No creo que nadie, medianamente honesto, pueda afirmar categóricamente que los más de siete millones de personas que dieron su voto al PSOE en las últimas elecciones harían hoy lo mismo tras conocer los pactos, las concesiones y favores que el dueño del partido, Sánchez, ha hecho con sus múltiples socios para vivir en Moncloa cuatro años más. Ni que nadie, con un mínimo de dignidad, pueda dudar de que muchos de los de extremeños, andaluces, gallegos, murcianos, castellanos, manchegos, leoneses, madrileños y de otras regiones de España (incluida la Comunidad Valenciana) que dieron su voto al PSOE, no se sientan hoy desigualmente tratados, como ciudadanos de segunda clase, frente a Cataluña y el País Vasco. Ni creo que nadie con decoro intelectual, conciencia solidaria y sentimiento de igualdad territorial, sin privilegios, afirme, sin ruborizarse, que los españoles siguen siendo iguales ante la ley tras los pactos de Sánchez con sus socios para ser elegido presidente. Ni alcanzo a entender que alguien con cultura democrática, respeto por la división de poderes, la independencia judicial y el sistema de garantías, afirme que en España el Estado de Derecho no ha sufrido un severísimo ataque a su esencia tras los pactos Sánchez-Puigdemont y otros socios del montón.

De las anteriores evocaciones retóricas doy por descontado a quienes viven al calor del partido de Sánchez, sea de forma orgánica, cargos de libre designación, políticos profesionales, amigos, enchufados, familiares y militantes en lista de espera que progresan (de progresista) adecuadamente; descuento, también, al sectarismo secular e irredento de quienes prefieren quedarse tuertos con tal de cegar a los otros; a los del rencor histórico o contemporáneo (los primeros, porque Franco murió hace 48 años, y los segundos, porque no los entiendo); a subvencionados y subvencionadas; a jefes, jefas y personal de tropa de talleres, observatorios, ONGs y plataformas consuetudinarias; a los estómagos agradecidos y por agradecer; a las arribistas y los aventureros de arrebatacapas; a los intelectuales abajofirmantes, al mundo de la cultura y la Universidad adoradores de Castro, Maduro, Lula, Ortega y otros progresistas que, pese al paraíso creado por su ídolos, prefieren vivir en España; a quienes, con el poder de los medios de comunicación, siempre se comunican mejor con el poder. A todos ellos y ellas los doy por negacionistas. No es no.

Pero, siendo así de generoso el descuento, ¿no me concederán que haya todavía algunos cientos de miles -quizá uno o dos millones- de socialistas que piensen que su voto a Sánchez no incluía la amnistía a Puigdemont y sus 300 sediciosos porque Sánchez les juró que era ilegal?; ¿que su voto a Sánchez no era para hacer más rica e insolidaria a Cataluña -también el País Vasco- a costa de los más pobres y necesitados?; ¿que su voto a Sánchez no era para reconocer que fueron ellos los violentos y no los separatistas catalanes en el intento de golpe de Estado?; ¿que su voto a Sánchez no incluía que tengan que examinarnos mensualmente de democracia y libertad unos observadores internacionales exigidos por Puigdemont?; ¿que su voto a Sánchez no era para que los separatistas catalanes celebren un referéndum unilateral de autodeterminación?; ¿que su voto a Sánchez no era para que los condenados y prófugos separatistas, los que ejercieron extrema violencia, incluso terrorismo, puedan juzgar mañana a los jueces que les juzgaron? En definitiva, ¿que su voto a Sánchez no era para que nunca tantos debieran tanto a tan pocos?

Y ahora, bajando de las musas al teatro para que todo no sea un complot de la extrema derecha y el fascismo, me concederán que los comunicados de rechazo hechos por el Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales, todas las asociaciones judiciales, de fiscales -incluidas las progresistas-, Colegios de Abogados, Procuradores, centenares de notarios, decenas de abogados del Estado y el mundo de la Justicia en general, por el “lawfare o judicialización de la política” en el acuerdo Puigdemont-Sánchez (aunque no esté en el texto, el secretario general de Junts Jorge Turull dejó claro que el “lawfare” está reconocido implícitamente en la ley de amnistía; y ya están funcionando listas negras de jueces por “lawfare”), esa apabullante unanimidad en el rechazo, digo, debería llevar a una seria reflexión (Mónica Oltra rechaza el rechazo del Colegio de Abogados de Valencia reflexionando: “Y no, la Tierra no es plana”. Qué gran alivio dejas, Mónica, tras siglos de zozobra y dudas). Curiosamente, la ley de Amnistía la registra solo el PSOE, no sus socios, y menos aún Junts y ERC. No cabe un átomo más de escarnio, soledad y libertad vigilada. Además, por transparencia (término tan caro a la progresía y que jamás pone en práctica), el texto se presenta como proposición de ley para evitar los informes del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado. Nocturnidad y transparencia. La Tierra no es plana.

Sánchez es presidente con el apoyo, entre otros, de Junts, cuya portavoz Mirian Noguera -ellos no mienten, actúan con absoluta transparencia- advertía desafiante al PSOE “con cada acuerdo que se cumpla [del pactado con Sánchez], Cataluña tendrá que estar más cerca de la independencia”. No se fían de él porque conocen su facilidad patológica a “cambiar de opinión”, de ahí que Noguera le advierta que con ellos no le funcionará la suerte. Y un personaje tan soberbio y endiosado como Pedro, derrotado, humillado una vez más, contestaba en voz baja que se comprometía a cumplir los pactos. Esa es la concordia entre españoles que nos venden con los pactos. En eso ha quedado el PSOE de Sánchez, partido que ganó ampliamente las elecciones en Cataluña con 19 escaños frente a los 14 que suman Junts y ERC. Y todos los voceros de Sánchez, esos pelotas llenos de medallas como los generales de Corea del Norte, van mendigando su favor para no salir del círculo de confianza del amado líder. No saben muchos de ellos y ellas que mañana no estarán junto a él en el paraíso del Consejo de Ministros. El partido socialista de Italia desapareció; el de Francia es simple anécdota: “Quousque tandem abutere, Catilinia, patientia nostra”. A más ver.