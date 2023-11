Estamos viviendo unos momentos demasiado convulsos. Pero por más que se intente una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad.

España es plural, diversa y abierta, tal como se mostró en las urnas en la última convocatoria electoral. Me viene a la mente la estrofa de la tantas veces mentada canción de Ismael Serrano donde dice “si se callase el ruido oirías la lluvia caer”

O lo que es lo mismo que la visión del bosque no te impida ver los árboles. Y en esa raiz que nos sostiene y nos dignifica está la gente más vulnerable de nuestra sociedad. Sin embargo el nuevo gobierno del Partido Popular- VOX presidido por el Sr Mazón pretende dar la espalda a estos colectivos vulnerables mostrando su verdadera cara dando la espalda al bienestar de quienes más los necesitan como es habitual en la derecha más radical. Porque la historia se repite una y otra vez. En esta ocasión han tenido la osadía de eliminar más de 38 millones de euros, en la subida salarial programada para los profesionales de este 2023 y los que vendrán, en esta legislatura haciendo honor a su modus operandi en todos los servicios que prestan a través del tercer sector. Un puntal de esta sociedad pues su inagotable labor permite llegar allá dónde, por desgracia,las administraciones no llegan. Un buen ejemplo de ello, fue la pandemia que nos asoló en 2020 y como fue incalculable el trabajo que realizaron con un gobierno presidido por un socialista, Ximo Puig, que sí los miraba a los ojos y les brindaba el soporte necesario para que pudieran realizar su trabajo con un valor incalculable y del que nunca habrá suficiente reconocimiento ni ayer ni hoy ni mañana.

Por ello no debemos tolerar el retroceso que supone el no cumplimiento de la digna y justa subida salarial de estas personas cuyas profesiones a través del tercer sector de la discapacidad, de la infancia y del colectivo de personas de edad nos DIGNIFICA y nos enorgullece como sociedad. Porque es fundamental reconocer y valorar a quien nos cuida. No lo olvidemos. Es intolerable e inhumano que os ahoguen economicamente. Aprovecho una vez más para dar las gracias a quienes desde el tercer sector en cualquiera de sus vertientes se dejan la piel porque todas las personas tengamos una vida plena. No estáis solos. El PSPV PSOE os acompañará en este arduo camino para que caminemos o rodemos, según podamos,toda

la sociedad en conjunto para no retroceder en derechos de quienes más lo necesitan. Seguimos en lucha contra un gobierno del Partido Popular que tal cómo muestran los números de su presupuesto va en contra de quienes más lo necesitan. Sr. Mazón, obras son amores y no buenas razones.