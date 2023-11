Si alguien hubiera dicho, a finales del pasado mes de mayo, que Pedro Sánchez volvería a formar un nuevo Gobierno en noviembre, justo seis meses después, le habrían tachado de iluso.

Acababan de celebrarse las elecciones del 28 de mayo, con un resultado pésimo para las fuerzas progresistas. Adelantar las generales era, para muchos, casi un suicidio. Las derechas ya se veían en la Moncloa. Recordemos que Feijóo llegó a pensar con sacar hasta mayoría absoluta él solo. Y es que soñar es tan fácil.

Los resultados del 23-J, siendo buenos para el PP no fueron suficientes. Subieron, pero Vox bajó bastante. Y la izquierda aguantó mejor de lo previsto. Las derechas no llegaban, y es algo que no han admitido. Feijóo hasta alegó un derecho desconocido: tenía que gobernar él por ser la lista más votada. No es eso lo que dice la Constitución ni lo que hace el PP.

Es cierto que el resultado electoral ha dado un escenario complicado. Pero es el que ha determinado la voluntad popular. No hay mayorías y eso obliga a la negociación y a los pactos. Como siempre ha pasado en estos casos. Y hay acuerdos y hay cesiones. Como siempre han hecho el PSOE y el PP cuando les ha hecho falta. Es lo normal en todas las democracias. ¡Habría que recordar alguna de las cesiones de Aznar a Pujol cuando le hicieron falta sus votos!. Algunas de ellas hubieran sido inadmisibles si las hubiera propuesto la izquierda. O las frecuentes amnistías fiscales para determinados patriotas defraudadores.

Y Feijóo pudo presentarse a su investidura. No estamos en ninguna dictadura, aunque sí hemos estado otras veces. Estamos en democracia y, por eso, se puede votar. Pero hay que aceptar los resultados. Feijóo sacó 172 votos a favor y 177 en contra. Y es conocido que lo intentó todo. Contactó con el PNV, ofreciendo hasta ministerios, y hasta llegó a negociar con Junts, del que llegó a decir que “era un partido serio”. El PP lo intentó con todo el que pudo y, algún día, sabremos lo que ha ido ofreciendo. Lo de la amnistía sería, si les hubiera hecho falta, “pelillos a la mar” ya que “había que garantizar la gobernabilidad de España”, “resolver el problema catalán”, etc. La lástima, para ellos, es que los números no les dan. Y los socios, menos. VOX les suma diputados, pero les resta apoyos. Nadie, excepto el PP, quiere ir con tal compañía. Y lo demás son adornos florales.

Ante el fracaso de la investidura de Feijóo, la de Sánchez ha sido exitosa, democrática y legítimamente triunfante. La han votado 179 diputados frente a 171 noes. Más que un golpe de estado esto debería ser un golpe de realidad. Un despertar de un sueño. Pues no. Las derechas la han convertido en su pesadilla. Y han elegido un camino equivocado y peligroso. No se pueden deslegitimar las instituciones porque no votan lo que uno quiere. Eso sí sería una dictadura. Tal vez es lo que muchos de los que protestan añoran. La discrepancia es legítima e, incluso, necesaria, pero la democracia se basa en el respeto a las mayorías. Cuestionar eso es cuestionarlo todo.

Se acaba de conformar un nuevo Gobierno. Tendrá sus aciertos y errores, como todos. Y se le podrá criticar y denunciar si así se ve necesario, y se podrá hacer porque seguimos siendo una democracia, mal que pese a algunos.

El Gobierno no es legítimo sólo cuando lo encabeza el PP, aunque así ellos lo piensen. Lo será quién lo gane donde hay que ganarlo: En el Congreso de los Diputados, que son los que ha elegido el pueblo. Cuestionar eso es delicado y puede llegar a ser peligroso. Ahí sí puede germinar el golpismo y es inaceptable.

Que el nuevo Gobierno empiece a trabajar, que falta hace. España necesita seguir mejorando, y puede hacerlo colaborando todos, gobierno y oposición, pero desde la lealtad y la aceptación del sistema democrático y no sólo de palabra, sino con hechos. Sería lo mejor para una sociedad avanzada y diversa como la nuestra.