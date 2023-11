Claro que es legítimo movilizarse para ejercer acciones de protesta. También lo es formar una mayoría parlamentaria y llegar a acuerdos amplios, dentro de la legalidad vigente. Todos merecen respeto democrático, sí. Ahora bien, es preciso respetarse mutuamente, pese a las posibles diferencias, cosa que algunos no parece que lleven a efecto en las calles con sus graves insultos, ataques desaforados y las derivas violentas.

Ciertos dirigentes lanzan barbaridades y ese es el cívico resultado que merece alguna forma de neutralización pacífica y democrática. Con pedagogía y medidas sociales verdes y progresistas. Por ejemplo, ampliar derechos y una nueva subida del salario mínimo, según anuncia Yolanda Díaz. Mientras, cánticos racistas y xenófobos o reivindicaciones machistas y homófobas, entre otras irresponsabilidades. Llamadas a la desobediencia civil y la insubordinación policial. Aun así, Díaz Ayuso habla del «proyecto totalitario» de Pedro Sánchez y de «devolver golpe por golpe».

La precursora de lo que denomina «Madrid libre» tapa las deficientes condiciones de vida y de los servicios públicos madrileños, atención sanitaria, educación o acceso a la vivienda, con sus ofensivos disparates contra quien, a su juicio, pretende anular «una alternativa a lo que él y los suyos representan». Eso es lo que a ella le gustaría tener en su mano con respecto a los «ilegítimos» oponentes. Vean a miles de personas en la Puerta del Sol contra Ayuso, denunciando el grave retroceso en derechos LGTBI.

Continuar diciendo que han ganado las elecciones y que los socialistas las han perdido es inasumible y tremendamente peligroso. Ahí están las insultantes algaradas. Y quieren nuevos comicios como si no los hubiese habido recientemente. Pudo ser investido Núñez Feijóo si hubiese logrado los apoyos oportunos en las Cortes. Hay que oír que caminamos hacia una dictadura a quienes añoran el régimen anterior, a las élites económicas y a los amantes de una falsa democracia y de la corrupción.

La ley de amnistía, en beneficio de los líderes soberanistas y de otras personas afectadas por procesos judiciales a raíz de los hechos del 1 de octubre de 2017, es ahora la excusa para provocar el calentamiento global callejero y oponerse, como es habitual, a un Gobierno de otro signo. Tienen alergia a los cambios que benefician la salud de la clase media y trabajadora, y este es el principal motivo de «dar la batalla por larga que sea».

Qué grandilocuencia la de Ayuso cuando también dice «traición y por la espalda» y alude a los que están por venir para heredar esta nación con siglos de historia. Los que no entienden de diversidad y pluralidad y son defensores de las injusticias, las mordazas y las desigualdades se erigen como garantía democrática y montan el circo con su más difícil todavía. Precisamente, el Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas al rechazar el recurso de la presidenta madrileña.

¿El «okupa, traidor y tirano» Sánchez quiere dar un golpe de Estado? ¿Hay que llevarle al banquillo? ¿Los grandes disturbios los promueve el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska? No es difícil comprobar permanentemente el sentido trágico de la vida española. Una surrealista y antediluviana adulteración, o una deformación grotesca de la civilización europea. A Dios rogando y con los exabruptos dando. Rezan el rosario ante la sede de Ferraz, a fin de que la Divina Providencia castigue a Lucifer, el presidente en funciones que dejará de estarlo si sale investido esta semana, y tras las oraciones se repiten las escenas de violencia y surge la convocatoria de huelga general.

Puigdemont asume el no a la vía unilateral para conseguir una hipotética República catalana, y acoge la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Es decir, no «lo volveremos a hacer», pero sí vale un amplio desarrollo del Estatut de 2006. ¿Tanto miedo produce esta clase de ejercicio democrático? ¿Tan mala es la singularidad institucional, cultural y lingüística de esa comunidad autónoma? Queda en el limbo la cesión total de todos los impuestos que se pagan allí…

Uno de los compromisos del PSOE consiste en promover la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y otras entidades internacionales. Eso no alienta que España se rompa. No existe ninguna cesión inadmisible a cambio de los siete votos de Junts (un partido en decadencia) o de los otros siete de ERC. El expresidente catalán salva los muebles, aunque no brinda con cava después del acuerdo, y Sánchez revalidará el título, con su «Manual de resistencia», si algún volcán o un torpedo ultraderechista no lo impide. Asegura que no se van a crear comisiones de investigación para detectar casos de persecución judicial a independentistas.

La oleada callejera seguirá dando pasos de baile hasta que el delirio decaiga. Y el virus de la histeria no abandonará a la oposición. Se le agotan los cartuchos. Ni tiene mejores recursos ni aporta nada válido a la ciudadanía. Es intolerante con sus viejos tics. Miente, abdica de la política y se echa a la calle con actitud bélica, visceral, interesada y sin lógica. El tiempo pondrá cada pieza en su sitio y España se beneficiará en el futuro inmediato. De entrada, Sánchez tiene al frente una nueva y legal legislatura con una suma de más apoyos que los que tuvieron Suárez, González, Aznar y Rajoy.