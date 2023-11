El destino del hombre es vivir en el paroxismo del fastidio.

Voltaire (1694-1778), filósofo y escritor francés.

Varios científicos españoles figuran este año entre los receptores de los premios Ig Nobel, parodia de los sesudos galardones suecos organizados por la revista académica estadounidense Anales de la Investigación Improbable (AIR en sus siglas en inglés de Cambridge) y patrocinados por estudiantes y profesores de la mismísima Universidad de Harvard, donde hace unos días tuvo lugar la hilarante ceremonia de entrega. Unas distinciones que (como ya es de sobra conocido para los perspicaces seguidores de esta sección), tienen por objetivo primero hacer reír y luego hacer pensar. Los investigadores españoles han resultado premiados en dos categorías (todo un récord) por sendos trabajos colectivos con colegas de otros países, con los que han compartido no pocas horas de su preciado tiempo académico, de ocio y/o familiar para ofrecer al mundo unos descubrimientos tan sorprendentes como aparentemente inútiles.

Un equipo formado por nada menos que nueve científicos ha logrado el Ig Nobel de Física por estudiar cómo la actividad sexual de las anchoas (Engraulis encrasicolus), concretamente la frenética maniobra de desove y fecundación, influye en la turbulencia de las aguas superficiales del océano, un fenómeno que traía de cabeza a no pocos pescadores de boquerones. El otro grupo hispano (con ocho participantes) se ha llevado el galardón de Comunicación/Neurolingüística por estudiar las actividades cognitivas y mentales de las personas que han desarrollado una extraordinaria habilidad para hablar hacia atrás, invirtiendo el orden de los fonemas con gran rapidez (por ejemplo: «nasbue chesno» por «buenas noches»), un colectivo hasta ahora ninguneado e invisibilizado por la ciencia en particular y la sociedad en general.

Relacionado con este campo de investigación lingüística, otro de los trabajos premiados, este en Literatura, nos desvela qué sienten las personas cuando repiten una sola palabra un número infinito de veces y cómo, a consecuencia de ello, un término familiar acaba sonándoles desconocido. Fenómeno que los autores han denominado jamais vu, en contraposición a déjà vu.

Llegados a este punto, habrá lectores que estén sacando sus propias conclusiones, infiriendo analogías, metáforas o símiles entre estos Ig Nobel y la actualidad política. Y que verán en las turbulencias marinas causadas por el desenfreno de las anchoas una referencia al ardor guerrero de Núñez Feijóo y Abascal, con sus respectivas y enardecidas huestes de PP y Vox, desplegando todo tipo de artillería política, como si no hubiera un mañana (¿lo habrá?), contra la ominosa amnistía y, lo que les resulta más terrorífico, la ya consumada reelección del felón-traidor-bolivariano-carpanta-megustalafruta Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno de esta nación de naciones, nacionalidades, regiones y ciudades autónomas, que ya no es una unidad de destino en lo universal (excepto en lo turístico).

A otros les parecerá que la asombrosa capacidad para hablar al revés, o para permutar lo conocido en ignoto mediante la repetición de una palabra una y otra y otra y otra vez, no puede atribuirse más que al reelecto presidente socialista, capaz de decir una cosa y su contraria adelante y atrás, y a la inversa, con pasmosa facilidad, y que, por añadidura, disfruta con los desafíos extremos más que un atleta de ironman.

Ello no quita que otras personas lectoras, mientras mojan el churro en el chocolate, saquen como conclusión que lo de los boquerones va por el PSOE y sus socios de investidura (en este caso habría que ampliar la orgía acuática a más variedades ictícolas). O que lo de hablar al revés y la repetición sin fin de fonemas (oclusivos en este caso) hasta que pierdan el significado original, es una referencia diáfana a PP y Vox. Ahí lo dejo, que cada cual saque sus conclusiones, aunque supongo que no servirá de nada advertir que quizás no las haya. O sí.

Ruz demostró, de nuevo, que es más patriota que nadie, con permiso de su coaligada de Vox Aurora Rodil, que le pisa los talones e incluso le adelanta por la derecha cuando se enardece.

Para hacer tiempo hasta ver si Sánchez salía reelegido y procedía a romper el séptimo sello, se abrían los cielos y sonaban las siete trompetas, el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, convocó de manera urgente un pleno extraordinario con el fin de tocar a rebato a la ciudadanía para defender la asediada Constitución y luchar contra el ignominioso perdón a los independentistas (en especial al prófugo Puigdemont, que es lo que más fastidia al personal, ya sean de boquerones o de arenques). «¿Tenemos que traer manguales o mejor alabardas y espadas largas?», preguntó un concejal popular tras imbuirse por completo del enardecido discurso de su líder. «No, de momento no será necesario; nuestras armas serán nuestros principios y nuestro credo, la Carta Magna y sus disposiciones transitorias», arengó el regidor. «Ya, pero ¿las traemos, por si acaso?».

Abdicar de presidir los plenarios municipales para desempeñar la figura de portavoz de facto del grupo Popular, para poder lanzarse al cuerpo a cuerpo con la oposición, como cuando estaba en la ídem, le proporcionará un subidón de adrenalina y serotonina, y rendidos aplausos entre los suyos, pero quizás no case muy bien con lo del «alcalde de todos».

Probablemente lo mejor (por no decir lo único) que se pueda colegir del fútil pleno extraordinario, además de agradecer su corta duración (apenas una hora), fue que, pese al habitual recurso al lenguaje altisonante, inflamado y apocalíptico por parte de la bancada gobernante de derechas, el debate no se salió de madre y, sorpresivamente, transcurrió en términos dialécticos aceptables, al menos para lo que se está oyendo por ahí fuera. PSOE (Héctor Díez) y Compromís (Esther Díez) encajaron las andanadas conservadoras con pundonor y arrojo no exentos de tribulaciones, no como en Crevillent y Santa Pola, donde la oposición dio calabazas y no se presentó a las respectivas encerronas plenarias de PP-Vox. Al final, cada uno a lo suyo y tan enemigos.

Ruz demostró, de nuevo, que es más patriota que nadie, con permiso de su coaligada de Vox Aurora Rodil, que le pisa los talones e incluso le adelanta por la derecha cuando se enardece. Y que a defender la monarquía, la Constitución, el régimen del 78, el trasvase y la rebaja del IBI no le gana nadie en 500 kilómetros a la redonda. Es algo que lleva metido dentro incluso antes de ser senador; por lo menos desde que descubrió que su misión en la vida era convertirse en alcalde de su pueblo. En una época de convicciones mutantes y crisis de valores (humanos, los bursátiles van bien), es una suerte estar gobernados por alguien con unos principios tan inmarcesibles e imperecederos.

PSOE (Héctor Díez) y Compromís (Esther Díez) encajaron las andanadas conservadoras con pundonor y arrojo no exentos de tribulaciones, no como en Crevillent y Santa Pola, donde la oposición dio calabazas y no se presentó a las respectivas encerronas plenarias de PP-Vox. Al final, cada uno a lo suyo y tan enemigos.

Sin embargo, hay ciudadanos (de momento una docena o dos, grosso modo) que empiezan a pensar que el acusado perfil partidista que Ruz exhibe (especialmente en los plenos) desde que gobierna, y más en estos tiempos tan polarizados políticamente, quizás le esté alejando, de manera imperceptible (o no) pero fehaciente de la imagen de moderación y centralidad institucional que un alcalde debería dar, al menos en apariencia. Abdicar de presidir los plenarios municipales para desempeñar la figura de portavoz de facto del grupo Popular, para poder lanzarse al cuerpo a cuerpo con la oposición, como cuando estaba en la ídem, le proporcionará un subidón de adrenalina y serotonina, y rendidos aplausos entre los suyos, pero quizás no case muy bien con lo del «alcalde de todos». Y lo del vídeo solemne de la primera autoridad local frente al retrato del rey lanzando sapos, culebras, fardatxos y varios ejemplares más de batracios y reptiles escamosos a Sánchez y al PSOE, pues tampoco ayuda. Vamos, es lo que piensan algunos. Otros no. Es lo que hay.

A defender la monarquía, la Constitución, el régimen del 78, el trasvase y la rebaja del IBI no le gana nadie en 500 kilómetros a la redonda.

Por cierto, no lo he anotado arriba para no romper el discurso narrativo expositivo del hecho intrínseco en cuestión, pero debo añadir y añado que probablemente el más improbable de todos los premios Ig Nobel de este año fue el que recibió un coreano por el diseño de un retrete inteligente con un sensor de huellas anales, tiras reactivas y una cámara de identificación para monitorear y analizar de forma rápida las sustancias que los humanos excretan por sus orificios fisiológicos inferiores. A ver quién le saca a esto analogías políticas. Ahí lo dejo. Lizfe namase.