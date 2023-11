La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con voluntad de presidirlo cuatro años más cierra uno de los periodos más convulsos de la reciente política española como consecuencia de la extrema crispación que tanto la ultraderecha de Vox como la (en teoría) derecha con vocación de partido estatal y constitucional han provocado en España. La amnistía que el PSOE ha pactado con los nacionalistas catalanes como medio para dar fin de manera definitiva a las tensiones sociales y políticas en Cataluña, como medio para engarzar a Cataluña en España, como forma de avanzar en el desarrollo de la Constitución Española tal y como fue pensada y redactada y con el fin, en definitiva, de dar un Gobierno estable para España que garantice la estabilidad económica y la justicia social, esta ley de amnistía, repito, es un acuerdo perfectamente legítimo y legal amparado por la Constitución Española, como se verá en los próximos meses, por mucho que la derecha española, sus voceros mediáticos y todos aquellos que esperaban un cargo en el fracasado Gobierno de Alberto Núñez Feijóo se empeñen en negar y en tergiversar.

Han resultado estrambóticas y en ocasiones ridículas las reiteradas declaraciones de colectivos sobre un acto político, como fue el acuerdo entre el PSOE y Junts, mucho antes de que se conociera el contenido del propio acuerdo y de la ley de amnistía. Todas esas asociaciones conservadoras de jueces, fiscales, registradores mercantiles y hasta notarios (si es que me hacen reír) que han emitido solemnes declaraciones sobre un pacto político cuando todavía no se había concretado y criticado una ley de amnistía cuando no se conocía su contenido deberían dedicarse a cumplir con su trabajo y dejar la política para los políticos, pero sobre todo deberían opinar sobre el reiterado incumplimiento del Partido Popular de la Constitución Española al negarse desde hace cinco años a renovar el Consejo General del Poder Judicial, situación inédita en la historia de la democracia española que coloca al PP en el hooliganismo y el negacionismo. Para la ministra María Jesús Montero con esta amnistía se pasa del a por ellos al con ellos.

El Partido Popular de Feijóo, escorado de manera alarmante hacia la ultraderecha de Vox, no ha asumido el resultado de las elecciones generales. Es evidente. La desesperación de la derecha española, que no duda en utilizar un lenguaje que recuerda a la España de los años 30 del pasado siglo, va camino de convertirse en una constante durante los próximos cuatro años. Tratar de ganar en la calle lo que no se ha ganado en las urnas crea resentimientos y frustraciones que mal atendidos pueden dar lugar a problemas psiquiátricos. Para la derecha cualquier cosa es un golpe de Estado o, mejor dicho, cualquier Gobierno que no sea dirigido por el PP con el apoyo de la ultraderecha. El radicalismo de Feijóo y de los dirigentes que le rodean ha provocado que la gran mayoría de los españoles vean positivo una amnistía antes de que Santiago Abascal sea vicepresidente de España.

Cuando en 1996 el Partido Popular dirigido por José María Aznar se doblegó ante el PNV i CiU para poder gobernar, España dejó de estar en peligro de romperse. Llevo 30 años escuchando que España se rompe, desde mi época universitaria a principio de los 90, algo que sólo ocurre cuando gobierna la izquierda, nunca cuando gobierna la derecha y hasta ahora no se ha producido. Xabier Arzalluz dijo aquel entonces: “He conseguido más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González”.

El asedio a las sedes del PSOE que tanto recuerdan a las actitudes fascistas de la Transición española en realidad no sorprende. En España existe y existirá una tradición franquista que con el paso de los años se ha ido transformando en una ultraderecha a imitación de la europea, es decir, con tintes xenófobos, machistas, homófobos y racistas, que gracias al trumpismo y las redes sociales ha recuperado un protagonismo que durante años pareció diluirse en el seno del Partido Popular. En cualquier caso no veo como un peligro. El fascismo en España siempre será residual gracias a la tendencia del PP hacia el conservadurismo más rancio y carpetovetónico. A finales de los años 80, en Madrid, ciudad en la que entonces vivía, grupos de ultraderecha hacían lo mismo que ahora con la misma indumentaria. Los reconocí de inmediato en las imágenes de la televisión. Mismas caras y gestos. Críos de poco más de veinte años que cuando crecen y la edad comienza a hacer estragos se esconden en sus casas para rumiar su odio e ignorancia.

Metidos de lleno en una nueva época de crispación extrema provocada por la derecha y la ultraderecha España avanza y se adentra en la senda del bienestar y la justicia social. Nuestro país es hoy en día ejemplo a seguir por otros países que forman la Unión Europea. Hubo la misma violencia política y verbal durante los Gobiernos de Felipe González y Zapatero y de aquello se salió sin que España se rompiese, avanzando y creando desarrollo económico y social.