Empezaré con el libro de Robin Sharma: El líder que no tenía cargo. "La edad no es más que un estado de la mente, una etiqueta que utiliza la tribu para encasillar a la gente y poner límites a todo lo que pueden". Con veinte años puedes estar aburrido de la vida, sin ganas, sin ánimo, con mentalidad de viejo. Sin embargo, uno nacido en la dictadura como el que suscribe, sigue teniendo ganas de aprender, sueños por cumplir y media vida por vivir. Eso sí, sin necesidad de demostrar nada a los demás. Si hay edad, hay vida. Y, si hay vida, se puede seguir aprendiendo y mejorando. Los que cumplimos 50 hace poco (en mi caso, hace poco.....más de 6 años) recordamos las enseñanzas de Chanquete: "Viejo se nace, no se hace".

Henry Ford dijo: "cualquiera que deja de aprender es viejo, ya tenga 20 u 80 años; cualquiera que sigue aprendiendo, se mantiene joven". Así se entiende la agilidad mental de mi padre, que tiene 91, y sigue aprendiendo cosas a diario. Y es que sabe más el diablo por viejo que por diablo, como decía mí madre

Meryl Streep dijo: "Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través de el asombro ante la belleza de la vida; con las de mi boca que demuestran cuanto he reído y cuanto he besado; y tampoco las bolsas de mis ojos: en ellas está el recuerdo de cuanto he llorado. Son mías y son bellas". La edad es sólo un número, y las arrugas, marcas de las vidas que hemos vivido. Hago mío el pensamiento de Mark Twain: "La edad es un tema de la mente sobre la materia. Si no te importa, no importa"

Pensad que, como cada vez vivimos más, los viejos somos cada vez más jóvenes. Cuando llegas a una edad, aprendes a elegir las batallas con sabiduría. A veces, es mejor tener paz que tener razón. Yo me conozco mucho más y me siento más seguro a medida que avanzan los años. La fruta hay que recogerla cuando esté madura, y, en la plenitud de tu vida, lo que quieres es sentirte útil. Por eso, como ya os conté en otro artículo, es tan terrible que te despidan con cincuenta y tantos años. La vida es como montar en bicicleta, sólo te caes si dejas de pedalear.

Me llamaron la atención unas declaraciones de Felipe González: "Cuando se tiene mi edad, te prohíben hablar". Presidente, por si acaso estás leyendo INFORMACIÓN tomándote una cervecita en el Postiguet, mi consejo es que te conviertas en un "sordo selectivo ", y no hagas caso a los que te dicen lo que puedes o no puedes hacer.

Posiblemente, amigo treintañero, como la empatía moderna se basa en si algo me afecta o no, estarás pensando: ¿pero qué rollos me está contando este viejales? Pues te diré que la madurez está a la vuelta de la esquina, en cuatro días empezarás a quedarte frito después de comer, luego necesitarás gafas para leer, finalmente te ahogarás subiendo cinco pisos por las escaleras......entonces recordarás este artículo. El tiempo pasa muy rápido, y pronto lo verás. Por no hablar de la cantidad de "ninis" que hay, que ni estudian ni trabajan , y que se mueren de risa cuando les pides compromiso y dedicación, pero, en cambio, desprecian a los que ellos denominan “boomers”. Posiblemente, la próxima generación estará formada por millones de borregos, cientos de lobos y miles de buitres.

Obviamente, el cuerpo te va a dar guerra a partir de los cincuenta. Yo he llegado a la edad dónde no me duelen las mentiras ni las traiciones, lo que de verdad me molesta son mis articulaciones. Y sé que en breve me reuniré únicamente con "chicos malos": uno estará malo del corazón, otro de la cadera, el tercero con hipertensión……. Como cantaba Frank Sinatra : "That's life".

Acabaré con un consejo. No cultivéis únicamente la mente, sino también el cuerpo. Haciendo deporte con frecuencia, y cuidando mucho la alimentación, llegaréis a sexagenarios siendo sexigenarios. Y con las mismas ganas de comeros el mundo que cuando teníais veinte años. A ver quién se atreve entonces a deciros que "sois unos viejos que no servís para nada". Piensa que cada día es un regalo, y habrá un día en el que no te vas a despertar. Te aseguro que te va a pasar, sí o sí. Cuando eso suceda, intenta no tener nada pendiente. Valora que, en España, una pizza llega más rápido que una ambulancia...