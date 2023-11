En pleno estruendo y estallido de la política española, resulta altamente conveniente e higiénico hacer una pausa para oxigenarse con lo anecdótico. Incluso, denotaría cierta sensibilidad.

Murió el Kiosco Peret.

INFORMACIÓN daba cuenta de la noticia el viernes 10 de noviembre. Y no pudo evitar un cierto estilo de obituario ciudadano para el cierre del “centenario kiosco”.

Desde 1916 el singular establecimiento estuvo coronando la Explanada y dispensando horchatas y merengadas a la clientela más diversa y dispar. Refugio de paseantes domingueros, alivio de bañistas postigueros, anfitrión de ilustres visitantes como Cela, algún que otro Borbón e, incluso, del ilustre Hemingway que habitó los tendidos en San Fermín, el Floridita en La Habana y el Peret en Alacant. Tengo para mí que debió servir el último granizado a los desolados pasajeros del histórico Stanbrook en marzo del 39 en su angustiada travesía hacia Orán. Incluso, fue refugio para quienes, desde el resto de la provincia, como mi suegra, obligaba a visitarlo en las contadas ocasiones en que hacía el camino Elche Alicante. La yaya aseguraba haber conocido al primer Pere.

¿Y cuál ha sido la razón?

El Ayuntamiento de Alicante ha oficiado la ejecución. Lo ha hecho a través de un decreto de la Concejalía de Ocupación Pública. ¿La causa? El impago del canon de ocupación y la tasa de veladores que, según informes de Suma, elevarían la deuda a ciento treinta mil euros en los últimos tres años. No seré yo quien defienda la relajación de las obligaciones tributarias de una administración pública, pero no puedo evitar añorar una posibilidad de exención poética para fenómenos entrañables como éste. ¿A cuánto ascendería el histórico torrente de horchatas y merengadas que ha servido el extinto kiosco en ciento siete años? ¿Millones? ¿Qué suponen unas decenas de miles de euros en contraposición?. ¿Cuál sería el minúsculo porcentaje de bonificación?.

El Peret ya no era un kiosco. Era un hito urbano. Un hito urbano en una ciudad huérfana de hitos y necesitada de lo urbano.

Vivimos un tiempo de gracia, de indultos y amnistías. Pero no ha habido piedad ni perdón para el Peret. Un Saturno consistorial lo ha devorado, un Barcala inclemente lo ha ajusticiado.

En mi otra vida tuve una novia alicantina. Me decía que pasear por la Explanada era de pueblo. Siempre me turbó esta afirmación, al parecer enraizada en la élite capitalina. El Peret quedaba, así, como un broche de excelencia del manual alicantinista en el estertor del paseo donde poder habitar sin parecer un provinciano. Hoy ni tan siquiera queda este refugio. No resistí la tentación de pasar a dar mi último adiós al entorno. Sólo queda el recuerdo desolado de una carcasa y unas filas de sillas apiladas a imagen y semejanza de un cruel precinto a uno de los más entrañables rescoldos de la historia urbana alicantina. Definitivamente, hoy la Explanada ya sólo queda como un sórdido caminal para desgaste de suelas pueblerinas.

Ya no hay kioscos en Alicante.

O quizás sí. Quizás Alicante es en sí mismo un descomunal kiosco. Un kiosco innumerable para dispensar trámites administrativos. Despacho de infinita variedad. Inagotable expendedor de papeles de Hacienda, de Sanidad, de Educación, de Industria, de Turismo, de Urbanismo, del Estado, de la Comunidad. Establecimiento inevitable para los más diversos parroquianos que desde los más recónditos rincones de esta creación indescifrable del decimonónico Javier de Burgos, llamada provincia de Alicante, se ven exigidos a acudir para el consumo del alimento administrativo. Desde el Alcoiá, las Marinas, los Vinalopós, la Vega, la emergente Torrevieja. Nada existe fuera de él. Todo está en él.

Pero, a diferencia del ya añorado Peret que servía a gusto de los clientes, el kiosco capitalino sirve a gusto de sí mismo. Constituye un infinito tubo digestivo que, merengando sudores ajenos, deglute los recursos provinciales y metaboliza esfuerzos vecinos para su propio engorde.

Alicante es una ciudad privilegiada. Tocada por la mano de los dioses y las administraciones. El sentimiento, no siempre injustificado, de marginación respecto de Valencia no debiera ocultar la conveniencia de producir una profunda reflexión, territorial y funcional, acerca de su relación con el entorno… acerca de un más adecuado modelo, generoso e inclusivo, de liderazgo capitalino. La énesima. Con la esperanza de que ésta produzca algún fruto.

Y más ahora que los que habitamos extramuros ya no disponemos de aquel entrañable kiosco al que sí acudíamos de buen grado.