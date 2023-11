Romeo y Julieta despiertan

TEATRO PRINCIPAL DE ALICANTE

** ½

De Eberhard Petschinka. Dirección: Rafael Sánchez

Una especie de segunda parte del clásico de Shakespeare, más bien innecesaria por lo que se cuece ahí. Fundamentalmente, solo tiene una razón de ser esta desigual comedia. La creativa propuesta, donde la idea de la teatralidad queda patente y reforzada con cierto sentido burlesco. «Romeo y Julieta despiertan», del austriaco Eberhard Petschinka y bajo la dirección de Rafael Sánchez, es una muy libre versión de la tragedia sobre los eternos amantes de Verona.

Ella aguarda a su amado. Él tiene amnesia. Tras un largo sueño no se reconocen y creen seguir siendo adolescentes. De entrada, el gran y versátil comediante José Luis Torrijo presenta a Ana Belén y Jesús Noguero. La actriz recuerda el «Estudio 1» de TVE, de 1972, en el que interpretó el célebre papel de Julieta al lado de Tony Isbert. El efecto del metateatro o teatro en el teatro implica una puesta en escena dentro de otra. Y ambos personajes vuelven a la vida teatral y evocan el pasado de la obra shakesperiana.

De otra manera se destacan pasajes del libreto original con otro texto y sin continuidad argumental nítida y firme. Recuerden el choque entre el idealismo y el mundo real. La pasión romántica y la enemistad entre dos poderosas familias. Julieta tomó un narcótico y Romeo ingirió veneno. Ella recobra la conciencia y se clava un puñal. En este caso se afirma que toma el veneno sobrante.

Algunos apuntes quizá sobran y falta frescura o un mayor interés que los protagonistas no pueden dar a los espectadores aunque lo intenten. Tienen talento y veteranía, claro, pero el espectáculo no da para mucho con su estilizado ambiente y buena atmósfera. Ana Belén parece poco convencida de lo que hace, excepto en los trazos teatrales con más rigor. Esboza algunas canciones, como el bolero «Noche, no te vayas», y los músicos-actores David San José, Irene Rouco y Torrijo ponen aliento al asunto.

Despiertan en el coliseo alicantino. El paso del tiempo les ha robado los años. O podrían estar en el más allá en este juego escénico.