientes manifestaciones para saber que una multitud con un objetivo resulta sumamente peligrosa. Lo que individualmente jamás nadie se plantea hacer, escondido entre la masa pasa desapercibido. Sucede en una manifestación, pero también en el futbol o en cualquier aglomeración cuando un vuelo va retrasado o el Ave está parado en medio de la nada. Gritar barbaridades y hasta tirar botellas es más sencillo cuando eres plebe insurgente.

“El Padrino” es un pozo sin fondo de sabiduría ancestral y algunos deberían tomar nota, antes de que la cosa se desmadre. Uno de sus personajes advierte que “quien construye sobre el pueblo construye sobre barro”, señalando que tan fácil es ganarse el fervor de las masas como perderlo y ser arrastrado por ellas. El proverbio se pierde en la noche de los tiempos y ya lo citaba Maquiavelo en “El Príncipe”, si bien él afirmaba que, si quien se apoya en el pueblo es un príncipe capaz de mandar y valeroso, jamás se encontraría engañado por él y comprobaría que ha construido sólidos cimientos. Bueno, Maquiavelo era tan inteligente como pelota y tampoco le iba a decir a César Borgia lo que éste no quería oír, que bueno era César con quienes le llevaban la contraria.

Sus asesores han debido utilizar esa opinión retorcida de Maquiavelo para decirle a Feijóo que no se preocupe por agitar la calle, que luego ya si eso. Recuerden que una vez que sale del tubo no hay modo de volver a meter la pasta de dientes, pero eso no parece hacer perder el sueño a los que se lanzan alegremente por la senda de las algaradas urbanas. Cuanto peor, mejor, opinan.

Algunos dirigentes juegan al aprendiz de brujo con la sensibilidad de la gente, que sin duda está a flor de piel con las previsibles cesiones de Sánchez a los Puchis. Al final el acuerdo no es más que una excusa para el pataleo de los que se creían ungidos, y despertaron en una realidad paralela bastante diferente de la prevista. Despertar la calle y llamar a la rebelión es la mejor manera de que los extremos arrimen el ascua a su sardina y la líen. Ser partido de gobierno y al mismo tiempo agitador anti sistema son términos que casan bastante mal y por mucho que haya motivos para el cabreo, que los hay, alguien debería prever nefastas consecuencias, por no hablar de la polarización de la sociedad que ya damos por irreversible.

Pero ojo, porque no hay revolución callejera sin mártires. La historia demuestra una y otra vez que los que saben de esto organizan trifulcas hasta que muere alguien, es inmediatamente elevado a los altares y prende la mecha que se lo lleva todo por delante. Algo así sucedió en la Revolución Francesa, o en el asalto al Palacio de Invierno, pero también en el incendio del Reichstag o el asesinato de Calvo Sotelo.

Un mártir es fundamental para acabar de liarla parda. Estoy convencido de que los ideólogos de la independencia catalana lo buscaron en esas noches de orgía y destrucción, a ser posible un honrado padre de familia obrero con cuatro apellidos catalanes o perfil semejante fulminado por un odioso picoleto, andaluz de preferencia. Gracias a la suerte, en estos desmadres la fatalidad está a un clic, no hubo que lamentar muertes, pero no siempre se juega con la parca y se sale vivito y coleando.

Apelar a la calle para hacer política tiene bastante más peligro que Sánchez y Puigdemont juntos. Acuerden lo que acuerden, si no es conforme a la ley vigente los Tribunales lo tumbarán y ya han visto que muchos togados les tienen ganitas y les están esperando con el mazo. En política hay mucho margen de maniobra antes de que se rompa la cuerda. En las algaradas todo pende de un sutil hilo o del capotillo de San Fermín, como en los encierros de Pamplona.

Bañarse en multitudes debe ser toda una experiencia, especialmente si el resto del tiempo lo vives en espacios protegidos, con el coche oficial de puerta a puerta y en restaurantes donde te saludan respetuosamente. Al fin y al cabo los políticos, todos, son una casta que tiene que ver con el resto de la sociedad humana lo que mi gato Aramis con un gato callejero. Ambos son gatos, pertenecen a la especie Felis Silvestris y ahí acaban sus coincidencias. Aramis es el más arrastrado de los indolentes aristócratas mientras el felino sin amo se busca las mañas para sobrevivir. Mundos distintos, realidades paralelas, vidas divergentes.

Por eso no está bien querer hacer la competencia a Vox y a Fraga y gritar que la calle es tuya. Porque se puede ser un líder populista y conocer al dedillo las leyes de la calle o un hombre de Estado, pero ambas cosas a la vez es difícil. Lo consiguió Churchill en la guerra y le barrieron en las primeras elecciones tras la paz. Ya ven cómo va esto.