La maldición de la Dama de Elche cae sobre otro ministro

"Ganas lo que dejas, pierdes lo que retienes, tanta paz lleves como descanso dejas".

La frase, de principio a fin, se podría ilustrar con una imagen de Miquel Iceta, el último ministro de Cultura, defenestrado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su nuevo gobierno. Y, como autor de la misma, sin duda, se podría poner desde al alcalde de Elche, Pablo Ruz, hasta a la propia Dama de Elche porque refleja a la perfección lo sucedido con la negativa al préstamo.

El tono bronco con el que Iceta se ha pronunciado cada vez que ha podido en estos dos años y 132 días que ha estado en el cargo sobre el préstamo del busto ibero, y tanto da si la reivindicación ha sido hecha por los suyos (Carlos González y Ximo Puig) como por los adversarios políticos (Pablo Ruz y Carlos Mazón), anima a muchos a decir hoy que la maldición de la Dama se ha cobrado una nueva víctima (política) o, si se prefiere, el busto ha caído, con todo su peso, sobre otro titular de Cultura negacionista.

El sucesor

No hay ministro al que no le hayan pedido formalmente este trozo de caliza y que no haya perdido la confianza del presidente Sánchez al poco en el cargo, aunque pueda parecer que habrá otros motivos de mucho más peso, evidentemente.

Le pasó a José Guirao (un año y 213 días), quien en campaña electoral llegó a asegurar aquí en Elche que si el PSOE ganaba la Dama volvería a la ciudad (el PSOE repitió triunfo con sus socios, la Dama no se movió de Madrid y él ni llegó a recuperar el cargo) o a José Manuel Rodríguez Uribes (un año y 180 días). Ahora ha sido el turno de Iceta.

Perfil político

¿Y qué pasará con su sucesor? Saber lo que piensa Ernest Urtasun, quien ha sido portavoz de Sumar, en relación con el préstamo de piezas del Museo Arqueológico Nacional o de cualquier otro elemento considerado parte del Patrimonio Español, es difícil de saber, pero no se le adivina un perfil más allá del político.

No parece que haya venido a hacer amigos ni tampoco Cultura porque, sencillamente, lo suyo ha sido siempre otra cosa más relacionada con la alta política, aunque estudiará en el Liceo Francés. Ni parece una persona sensible más que para el fútbol, es conocida su pasión por el Barça, un área de gestión (el Deporte) que hasta ahora ha formado parte de Cultura. Quizá ahí sí se le vea.

Busto

Como ya contamos en su día sobre aquella famosa reunión entre Ruz e Iceta, tras aquel polémico informe sobre el supuesto mal estado busto, documento que no lleva ni firma ni anexos, en el que antes de que se sentara el alcalde el ministro ya le advirtió que podían hablar de cualquier cosa menos de la Dama porque el busto no se iba a mover de allí, de Madrid, Al regidor ilicitano le vuelve a tocar mover ficha porque el anuncio que hizo a su regreso de aquella visita al ministro, en el que aseguró que pondrían en marcha una serie de iniciativas para presionar al Gobierno y lograr la cesión, parece que hayan quedado más que viejo.asNo está el ministro que había ni sabemos qué piensa el nuevo, si piensa algo. Han pasado muchas cosas en tan poco tiempo. Ahora parece que hay más posibilidad de que el busto regrese por miedo a la maldición que por gestión alguna que pueda hacer el regidor de un partido claramente enfrentado al suyo. Tampoco sabemos qué se le ocurrió con Iceta, si se le ocurrió algo.

En cualquier caso, la maldición (política) sigue.