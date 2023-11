‘Habemus’ amnistía

Ya tenemos el proyecto de la amnistía. Lo primero a decir es qué, así como el documento del pacto entre el PSOE y JxC era infumable, con más falsedades que inexactitudes, la ley de amnistía tras una rápida lectura parece razonable. No interfiere en el poder judicial (ni se cita el polémico ‘lawfare’) y se reafirma el respeto al orden jurídico nacional e internacional.

Pero como dijo Xiol Rius, exmagistrado y exvicepresidente del Constitucional, el gran problema de la amnistía no es jurídico sino político. La amnistía existe, y se practica, en otros países europeos. Y una amnistía para pasar página de la pesadilla del ‘procés’ estaría muy bien. El problema de esta amnistía es que no está acordada desde el consenso, sino arrancada bajo la presión de una investidura. Con amnistía, Sánchez será presidente. Sin amnistía…. Este ‘detalle’ le resta legitimidad moral y es la causa principal de la fuerte oposición del PP que acude al tremendismo, no con las manifestaciones pacíficas a las que tiene todo el derecho, pero sí diciendo “nos han colado una dictadura” (Ayuso), explotando la oposición que la medida -y su oportunismo- genera en gran parte de la opinión pública. No solo la de derechas.

En España la amnistía aumentará la crispación. No en Catalunya, donde el pacto ha sido aprobado por el 89% de los militantes de ERC, el 86% de Junts y el 85,4% del PSC. Y los tres suman el 73% del Parlament. Los militantes no son los votantes, pero sí son los que más chocaron en 2017. Y hace poco, en las elecciones catalanas de 2021, ERC, JxC, las CUP… y hasta el PDECat firmaron que ¡nunca jamás! pactarían con Salvador Illa. Algo ha cambiado.

El fallo de origen es la falta de consenso. Andrea Rizzi, en un artículo sobre Italia, dice que allí la Constitución sí prevé la amnistía, pero exige un ‘quorum‘ de las dos terceras partes de las dos cámaras. Con la Constitución italiana, aquí no habría amnistía. Cada país tiene sus leyes, pero lo de Italia ayuda a entender la crispación española.