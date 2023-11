El PSOE, tras el acuerdo con JUNTS, ha dejado de ser un partido democrático, entendiendo por democracia la occidental, la que acoge nuestra constitución, no las populares de regímenes autoritarios y populistas.

El acuerdo es claro y diáfano, está escrito. Negar lo que consta, es un insulto; interpretar lo que es claro, una burla. Los términos del pacto, en lo referido al ataque brutal contra la división de poderes, son los prolegómenos de lo que puede venir. Todo es posible. El PSOE reconoce y acuerda investigar la existencia de situaciones de lawfare, esto es, de actuaciones judiciales prevaricadoras en las que no se aplicó la ley, sino que el Poder Judicial y el proceso fueron utilizados para perseguir ilícitamente al independentismo. Y esto lo suscribe el PSOE, el partido que quiere gobernar este país que forma parte de Europa.

Lo acordado compromete ambos partidos en la creación de comisiones parlamentarias que analicen los procesos y actos de los tribunales para valorar si sus conductas se encuadran en este concepto de lawfare, si han delinquido, pues, o han actuado de forma que pudiera encajar en ilícitos administrativos merecedores de una sanción de esta naturaleza. Las conclusiones de estas comisiones tendrán como fin el de, se dice, servir para interpretar la ley de amnistía, proponer modificaciones legislativas e instar las oportunas responsabilidades administrativas o penales de los jueces y magistrados, se sobreentiende, en los que se aprecien conductas prevaricadoras. Eso y no otra cosa es el lawfare que el PSOE acepta e impulsa como contraprestación vil (en sentido jurídico) al voto prestado.

El Poder Legislativo, contra la división de poderes, excediéndose en sus funciones constitucionales e invadiendo el espacio que en democracia se reserva en exclusiva al Poder Judicial, el que controla a los demás, no a la inversa, enjuiciará a los tribunales, interpretará la ley conforme a criterios políticos, que se quieren hacer primar sobre los jurídicos y controlará la aplicación de la ley, conforme a los intereses y valores políticos que sustituirán a los jurídicos. El Legislativo, desconociendo que es al Judicial a quien compete interpretar la ley de acuerdo con los clásicos principios que establece el Código Civil, impondrá los que informan la actividad partidista, que no política, tan provisionales e inciertos como contrarios a la certeza y seguridad que se exige a la ley. Todo es política contra la ley en un Estado que, por tanto, dejará de ser, salvo que el Poder Judicial lo remedie, de derecho.

Los jueces, sometidos a la ley, se consideran por el acuerdo sospechosos de parcialidad por no sujetar su actuación a los dictados del Poder Ejecutivo, de los partidos. Y las comisiones legislativas, que controlarán la aplicación de la ley excediéndose de su función, que enjuiciarán a los jueces y que, dicen con plena y vergonzosa ignorancia que inspirarán los principios conforme a los cuales ha de interpretarse la imposible de aplicar ley de amnistía a la vista de su generalidad e inconcreción, no buscarán otra cosa que imponer reglas políticas sobre la ley. Jueces nazis, “Rechstfinder”, buscadores del derecho en las palabras del Führer, no en las leyes. Y todo esto lo avala y fomenta, porque está escrito, un PSOE que nunca pudo llegar a tanto en tan poco tiempo y al que Europa debe poner en su lugar si quiere que España se mantenga en el grupo de países democráticos.

Cierto es que tales comisiones no podrán sancionar, pues las sanciones disciplinarias se exigen por el CGPJ y las penales, por el Poder Judicial. Y cierto es que sus conclusiones no informarán la aplicación de la amnistía si los tribunales no las acogen. Pero, sean o no eficaces los acuerdos que constan, el mero hecho de reflejarlos por escrito, de aceptar que los tribunales han podido prevaricar infringiendo la ley contra un independentismo que pasa de culpable a víctima, basta para considerar al PSOE excluido de los partidos democráticos. Han hecho públicas sus convicciones sin reserva o disimulo. Ya no hay espacio para la duda.

Que el Poder Legislativo controle y enjuicie a los tribunales es tan contrario al Estado de derecho y a la división de poderes, que la mera afirmación de la voluntad de hacerlo atenta contra las bases constitucionales.

Que el Poder Legislativo se arrogue competencias de interpretación de la ley, invade las funciones de enjuiciamiento que competen en exclusiva a los Jueces y Tribunales. Aunque el acuerdo sea papel mojado.

Que el Poder Legislativo, además de legislar, controle la aplicación de la ley conforme a sus provisionales y poco constantes criterios políticos y reforme las normas para ajustarlas a sus intereses inmediatos cuando los tribunales no se sometan a ellos, es un dislate impropio de un país europeo.

Difícil se lo están poniendo al Tribunal Constitucional. Es evidente que lo referido al lawfare no estará en la ley. Es de cajón que no podrá estar por no ser su objeto. No lo vendan como otra cosa. Pero el acuerdo, lo que subyace al mismo y los objetivos perseguidos por la amnistía, expresados por Sánchez con claridad: gobernar e impedir el paso a la derecha, deben ser valorados por el máximo órgano intérprete de la Constitución cuando se anuncia -en un texto en el que se basa la ley futura, que el Poder Legislativo, sometido a los partidos, no a la voluntad popular surgida de elecciones en las que no se informó al votante de lo que se va a hacer-, que se va a atacar la propia estructura del sistema. El TC, que podía actuar con cierta discrecionalidad, ahora no puede aceptar que la norma sea o cumpla un fin cuando los medios son plenamente contrarios al modelo constitucional. En pocos días el mismo PSOE, por prisas y ambición y JUNTS y los otros por intereses muy determinados, han dinamitado o complicado un proceso que debería haber tenido lugar con la calma y la reflexión obligadas por la importancia del problema, muy por encima de los deseos y ambiciones de unos políticos demostradamente incapaces para representar a una sociedad que no los merece.

Seguirán adelante porque son conscientes de lo que han hecho. Si van a elecciones, una vez conocido lo que no dijeron, perderían. Mintieron y su éxito se basa en un engaño. Eso le han dicho los españoles a un partido que en nada se parece al que fue.