El candidato Pedro Sánchez dedicó la primera mitad de su intervención a analizar la situación mundial: desde el cambio climático a la globalización, sin que exista una autoridad multilateral, pasando por los conflictos en Ucrania o Gaza. A ese panorama global hay que unir el aumento de las desigualdades internas en los países y la aparición de la inteligencia artificial que supone una seria amenaza para numerosos empleos y sistemas de trabajo. Todo esto lleva a nuestros ciudadanos a un sentimiento de indefensión, inseguridad, desconcierto, que al final cuajan en propuestas reaccionarias de la ultraderecha que no solo está presente en nuestro país sino también en Estados Unidos, con el “trumpismo”, y en la Unión Europea. De los cuatro grandes de la Unión, España se ha librado de la presencia de Vox en el gobierno gracias a la audacia política de Pedro Sánchez. En Italia gobierna Meloni, de la extrema derecha; en Alemania hay un sector importante de la democracia cristiana que promulga el pacto con la extrema derecha de Alianza por Alemania (AfD) y en Francia el partido de Le Pen alcanza cifras récord en intención de voto. La presidencia de Sánchez en España es todo un baluarte, unido al giro en Polonia.

La inseguridad y desconcierto de los ciudadanos vienen de los cambios que están viviendo nuestras sociedades y que capitaliza la derecha reaccionaria buscando la seguridad en un pasado que no existe, ni puede volver. La extrema derecha gobierna, desde el 28 de mayo en cinco comunidades autónomas en las que viven 12 millones de españoles, han desmontado mejoras conseguidas, y negado nuevos derechos, que Sánchez en su discurso reprochó a Feijóo, y está ocupando las calles día tras día, recurriendo en ocasiones a la violencia. Además, en el debate de investidura Abascal hizo toda una demostración de su estilo dialogante abandonando el hemiciclo y llegando a pedir al PP que promueva en el Senado la ilegalización de Junts y de HB. Este análisis de la situación de cambio en el siglo XXI y de la génesis de la ultraderecha es recordar a todos los grupos cual es la argamasa que les une.

La presencia de Vox en los ejecutivos provoca el rechazo general de todos los partidos nacionalistas y de la izquierda. El mensaje de las elecciones de julio ha sido ese para la mayoría de los grupos parlamentarios: hay que cerrar el paso a la ultraderecha en el gobierno central. Ese ha sido la principal motivación para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. No por lo que diga que la derecha va a hacer; sino por lo que están viendo que hace, allí donde gobierna. Dicho de otra forma el PP no gobernará mientras tenga el “motor gripado”. Las derechas nacionalistas del PNV o Junts (la antigua CiU) antiguos coaligados del PP no gobernarán con Vox.

La otra mitad del discurso del candidato, estuvo dedicada a los ocho puntos centrales del programa de gobierno: la modernización verde y digital de España; el nuevo Estatuto del Trabajador, la jornada de 37’5 horas; reformas en el estado del bienestar: sanidad- atención primaria- enseñanza, mejora en la administración pública y en el acceso a la vivienda; gratuidad en el transporte público; sistema de financiación y endeudamiento de las comunidades; ley paritaria en las empresas y facilitar la conciliación familiar,.... En línea generales son los contenidos pactados con Sumar.

La tramitación parlamentaria de la controvertida amnistía no tardará menos de cuatro meses, luego deberán aplicarla los correspondientes jueces y estará pendiente de que se resuelva el recurso ante el Tribunal Constitucional, eso tardará más todavía. En primavera son las elecciones vascas y gallegas y en junio las europeas. Este calendario, inevitable, obliga a aprobar los presupuestos del año 2024 y que podrían ser prorrogados en un futuro. En los primeros meses de 2025, máximo, tendrán que celebrarse las elecciones catalanas. Eso significa una estabilidad, mínimo para los próximos dos años, en que los socios del PSOE tendrán que pactar y apoyar al gobierno. Después la actuación será según hayan sido los resultados de las elecciones citadas. Esta legislatura no parece que vaya a ser breve, más bien puede ser como la que acaba de terminar.

La amnistía y la normalización de relaciones con las nacionalidades históricas es el trabajo político más difícil que tiene por delante el presidente Sánchez; y el gran beneficiado, si sabe marcar ahora las distancias con Vox, sería en ese caso y paradójicamente el PP.