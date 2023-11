Arandas es una pequeña población del Estado de Jalisco (México). A dos horas por carretera de la ciudad de Guadalajara. Tiene unos cien mil habitantes. He tenido la satisfacción de pronunciar en el Salón de Actos de su Escuela Normal para Educadoras una conferencia de cierre de una Semana Cultural en la que dos promociones de egresados celebraban su 20/25 aniversario.

La Escuela, que abrió sus puertas en 1979, es pequeña: doscientos diez alumnas/os. Pero tiene alma. Se nota por el cuidado de los detalles, por la intensidad de las relaciones, por la actividad intensa y creativa dentro y fuera de ella, por el entusiasmo de los docentes, por la cercanía de los egresados y egresadas…

“Somos, dicen en su página web, una institución de Educación superior que forma Licenciados en educación preescolar y primaria que actúa para el desarrollo integral del ser humano y transformación de la sociedad con compromiso ético y ciudadano”.

Sabedores de mi presencia en el país hicieron las gestiones necesarias para que pudiera estar en la Escuela para cerrar la Semana Cultural y para estar presente en la entrega de distinciones a las integrantes de dos promociones de egresadas. La carambola de vuelos tenía que ser perfecta para poder estar en Arandas en un día y hora precisos (Villahermosa a Ciudad de México, Ciudad de México a Guadalajara) con el fin de pronunciar la conferencia solicitada y, cumplido el programa, enlazar con el vuelo programado de Iberia a Madrid.

Después de compartir en el comedor de la Escuela un rico pozole, impartí en el Salón de Actos de la Escuela una conferencia que llevaba por título “Docentes para el siglo XXI”. Les hablé de la importancia, la dificultad, la colegialidad y el optimismo de la tarea de educar. La tarea más compleja y decisiva que se le ha encomendado al ser humano en la historia: trabajar con la mente y el corazón de los niños y las niñas. Les hablé de la concepción del profesional de la educación en estos tiempos cargados de incertidumbre y de las competencias que necesitan relacionadas con el saber, el saber hacer, el saber sentir y el saber ser. Repasé a continuación las cinco fases decisivas de la trayectoria profesional de los docentes: la decisión (y los motivos impulsores) de dedicarse a este oficio, la formación inicial que se realiza en la Escuela Normal, la selección que ha de utilizar criterios para elegir a los mejores ciudadanos y ciudadanas para esta tarea tan importante y difícil, el desarrollo profesional a lo largo de los años y la llegada a la jubilación.

Les hablé de la cultura neoliberal en la que vive la escuela y que exige a las instituciones educativas y a los profesionales a ser contrahegemónicos. Porque la cultura neoliberal contradice todos los presupuestos de la educación. Estos son sus presupuestos: individualismo, competitividad, relativismo moral, obsesión por la eficacia, reificación del conocimiento, privatización de bienes y servicios, imperio de las leyes del mercado, hipertrofia de la imagen… Es más fácil dejarse arrastrar por la corriente que ir en contra. Y me gusta decir que la corriente solo arrastra a los peces muertos.

Les hablé de la estrategia de mejora de la práctica profesional, que situé en la reflexión rigurosa encaminada a transformar la racionalidad y la justicia de la práctica y de las dificultades (institucionales y personales) para culminar los procesos de mejora.

Les brindé tres lemas para terminar la sesión. El primero tiene que ver con la tarea que realiza cada docente: “Enseñar no es solo una forma de ganarse la vida; es, sobre todo, una forma de ganar la vida de los otros”. La segunda está dedicada a las instituciones educativas: “Tenemos que formar en ellas no a los mejores del mundo sino a los mejores para el mundo”. La tercera contiene una idea que a mí me ha ayudado mucho en la vida: ”Que mi escuela sea mejor porque yo estoy trabajando en ella”.

Me despedí con una historia que no sé dónde leí o a quien escuché, pero que considero muy hermosa y muy profunda.

Cerca de la ciudad de Alejandría vivía un hombre honrado en una casa solariega en la que había un jardín, en el jardín un pozo, al lado del pozo una higuera frondosa y en la fachada un reloj de sol. Durante varias noches seguidas soñó que detrás de una losa más oscura que las otras del templo de Alejandría estaba escondido un tesoro de gran valor. Hizo un viaje y, de noche, empezó a buscar esa losa. No la encuentra. Le sorprende la policía. Le encarcelan. Y, muy de mañana, le conducen ante un juez, quien le pregunta:

- ¿Se puede saber qué hacía usted en el templo a esas horas de la noche?

- Señor juez, soñé durante varias noches seguidas que detrás de una losa más oscura que las otras que había en el templo, estaba escondido un tesoro de incalculable valor. Como soy pobre, vine a buscarlo.

El juez le dijo:

¿Cómo es usted tan ingenuo, tan iluso? ¿Por qué le hace caso a los sueños? Haga caso a la realidad. Se lo digo porque yo también he soñado durante varias noches seguidas, que en una casa solariega cercana a la ciudad de Alejandría en la que vive un hombre honrado, en la que hay un jardín, en el jardín un pozo, al lado del pozo una higuera frondosa y en la fachada un reloj de sol, está escondida al lado del pozo y en dirección al norte, una arqueta hierro que contiene quinientas monedas de oro. Pero qué absurdo sería pensar que que esto es verdad.

El hombre le agradece al juez el consejo, se despide de él y va precipitadamente para la casa. Al llegar coge un pico y una pala y cava allí donde el juez había soñado que estaba escondido el tesoro. Y en efecto, a tres metros de profundidad, al lado del pozo y en dirección al norte, encuentra una arqueta de hierro con quinientas deslumbrantes monedas de oro.

Ni qué decir tiene que la casa solariega es vuestro lugar de trabajo. Este salón, donde ahora estamos, es solo el templo de Alejandría.

Cavad allí con fuerza y perseverancia. Aparecerá la arqueta. Lo he soñado muchas veces, muchas despierto, alguna vez, hasta dormido. La última vez que lo he soñado ha sido en la ciudad de Arandas, en la Escuela Normal de Educadoras. Y lo he podido soñar gracias a que vosotros habéis estado aquí y habéis estado así, tan atentos. Agradezco que con vuestra presencia y vuestra actitud hayáis conseguido avivar mis sueños. Lo digo porque lo sueños son una parte muy importante de mi vida.

Al finalizar la conferencia, el Director de la Escuela, José Antonio Rodríguez, entregó a las egresadas la insignia de la institución. Descubrimos dos lápidas conmemorativas. En una de ellas se podía leer esta inscripción: “Un niño puede enseñarle tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea”. Hubo emocionados discursos de las representantes de las promociones. Me llamó poderosamente la atención la fuerte vinculación entre las exalumnas y la institución. El sentido de pertenencia no podía ser mayor. Qué hermoso y qué signficativo.

Fue emocionante oír cantar el himno de la Escuela. Era evidente que las voces surgían firmes y emocionadas. Los asistentes se sabían muy bien la letra y cantaban de manera vibrante y entusiasta: “Nuestra Escuela de Arandas hermosa/ do se aprende la ciencia y verdad/ inflamados de gozo entonemos/ nuestro canto sincero de amor”, decía el estribillo.

Después hubo fotos, abrazos, sonrisas y expresión de buenos deseos. El ambiente era festivo y afectuoso. Es magnífico que los egresados mantengan su vinculación con la Institución formadora. El diálogo puede ser muy beneficioso para el análisis de lo que faltó o sobró en la formación y los egresados pueden recibir la ayuda de sus formadores.

Cenamos unos tacos excelentes, comimos unos churros riquísimos y recorrimos las calles principales de la localidad, nos asomamos a una iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe, y vimos el hermoso templo neogótico que se está construyendo. A sus pies se encuentra una enorme campaña con badajo que pesa más de 400 kilos porque las torres enhiestas no la sostenían.

Las escasas 24 horas compartidas estuvieron llenas de atenciones, de diálogo y de emociones intensas. Dormí unas horas en el Hotel Tierra Roja. Por la mañana, camino de aeropuerto, desayunamos un buen menudo, gracias a la asesoría del sabio profesor Arce. Me fui lleno de gratitud y de emociones gratificantes. Con este artículo quiero rendir homenaje a las Escuelas Normales que desempeñan el hermoso, difícil e importante reto de formar maestras y maestros. Esos profesionales en cuyas manos está la transformación del mundo.