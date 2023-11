Esta semana, la nueva Ley del Palmeral, aprobada el 28 de octubre de 2021 por Les Corts Valencianes y que entró en vigor el 19 de noviembre de ese año, cumple dos años.

Pocas leyes habrán sido tan incumplidas, desde sus inicios, como ésta. A pesar de la necesidad que había de cambiar la vieja Ley, de 1986, y de las expectativas que levantó la nueva, la realidad es que tras su aprobación parece que la metieron en un cajón y tiraron la llave.

Los órganos de gestión, que la nueva Ley ampliaba y mejoraba, no han llegado a funcionar hasta hoy. El Patronato del Palmeral se creó, a pesar de que la Ley decía que sería en el plazo de tres meses, año y medio después y sólo para hacerse una foto. Y, aún más grave es que la Junta Gestora, verdadero órgano de gestión del palmeral, no se ha haya constituido todavía.

Si hacía falta alguna prueba del desinterés de las instituciones por el tema, será difícil encontrar otras peores. Una Ley que no tiene funcionando sus órganos de gestión es una Ley inútil. Lamentablemente esto ha pasado, y es lo inexplicable, mientras que, en el Ayuntamiento y en la Generalitat (Botànic), estaban las fuerzas políticas que habían promovido y votado esta Ley. Después de las elecciones de mayo pasado, el resultado es el inverso. Las fuerzas de derechas, PP-Vox, son ahora las que mandan aquí y allí, siendo ellas quienes tienen que desarrollar la nueva Ley (que no apoyaron) y, todo apunta, a que tienen aún menos interés en su aplicación.

Los planes especiales de protección o los de uso y gestión están entre los temas urgentes y pendientes. El aumento de los recursos de personal y medios materiales para el mantenimiento y mejora del palmeral es inaplazable. La lucha contra las plagas, por el rejuvenecimiento de ejemplares y, especialmente, por garantizar un riego adecuado y con agua de calidad es urgente (se riega poco y con aguas de excesiva salinidad).

Y, ante todo, hace falta mayor presupuesto. Se consiguió que la nueva Ley diga que la Generalitat asumirá el 50% del gasto del palmeral. Se calcula que éste podría ascender a unos dos millones de euros anuales, aunque nadie lo sabe ya que el Ayuntamiento no tiene ese dato y, aunque anunció que lo estudiaría, nunca lo ha hecho. En 2023 se presupuestaron 200.000 euros, cantidad insuficiente y que, además, incumple la Ley. Tanto Volem Palmerar, entre otros colectivos, como el propio Pablo Ruz en la oposición criticaron dicha propuesta. Ahora, el nuevo Consell, de PP-Vox, vuelve a presupuestar 200.000 euros, que sigue incumpliendo la Ley y, además, sin revalorización alguna. Los que criticaron dicha insuficiencia, en 2023, han vuelto a hacerlo, excepto el alcalde, que ahora ve justificable lo que antes era criticable.

La situación vuelve a poner de actualidad el que el tema del palmeral sigue sin estar debidamente reflejado en el actual PGOU. Éste que se encuentra desfasado en múltiples aspectos (se aprobó en 1998, hace 25 años), también lo está en el tema de los huertos, especialmente en aquellos declarados por la UNESCO, que fue posterior al PGOU. Se han producido diferencias importantes en su aplicación a raíz de esta situación. Y, además, el Ayuntamiento debería impulsar una mayor actualización de la protección de los huertos de palmeras en el medio rural. No estar declarados por la UNESCO no debe significar continuar con el lamentable estado en el que muchos de ellos se encuentran actualmente. El palmeral, en Elx, no es solamente el de la ciudad. El Camp d´Elx tiene muchas zonas de gran valor paisajístico y cultural que deben ser mejor tratadas de lo que ahora están, facilitando la Administración recursos para su conservación y mejora si no se quiere su rápida degradación.

Mucha tarea pendiente tienen Ayuntamiento y Generalitat con respecto al palmeral. Es hora de ponerse en marcha de verdad. No sólo fotos y discursos. De eso ya ha habido bastantes.